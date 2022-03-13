Від авіаудару по школі під Миколаєвом загинули двоє людей, двоє - постраждали, - ДСНС

Внаслідок авіаудару російських окупантів по школі в Миколаївській області загинули двоє людей і двоє постраждали, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"13 березня у с. Зелений Гай Миколаївського району внаслідок авіаційного удару сталося руйнування будівлі школи з послідуючим горінням, попередньо дві особи загинули і дві особи постраждали", - повідомляє пресслужба ДСНС у неділю в Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається у повідомленні, пожежу локалізовано на площі 150 кв. м, від ДСНС залучено 22 особи та 4 од. техніки.

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