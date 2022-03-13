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New York Times заявила, що вбитий в Україні журналіст не виконував її редакційне завдання

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Американський журналіст Брент Рено справді загинув унаслідок обстрілу російськими окупантами в Ірпені (Київська область), повідомили у редакції New York Times у неділю.

Відповідь New York Times цитує Інтерфакс-Україна, повідомляє Цензор.НЕТ.

Водночас у виданні уточнили, що останнім часом загиблий журналіст не співпрацював з редакцією, а виявлений при ньому бейдж NYT було видано "багато років тому".

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"Ми глибоко засмучені звісткою про смерть Брента Рено. Брент був талановитим режисером, який протягом багатьох років співпрацював із New York Times. Проте це було у минулому (востаннє у 2015 році), і він не працював у редакції New York Times в Україні. Усі повідомлення про те, що він працював у NYT, поширилися тому, що він носив бейдж, який був виданий йому багато років тому", - йдеться в повідомленні NYT, оприлюдненому у твітері.

Раніше начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов повідомив, що в Ірпені російські війська вбили кореспондента New York Times Брента Рено, ще одного журналіста поранено.

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова відреагувала на вбивство журналіста російськими окупантами, заявивши, що настав час, коли міжнародні партнери мають взяти на себе відповідальність та допомогти Україні.

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Топ коментарі
+32
Його-там-не-було?
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13.03.2022 17:07
+25
"Ми єво туда нє посилалі". Десь я це вже чув...
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13.03.2022 17:13
+23
Уволили задним числом?
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13.03.2022 17:10
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Його-там-не-було?
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13.03.2022 17:07 Відповісти
Нема слів...
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13.03.2022 17:08 Відповісти
ихтамнет?
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13.03.2022 17:09 Відповісти
Уволили задним числом?
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13.03.2022 17:10 Відповісти
Скрисятничали компенсацію та кошти на відрядження у редакції ......
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13.03.2022 19:26 Відповісти
Новые хитамнет
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13.03.2022 17:12 Відповісти
Вот такое и все нато.
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13.03.2022 17:13 Відповісти
Избирателю надо пристально следить за вот такими трагедиями и реакцией на них. Настало Время,когда сразу видно кто есть кто,и не только в политике, но и с человеческими ценностями. На выборах должны быть сделаны выводы и балаболы и циничные мудаки должны понести ответственность. И не только материальную.
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13.03.2022 17:13 Відповісти
"Ми єво туда нє посилалі". Десь я це вже чув...
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13.03.2022 17:13 Відповісти
ВАУ і ці всрались...
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13.03.2022 17:14 Відповісти
Не слабенько так кацапщиною пахнуло.
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13.03.2022 17:15 Відповісти
***** секунд, вони огидніші за кацапів
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13.03.2022 17:16 Відповісти
Вам це нічого не нагадує?
Іхтамнєт...
Питання в іншому: хто в кого вчиться і хто кого мавпує та копіює?
Може вони (США і московія) мають спільні інструкції поведінки в таких ситуаціях?
Думаю, що це результат таємно досягнутого паритету щодо поділу сфер впливу і політики невтручання у чужу сферу.
Сумно і ганебно це усвідомлювати...
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13.03.2022 17:17 Відповісти
Когось вони мені нагадують.
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13.03.2022 17:18 Відповісти
Они бы ещё сказали, что он приехал без спросу. Или, что он у них не работает. Морознулись. Войны не хотят, думают, пусть Украина выгребет, а мы посмотрим. Не-ет. Так не пойдёт, в Мировой войне все на сцене, зрительских мест не предусмотрено.
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13.03.2022 17:20 Відповісти
Це повний ППЦ! Америкоси своїх не кидають?
Сволочі, ці New York Times. Тепер сім'я не отримає НІЧОГО.
А ми хочемо дочекатись від них закритого неба.
Вони і свого кинули. Нема слів.
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13.03.2022 17:22 Відповісти
Это журналист - большая капля в море войны между НАТО и РФ. А в США не очень спешат включиться в работу. Пока смотрят, как мы тут. Их время настанет уже в этом году, только чести поубавится.
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13.03.2022 17:30 Відповісти
Це мабуть команда з Білого дому. "Нас там нєт". Перейняли тактику *****. А що далі? Виженуть Литву чи Польщу з НАТО заднім числом якщо рашисти на них нападуть? Памперсний Байден власної тіні лякається. Як така стара нікчема може бути президентом такої великої країни?
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13.03.2022 17:30 Відповісти
не був, не виконував, не...тай ващє він таджик
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13.03.2022 17:32 Відповісти
байден начинает проявлять свое истинное лицо, жаль что многие на это чмо сделали ставки
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13.03.2022 17:36 Відповісти
О как. Значит все *******. Закрывать небо не надо!))))
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13.03.2022 17:38 Відповісти
ДАЛИ ЗАДНЮЮ, ТВАРИ !!!
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13.03.2022 17:42 Відповісти
Не виключно що він дійсно не був офіційним журналістом Н.Й. Таймсу, бо така заява дуже легко перевіряєтся, він же журналіст, а не війсковий. Відповідно до Н.Й. Таймс останне він був їх працівніком в 2015, це 7 років тому. Якщо вони сказали не правду, то це доведуть дуже швидко - хтось опублікує будь який його матеріал за 2015-2022 рок який був в таймс та все.

