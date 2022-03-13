"Ми не дозволимо звірствам зійти з рук": представниця США запевнила, що Росію чекає покарання

Представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд запевнила, що всі злочини Росії фіксуються і її чекає невідворотне покарання.

Її заяву цитує посольства США в Україні, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Фото- та відеодокази накопичуються, і Росію буде притягнуто до відповідальності за її дії. Ми не дозволимо звірствам зійти з рук. На відміну від російського уряду, першим інстинктом якого є замовчування, ми впевнені, що правда та прозорість переможуть", - запевнила Грінфілд.

Як відомо, США заборонили ввозити в країну російську нафту та газ. Також заборонено імпорт до США товарів із кількох основних секторів економіки Росії -морепродуктів, алкоголю, непромислових алмазів.

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Штати запровадили блокуючі санкції щодо керівників російських банків, які перебувають під санкціями, та членів Держдуми. Усі їхні активи будуть заморожені, поїздки до США заборонені.

Крім того, США забороняють експорт предметів розкоші до Росії: дорогих годинників, автомобілів, елітного одягу та алкоголю, ювелірних виробів та інших товарів.