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Ми не можемо зараз вбивати по тисячі в день: Денисенко пояснив причину, чому російські втрати стоять на цифрі 12 тисяч

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ми не можемо зараз вбивати по тисячі в день: Денисенко пояснив причину, чому російські втрати стоять на цифрі 12 тисяч

Відсутність змін в кількості жерт з боку ворога повя'зана зі зміною форми бойових дій в останні дні.

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко. 

За його словами, кількість жертв з боку росіян на рівні 12 тисяч тримається кілька днів, тому що в останні дні не ведуться прямі бої, де  російські війська зазнавали найбільше втрат. 

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"В останні дні великих просувань їхньої техніки, їхніх військ не було. Тому ви бачите цю цифру в 12 тисяч", - сказав Денисенко, додавши, що в таких умовах ми не можемо вбивати по 1 тисячі в день. 

Водночас він додав, що зараз ворог вдається частіше до ракетних ударів. Денисенко також повідомив, що на кількох напрямках українські війська перейшли в контрнаступ, на Київщині та Харківщині ведуться позиційні бої. "Ми продовжуємо розбивати невеличкі загони", - додав він.

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Денисенко не став підтверджувати слова Анни Маляр, що все більше російських військових здаються в полон і закликав дочекатись вранішніх зведень. Втім, він підтвердив, що бойовий дух російської армії падає.  
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Топ коментарі
+81
Турки жартують: "Побачивши байрактар, російський танк прикинувся мертвим"
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13.03.2022 18:53
+52
Раніше населення було незадоволено вартістю комунальних та розміром пенсій, зараз - що менше 1000 кацапів на день вбиваємо...
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13.03.2022 18:56
+25
так вони вже великими колонами не йдуть..змінили тактику..Бо МИ Багато Базікаєм..про це...Менше говорити треба..Найгірший ворог-це язик.
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13.03.2022 18:57
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Турки жартують: "Побачивши байрактар, російський танк прикинувся мертвим"
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13.03.2022 18:53 Відповісти
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13.03.2022 18:55 Відповісти
Заскріню)
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13.03.2022 19:28 Відповісти
Обоссум!
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14.03.2022 01:18 Відповісти
Ща сирийского мяса привезут, будет пару дней по тысяче, не ссыте
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13.03.2022 18:54 Відповісти
І з Карабаху, начебто, мають підвезти свіжих уйобків.
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13.03.2022 19:10 Відповісти
Сирийцы сами не хотели воевать вызывали помощь иран и рф, поэтому это фейк, у них самих сил мало..
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14.03.2022 01:36 Відповісти
Зловив українець золоту рибку і каже:

- Хочу, щоб мертві москалі пливли в трунах по Дніпру.

Рибка:

- Та не не всі москалі такі погані, зустрічаються серед них і добрі.

Українець:

- Ну добре, тоді нехай погані москалі пливуть в поганих трунах, а добрі в добрих.
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13.03.2022 19:10 Відповісти
От я дивуюсь: як вони тут воюватимуть, якщо жодної мови не знають? Як відрізнятимуть кацапа від українця?
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13.03.2022 19:46 Відповісти
Раніше населення було незадоволено вартістю комунальних та розміром пенсій, зараз - що менше 1000 кацапів на день вбиваємо...
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13.03.2022 18:56 Відповісти
І тут зрада)
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13.03.2022 19:11 Відповісти
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13.03.2022 19:31 Відповісти
Еще очень многих людей злит сюсюканье с пленными, и вообще тот факт что их берут в плен, а не поступают с ними как положено. После зверств этих нелюдей орков, реально многих украинцев сильно напрягают это все статейки и видео иньервью с пленными "незнайками".
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13.03.2022 19:57 Відповісти
так вони вже великими колонами не йдуть..змінили тактику..Бо МИ Багато Базікаєм..про це...Менше говорити треба..Найгірший ворог-це язик.
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13.03.2022 18:57 Відповісти
Бог створив язик в роті лежачим..то треба помовчати..
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13.03.2022 18:59 Відповісти
Тоб то не можуть,кацапи скінчились?
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13.03.2022 18:57 Відповісти
мішків було мало, всього 45 000
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13.03.2022 19:19 Відповісти
Непогана новина - кацапські дипломи тю тю - "прекращают признавать в мире".
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13.03.2022 18:59 Відповісти
Та їх начебто й до війни ніхто не визнавав: треба було перепідготовку проходити, нє?
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13.03.2022 19:49 Відповісти
Ця новина засмучує, але маємо терпець і все буде Україна!
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13.03.2022 18:59 Відповісти
Это всё логично и понятно .Внутренний резерв колоссальный и его даже ещё не использовали.Учитывая десятки тысяч противотанковых и пзрк и другие плюшки которые пришли но ещё не задействованы.Но в первую очередь нада уничтожать именно ракетные установки и системы залпового огня которые наносят урон городам и убивают людей.Также мародёров и всех кто предал расстрел на месте.Всю партию опзж расформировать и арестовать и тех кто к неё причастен.Конфискация всего имущества.Война идёт полным ходом а у нас до сих пор многие в игрушки играются
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13.03.2022 19:01 Відповісти
Як не можете по 1000 то підготуйтесь та починайте по 2000 валити.
Головне щоб кінець місяця був без заборгованності.
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13.03.2022 19:02 Відповісти
Та просто оте лайно навіть ніхто рахувати не хоче
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13.03.2022 19:03 Відповісти
Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко. Я от досі не збагну - що це за посада така - радник? І що може порадити міністру внутрішніх справ Вадим Денисенко - я к фахівець з чого?