Що може статися, в ньго була своя фірма (Inc.) та він працював з тайм не як співробітник, а як незалежний виробник контенту. Тода він дійсно не їх співробітник.
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13.03.2022 17:45 Відповісти
В любом случае он гражданин США.
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13.03.2022 17:57 Відповісти
так, але тут в коментаріях пишуть що Таймс від нього відказується.
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13.03.2022 18:16 Відповісти
А вообще какая разница по журналисту какого издания стреляли кацапские солдаты?
Важно, что стреляли по журналисту и гражданину США!
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13.03.2022 17:59 Відповісти
життя будь якого українця варто не меньшь ніж життя амеріканця. НАТО сильно помиляється не закривши небо.
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13.03.2022 18:23 Відповісти
Такої х@#ні від New York Times не очікував. "Іхтамнєт" - чисто парашинська ріторика.
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13.03.2022 17:49 Відповісти
В очередной раз,обьделались! При Рейгане,уже Смоленской области,несуществовало! Терпилы,а не первая армия мира!
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13.03.2022 17:53 Відповісти
А может этот журналист за неделю до этого отказался и от гражданства США?
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13.03.2022 17:56 Відповісти
ви тут усі експерди. але є вільні митці й митці на зарплатні. цей, мабуть був із вільних, тобто його не відправляли до України. не треба огульно гонити на всі видання. все що вони сказали, це те що він не мав завдання, та його бейдж прострочений. Слава Україні!
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13.03.2022 18:03 Відповісти
иди за унитазом спрячся, ато ещё в военкомат отправят, клавиатурный учитель на расстоянии.
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13.03.2022 19:00 Відповісти
тобто їм *****,важливо не спровукувати третю світову
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13.03.2022 18:27 Відповісти
А Байден сказал: напишите завещание ...
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13.03.2022 18:42 Відповісти
Нагадує слова ***** ихтамнєт, просто ******* встид, вбивають мирних жителів тисячами, а вони сцикують небо закрити, позор(
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13.03.2022 18:43 Відповісти
рота закрийте іксперти. ось я наприклад оплатив у хотелі 10 днів проживання будького з України, а що зробили ви ?
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13.03.2022 18:56 Відповісти
многие отдали свои жизни, пока ты там спрятался копейку вбросив и теперь рты всем закрываешь на пафосе. Не збанкрутував часом?
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13.03.2022 18:58 Відповісти
разве кто-то ожидал чего-то другого? какой там журналист, если они даже на ракетную атаку на своё посольство не ответили, размазав сопли по бумаге...
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13.03.2022 18:57 Відповісти
возможно снимал авторское военное кино об Украине. Потом само же СиЭнЭн купило бы это кино и крутило бы у себя в новостях. Есть два вида работы с прессой - штатный журналист по заданиям катается, и внештатный, который сначала мотается по горячим точкам, а потом предлагает свои материалы редакциям. Кто у него купил первый материал, тот и имеет авторские права на печать того или иного снимка в газете
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13.03.2022 19:08 Відповісти
Ну це ж типова лівацька газета на прикормі від лівацької "демократичної" партії і її паскудного недопрезидента лівака байдена. Шо ви хотіли?
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13.03.2022 23:41 Відповісти
 
 