Ми не можемо зараз вбивати по тисячі в день: Денисенко пояснив причину, чому російські втрати стоять на цифрі 12 тисяч

Відсутність змін в кількості жерт з боку ворога повя'зана зі зміною форми бойових дій в останні дні.

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

За його словами, кількість жертв з боку росіян на рівні 12 тисяч тримається кілька днів, тому що в останні дні не ведуться прямі бої, де російські війська зазнавали найбільше втрат.

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"В останні дні великих просувань їхньої техніки, їхніх військ не було. Тому ви бачите цю цифру в 12 тисяч", - сказав Денисенко, додавши, що в таких умовах ми не можемо вбивати по 1 тисячі в день.

Водночас він додав, що зараз ворог вдається частіше до ракетних ударів. Денисенко також повідомив, що на кількох напрямках українські війська перейшли в контрнаступ, на Київщині та Харківщині ведуться позиційні бої. "Ми продовжуємо розбивати невеличкі загони", - додав він.

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Денисенко не став підтверджувати слова Анни Маляр, що все більше російських військових здаються в полон і закликав дочекатись вранішніх зведень. Втім, він підтвердив, що бойовий дух російської армії падає.