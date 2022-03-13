Ми не можемо зараз вбивати по тисячі в день: Денисенко пояснив причину, чому російські втрати стоять на цифрі 12 тисяч
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Відсутність змін в кількості жерт з боку ворога повя'зана зі зміною форми бойових дій в останні дні.
Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.
За його словами, кількість жертв з боку росіян на рівні 12 тисяч тримається кілька днів, тому що в останні дні не ведуться прямі бої, де російські війська зазнавали найбільше втрат.
"В останні дні великих просувань їхньої техніки, їхніх військ не було. Тому ви бачите цю цифру в 12 тисяч", - сказав Денисенко, додавши, що в таких умовах ми не можемо вбивати по 1 тисячі в день.
Водночас він додав, що зараз ворог вдається частіше до ракетних ударів. Денисенко також повідомив, що на кількох напрямках українські війська перейшли в контрнаступ, на Київщині та Харківщині ведуться позиційні бої. "Ми продовжуємо розбивати невеличкі загони", - додав він.
Денисенко не став підтверджувати слова Анни Маляр, що все більше російських військових здаються в полон і закликав дочекатись вранішніх зведень. Втім, він підтвердив, що бойовий дух російської армії падає.
Будь ласка, зачекайте...
- Хочу, щоб мертві москалі пливли в трунах по Дніпру.
Рибка:
- Та не не всі москалі такі погані, зустрічаються серед них і добрі.
Українець:
- Ну добре, тоді нехай погані москалі пливуть в поганих трунах, а добрі в добрих.
Головне щоб кінець місяця був без заборгованності.
Освіта[ред. | ред. код]
1997 - закінчив Київський університет імені Т. Шевченка, спеціалізація «українська мова і література».[4]
1998 - закінчив факультет Гуманітарних наук Києво-Могилянської академії.[5]
2003 - захистив кандидатську в НАН України за темою «Творчість М. Йогансена в контексті української сміхової модерністської прози».[6]
Я вже давно підмітив - найбільші кацапські патріоти живуть за межами кацапстану. ******** скрепи починають звучати по-новому саме на загниваючому Заході.
Кажуть у москалях відсоток лайна настільки високий, що в якості добрив ви кращі ніж свиняче гній.
Овер 12 тисяч
Воскресенье 13.03.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 11619 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действий на территории Украины, на пятницу 11 марта это 3419 погибших. Итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 18 марта. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.