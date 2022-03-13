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Від авіаудару по школі під Миколаєвом загинули двоє людей, двоє - постраждали, - ДСНС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Від авіаудару по школі під Миколаєвом загинули двоє людей, двоє - постраждали, - ДСНС

Внаслідок авіаудару російських окупантів по школі в Миколаївській області загинули двоє людей і двоє постраждали, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"13 березня у с. Зелений Гай Миколаївського району внаслідок авіаційного удару сталося руйнування будівлі школи з послідуючим горінням, попередньо дві особи загинули і дві особи постраждали", - повідомляє пресслужба ДСНС у неділю в Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається у повідомленні, пожежу локалізовано на площі 150 кв. м, від ДСНС залучено 22 особи та 4 од. техніки.

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13.03.2022 18:43 Відповісти
Нажаль, загинуло четверо. Школа в 12 км від військового аеродрому по прямій. Косомозглі орки валять куди попало. Прилетіло з неба, з літака.
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13.03.2022 18:49 Відповісти
Ну для чого оце координати викладь
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13.03.2022 18:52 Відповісти
Це не координати. Нажаль орки в нашій місцевості орієнтуються краще за нас.
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13.03.2022 18:53 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=i5BlTyB-Kvk



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Таких потерь в истории России еще не было...
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16.03.2022 21:00 Відповісти
 
 