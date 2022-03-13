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Кулеба закликає іноземців не приєднуватись до російських сил вторгнення: Навіть якщо ви виживете, ви будете військовими злочинцями

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Кулеба закликає іноземців не приєднуватись до російських сил вторгнення: Навіть якщо ви виживете, ви будете військовими злочинцями

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликає іноземців, яких агітують приєднатися до російських військ, що воюють проти України, не робити цього, не ставати військовими злочинцями.

"Росія веде агресивну війну проти України. Я попереджаю іноземних громадян, яких можуть агітувати приєднатися до російських сил вторгнення: не робіть цього. Ми вже порушили справи у міжнародних судах. Навіть якщо ви виживете, ви будете військовими злочинцями. Це не вартує грошей або чогось іще", - написав Кулеба у Twitter у неділю, передає Цензор.НЕТ.

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Топ коментарі
+17
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Приєднаєтеся - помрете!

Бо всякі сирійці, зусули та інші серби так багато слів не зрозуміють)
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13.03.2022 18:36
+11
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13.03.2022 18:37
+10
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13.03.2022 18:39
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Треба більш лаконічно:

Приєднаєтеся - помрете!

Бо всякі сирійці, зусули та інші серби так багато слів не зрозуміють)
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13.03.2022 18:36 Відповісти
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13.03.2022 18:37 Відповісти
Это даунбасята, кацапы их даже за людей не считают. Ездят по дырляндии, отлавливают добровольцев.
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13.03.2022 18:39 Відповісти
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13.03.2022 18:39 Відповісти
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13.03.2022 18:42 Відповісти
Класно він сербів опустив: "зулуси та інші серби"

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13.03.2022 18:40 Відповісти
На них не действует женевская конвенция. Можно спокойно резать бошки. Они именно так и хотят сдохнуть
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13.03.2022 18:41 Відповісти
Ну, сирійці цього не зрозуміють. Вони по-життю злочинці. Тай Турція їх не пропустить через свою територію. А тепер вони приїхали в Україну... Вони й роZZійскої не розуміють, а тут десь спитають - скажи Паліниця з полуницею де залізниця... І... все. Вони вигорять з середини.
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13.03.2022 18:46 Відповісти
Навіть якщо ви виживете, ... Та взагалі не переймайтеся
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13.03.2022 18:49 Відповісти
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13.03.2022 23:01 Відповісти
Присоединяться... к зажмуренным.
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13.03.2022 18:50 Відповісти
Там большая часть собирается сдаться и на европу потом метит. Сириец знакомый с родней по вайберу говорил.
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13.03.2022 19:41 Відповісти
 
 