Освіта[ред. | ред. код]

1997 - закінчив Київський університет імені Т. Шевченка, спеціалізація «українська мова і література».[4]

1998 - закінчив факультет Гуманітарних наук Києво-Могилянської академії.[5]

2003 - захистив кандидатську в НАН України за темою «Творчість М. Йогансена в контексті української сміхової модерністської прози».[6]
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13.03.2022 19:05 Відповісти
Ну таки попробуй пристрой всех " своих' ни каких штатных должностей не хватит , не профессора юстиции ведь или доцента эксперта на такую шикарную должность
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13.03.2022 19:13 Відповісти
А по 2000 ?
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13.03.2022 19:24 Відповісти
Мая ж ти зая... Не полінилося з Канади перднуть.
Я вже давно підмітив - найбільші кацапські патріоти живуть за межами кацапстану. ******** скрепи починають звучати по-новому саме на загниваючому Заході.
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13.03.2022 19:48 Відповісти
Мая ж ти зая, приїжджай в Україну - все дізнаєшся, а можливо навіть добру справу зробиш.
Кажуть у москалях відсоток лайна настільки високий, що в якості добрив ви кращі ніж свиняче гній.
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13.03.2022 20:22 Відповісти
нi, це не правда !! Вiдро свинячого лайна цiнується фермерами в двiчi дорожче одного шматка зеленого "вєжлiвого" гумуса.
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13.03.2022 20:51 Відповісти
Бо ці суки демпінгують! У нас свиней вже менше, ніж цих козломордих приперлось.
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13.03.2022 22:41 Відповісти
пашло отсюда ***** козломордое говно. жди похоронки на родню или извещения о пропаже безвести.
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13.03.2022 20:49 Відповісти
скорее джевелины. Смари как это зелёное говно юкшой блевануло, приезжай так же блеванёшь своими мозгами

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13.03.2022 21:42 Відповісти
Российских фашистов не убивают, их уничтожают.
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13.03.2022 19:39 Відповісти
утилизируют
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13.03.2022 20:52 Відповісти
Миша жабов так вы ж наступление приостановили, расейско-нацистское мясо видать начало заканчиваться, сейчас пукин нового мяса наберет может и тебя призовут и попрет счет до 20тыс.
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13.03.2022 19:57 Відповісти
Імперія зла має зникнути назавжди!
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13.03.2022 19:55 Відповісти
А я думав це новий мем

Овер 12 тисяч
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13.03.2022 20:09 Відповісти
GeneralSVR(reserv)
Воскресенье 13.03.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 11619 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.

Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действий на территории Украины, на пятницу 11 марта это 3419 погибших. Итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 18 марта. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
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13.03.2022 20:44 Відповісти
Байдуже на їхні втрати, хоча не можу не зупинятись підганяти цифру під збільшення. Тішу себе тим, що багато наволочі згоріло вщент до попелу!
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13.03.2022 21:02 Відповісти
Підбирають сирійців , можуть у Київ лізти каналізацією...*?
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14.03.2022 04:49 Відповісти
 
 