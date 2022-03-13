УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9780 відвідувачів онлайн
Новини ЕкономікаВійна в Україні
11 691 8
банки (960) НБУ (1437) фейк (649) платежі (45)

Інформація щодо необхідності знімати готівку з платіжних карток до 12 березня - фейк, - НБУ

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

Інформація щодо необхідності знімати готівку з платіжних карток до 12 березня - фейк, - НБУ

Інформація про начебто припинення з 12 березня роботи системи електронних платежів Національного банку (СЕП) — фейк.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Повідомлення про нібито припинення від суботи роботи системи електронних платежів в Нацбанку назвали "черговим абсурдним фейком".

"У соціальних мережах та месенджерах поширюється інформація, що нібито гроші з платіжних карток треба було зняти готівкою до 12 березня. Бо нібито лише до цієї дати працювала система електронних платежів Національного банку. Насправді ж СЕП працює щодоби – 23 години та сім днів на тиждень", - запевнили в НБУ.

При цьому операції з платіжними картками - такі як зняття готівки чи безготівкова оплата товарів або послуг - взагалі не обробляються в СЕП, адже здійснюються через окремі платіжні системи (Mastercard, Visa, ПРОСТІР тощо).

Читайте на "Цензор.НЕТ": НБУ спростував інформацію щодо обмеження системи SWIFT в Україні

"Крім того, згадайте, чи були у вас проблеми з платіжними картками на вихідних або пізно увечері, коли банки вже не працювали? Звісно, ні, адже навіть у вихідні й уночі платіжні системи Mastercard, Visa, ПРОСТІР, а відповідно, й банкомати і термінали працюють незалежно від робочого часу банків. Сьогодні вже 13 березня, тож можете переконатися, що ваші гроші цілі й неушкоджені, а банкомати й термінали працюють як завжди", - зазначає регулятор.

У Нацбанку просять українців зберігати спокій та не вірити фейкам, довіряючи натомість лише офіційним джерелам інформації.

"І пам’ятайте, що ворог – підступний та брехливий. А безготівкові розрахунки платіжними картками є одним з найбезпечніших і найнадійніших способів оплати за нинішніх умов", - підсумували в НБУ.

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Воно то так, але термінали є не всюди. По селах - фіга. Були та як тепер виявилось, на 8 році війни, кацапського банку Альфа. Нормально, правда? А ми вимагаємо санкцій від інших.
показати весь коментар
13.03.2022 18:02 Відповісти
..........Коротко о свободе слова в рабссии............
......показательный видос.....
показати весь коментар
13.03.2022 18:03 Відповісти
Та куй з ними: на своїй території най живуть, як хочуть...
показати весь коментар
13.03.2022 18:13 Відповісти
Слухаю The Dead South, нічого не боюся
показати весь коментар
13.03.2022 18:04 Відповісти
я під Броварами
4 дні тут мясорубка
сьогодні перший день відносно\ тиші, лише 1-2 залпи за годину-півтори
орки окопались серед сільських хат, наявними силами навряд чи полізуть уперед, чогось чекають
але чотири дні вперто рвались на Бровари, заспокоїлись, багато хто назавжди
показати весь коментар
13.03.2022 18:12 Відповісти
в поселке 4 магазина с терминалами, с 24-го только наличка, отказ полный от обслуживания карт
показати весь коментар
13.03.2022 18:47 Відповісти
Потому что наличка встала колом. Снять негде (за некоторыми исключениями), но и с инкассацией не всё в порядке. От этого местами только нал, а в других местах только безнал
показати весь коментар
13.03.2022 19:19 Відповісти
це треба було писати 11-го
показати весь коментар
13.03.2022 19:06 Відповісти
 
 