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"Ми не дозволимо звірствам зійти з рук": представниця США запевнила, що Росію чекає покарання

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд запевнила, що всі злочини Росії фіксуються і її чекає невідворотне покарання.

Її заяву цитує посольства США в Україні, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Фото- та відеодокази накопичуються, і Росію буде притягнуто до відповідальності за її дії. Ми не дозволимо звірствам зійти з рук. На відміну від російського уряду, першим інстинктом якого є замовчування, ми впевнені, що правда та прозорість переможуть", - запевнила Грінфілд.

Як відомо, США заборонили ввозити в країну російську нафту та газ. Також  заборонено імпорт до США товарів із кількох основних секторів економіки Росії -морепродуктів, алкоголю, непромислових алмазів.

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Штати запровадили блокуючі санкції щодо керівників російських банків, які перебувають під санкціями, та членів Держдуми. Усі їхні активи будуть заморожені, поїздки до США заборонені.

Крім того, США забороняють експорт предметів розкоші до Росії: дорогих годинників, автомобілів, елітного одягу та алкоголю, ювелірних виробів та інших товарів.
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Топ коментарі
+38
********* кацапських коли витурите? Що в Каліфорнії робить медвєдєв молодший?
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13.03.2022 18:05
+25
Буде супер занепокоєння?
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13.03.2022 18:05
+15
Яке повинно бути ще звірство щоб переплюнути всі попередні звірства ,ви просто співучасники і це багато чого поясненює .
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13.03.2022 18:05
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********* кацапських коли витурите? Що в Каліфорнії робить медвєдєв молодший?
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13.03.2022 18:05 Відповісти
Ну там же есть наши? В калифорнии. Вот почему бы не проявить инициативу, да проломить ему череп кирпичем?
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13.03.2022 18:11 Відповісти
Я би проявив.
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13.03.2022 18:15 Відповісти
Яке повинно бути ще звірство щоб переплюнути всі попередні звірства ,ви просто співучасники і це багато чого поясненює .
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13.03.2022 18:05 Відповісти
Буде супер занепокоєння?
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13.03.2022 18:05 Відповісти
Какое? Санкции?
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13.03.2022 18:06 Відповісти
О, да! Мы их накажем! Мы их так накажем, что самим страшно сказать
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13.03.2022 18:06 Відповісти
Так может для начала поможете эти зверства прекратить? Не? Или как к ответственности ещё привлечь?
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13.03.2022 18:07 Відповісти
Йшов 17-ий день 8-ми річної війни, що триває вже століття
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13.03.2022 18:07 Відповісти
Краще і не скажеш!👏👏👏👏👏💛💙💛💙
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13.03.2022 20:09 Відповісти
Хватит херьню . нести люди гибнут по минутам . дайте самолеты перекрыть воздух кислород Мрази... Люди в окопах . под руинами.. Санкции... Каждая санкция рассматривается неделями...
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13.03.2022 18:11 Відповісти
Дожились! Психічнохворий маніяк рулює найбільшою країною світу!
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13.03.2022 18:11 Відповісти
да, да, выскажите еще и жуткую озабоченность - у вас там даже один профи в этой сфере имеется - Обама кажись его зовут
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13.03.2022 18:12 Відповісти
Закройте хотя бы небо ,чтобы эти зверства не продолжались дальше или дайте нормальное пво и истребители
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13.03.2022 18:13 Відповісти
На цей раз заборонять експорт кедрових горіхів.
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13.03.2022 18:13 Відповісти
Блок НАТО это эльфы из властелин колец которые всегда пытались абстрагироваться от войны с орками и действовали только в своих интересах.
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13.03.2022 18:14 Відповісти
Бла-бла-бла, задовбали вже, тільки базікають
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13.03.2022 18:15 Відповісти
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13.03.2022 18:16 Відповісти
Ой, та не надо ля-ля

Уже насмотрелись на вашу ответку
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13.03.2022 18:17 Відповісти
Вже дозволили своєю нерішучистью яке межує з боягузством.
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13.03.2022 18:21 Відповісти
Ну зрозуміло

Так як тут не чорні то пофігу

Вот би якомусь чорношкірому громадянину США щось зробили

То було вою на весь світ
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13.03.2022 18:24 Відповісти
Цілком адекватна реакція яка розпочне процедуру фіксації геноциду!
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13.03.2022 18:29 Відповісти
А срю сбербанк почему не забанили? (не отключили swift})? Мы, мы...
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13.03.2022 18:34 Відповісти
вже дозволили, боягузи
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13.03.2022 18:40 Відповісти
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
...
Слава нації
Смерть москалям
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13.03.2022 18:42 Відповісти
Грьобані ліваки.
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13.03.2022 18:50 Відповісти
можна дату?
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13.03.2022 18:51 Відповісти
наказание санкциями?херово что то наказываете!
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13.03.2022 18:57 Відповісти
Ми не дозволимо звірствам зійти з рук. - Дозволяючи рашисту зараз їх чинити ,Ви є співучасниками звірств рашиста,
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13.03.2022 18:58 Відповісти
США сказали - США зроблять. Обіцяли пекельні санкції, а влупили ще сильніше і будуть лупити поки не доб'ють. А кацапи і корисні довбойоби - ваше місце біля параші
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13.03.2022 19:04 Відповісти
Серия Южного Парка ну просто в тему. http://online-south-park.ru/season-10/105-10-sezon-4-seriya-multiplikacionnye-voyny-chast-ii.html Так же показывает страх США, как сейчас страх перед путином. Сильнейшая армия в мире, в такими технологиями, бояться бомжей мародёров, и пацанов 18-20летних. А славная Украинская армия, даже без авиации, мочит русских пидаров.
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13.03.2022 19:29 Відповісти
"Усі їхні активи будуть заморожені". Коли б конфісковані, то було б інша справа.
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13.03.2022 20:09 Відповісти
Позакривайте свої роти.Якби не НАТО,Британія,ЄС.то ми б уже стріляли з рогаток і ***** уже б два рази проїхав би по Україні...Патрони до автоматів,кулеметів,снаряди до арти,джавеліни,хавели,стінгери,панцирфауст,і т.д.дають нам союзники.В нас в Україні ні одного патронного заводу,з 2014 року.І вони за нас не будуть воювати.Це наша робота.Без союзників нам повний піздець.Слава Україні.Героям Слава.
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13.03.2022 20:16 Відповісти
 
 