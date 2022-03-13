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Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18:00 13.03.2022

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18:00 13.03.2022

Оперативна інформація Генерального штабу Збройних Сил України щодо російського вторгнення станом на 18:00 13.03.2022.

Про це Інформує Цензор.НЕТ із посиланням на стрінку Генштабу ЗСУ у фейсбуці.

"Триває вісімнадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. 

Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію на Південному, Східному та Північному напрямках. Ведуться оборонні бої, здійснюється прикриття державного кордону України та морського узбережжя держави. На окремих напрямках здійснюється проведення стабілізаційної операції та виконуються завдання територіальної оборони.

Угруповання Повітряних Сил Збройних Сил України здійснює відбиття зосереджених ракетно-авіаційних ударів та засобів повітряного нападу противника, протиповітряне прикриття об’єктів критичної інфраструктури України та угруповань військ.

Також читайте: Зберігається ймовірність участі військ Білорусі на боці РФ, - Генштаб ЗСУ

З початку доби ворог зосередив основні зусилля на просуванні у напрямку міста Кривий Ріг та на захопленні міста Миколаєва. Не полишає спроб щодо захоплення міста Маріуполя. Окупанти продовжують накопичувати резерви для наступу на Вугледар та завдають артилерійських ударів по житловим кварталам міста.

З метою нанесення ударів по території України з акваторії Чорного моря там перебуває у бойовій готовності "повне" корабельне угруповання противника.

В порушення вимог Міжнародного гуманітарного права окупанти продовжують брати в заручники цивільне населення, наносити ракетно-бомбові та артилерійські удари по густонаселених кварталах, школах та дитячих садках, грабують місцеве населення, вдаються до мародерства.

За наявною інформацією, ворог активізує діяльність щодо проведення диверсій на шляхах пересування транспортних конвоїв з гуманітарними вантажами та військовою допомогою.

Читайте: "Де загиблі вороги?": в Міноборони пояснили, чому вже кілька днів втрати окупантів не перетинають позначку в понад 12 тис.

Довіряйте тільки перевіреним джерелам та зберігайте спокій. Віримо в Збройні Сили України та продовжуємо тотальний спротив! Разом переможемо! Слава Україні!", - йдеться у повідомленні.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+21
Все перетворилось на асфальт... "Велике будівництво" , ось що було головне останні два роки, а не якісь там жалюгідні ракети чи ППО...
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13.03.2022 19:09
+14
Слава героїчним захисникам України!
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13.03.2022 18:59
+13
РК-360МЦ «Нептун» - український береговий мобільний ракетний комплекс з протикорабельними ракетами Р-360 Нептун. До складу комплексу входять: командний пункт РКП-360, пускова установка УСПУ-360 з транспортно-пусковими контейнерами ТПК-360, транспортно-заряджальна машина ТЗМ-360, транспортна машина ТМ-360.

Операційна дальність: 1000 км Де ото всьо?
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13.03.2022 19:06
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Ворога остаточно зупинено.
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13.03.2022 18:58 Відповісти
Слова Аркестовича.
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13.03.2022 19:05 Відповісти
Слава героїчним захисникам України!
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13.03.2022 18:59 Відповісти
https://charter97.org/ru/news/2022/3/13/458924/


Кацапик жалуется, что звиздюлей получает. Психолога хочет.
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13.03.2022 19:01 Відповісти
РК-360МЦ «Нептун» - український береговий мобільний ракетний комплекс з протикорабельними ракетами Р-360 Нептун. До складу комплексу входять: командний пункт РКП-360, пускова установка УСПУ-360 з транспортно-пусковими контейнерами ТПК-360, транспортно-заряджальна машина ТЗМ-360, транспортна машина ТМ-360.

Операційна дальність: 1000 км Де ото всьо?
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13.03.2022 19:06 Відповісти
У зелебобиков спросите, которые свернули производство в 19 году.
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13.03.2022 19:09 Відповісти
скорее всего какая то часть комплекса не готова к эксплуатации или персонал не обучен
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13.03.2022 19:13 Відповісти
Это все в... 2-х батареях за 3 года. Дороги и далее по списку.
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13.03.2022 19:15 Відповісти
****** зеленожопые как под заказ оркам дороги вымостили
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13.03.2022 19:17 Відповісти
В бюджете мо на 2021 их вообще не заложили. В конце года приняли поправку на изготовление в 2022 3-х комплексов с поставкой в ЗСУ в марте. Поставили или нет - смотрите, как гуляет флот фашистов по Чёрному морю.
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13.03.2022 20:35 Відповісти
Все перетворилось на асфальт... "Велике будівництво" , ось що було головне останні два роки, а не якісь там жалюгідні ракети чи ППО...
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13.03.2022 19:09 Відповісти
Дороги для российских танков строил походу.
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13.03.2022 19:19 Відповісти
... и заодно сворачивал оборонные заказы и разработки новых видов вооружения.
А дороги строил с какой-то маньякальной упрямостью. Быстрей, быстрей...
Денежное содержание военнослужащим обещал увеличить только с 2023 года.
Чтобы роптания в войсках были?
На что это похоже?
Такое впечатление, что в ближнем окружении Зеленского есть крот, который Зеле все это внушал и им просто управлял. Тем более, что Зеленский в армии и вооружениях просто 1 класс 2 четверть.
Крути им как хочешь...
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13.03.2022 20:00 Відповісти
Поэтому с 2019 года с ЗСУ уволилось 70 тыс. и 10 тыс. признали непригодными. А так да - презедент воюющей страны.
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13.03.2022 20:37 Відповісти
Плюс не закупки перед зимой газа и угля. Проблемы с электроэнергией.
Чтобы спровоцировать массовые волнения населения?
Дороги есть, вооружения нового нет, роптания в армии (были массовые увольнения) и недовольство населения ...
Все это похоже как звенья одной цепи.
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13.03.2022 20:08 Відповісти
Очень похоже на планирование от политического руководства Украины.
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13.03.2022 20:39 Відповісти
Приберіть замполітів від цих зведень, набір слів без жодної конкретики.
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13.03.2022 19:14 Відповісти
Я так понял Волноваху взяли раз орки уже на Угледар нацелились и в сводках ничего о ней не сообщают.Значит Мариуполь на очереди если срочно наши не предпримут никаких ответных контрнаступательных действий.а не только гумконвои на прокорм оркам будут отправлять
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13.03.2022 19:16 Відповісти
На жаль, падіння Маріуполя-це питання часу, враховуючи те, що він в тотальній блокаді.
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13.03.2022 19:40 Відповісти
Мабуть я недалекий невіглаз, але хто небудь мені пояснить як можно СУПЕР стратегічні обєкти типу ЧАЕС і Запорізької АЕС так охороняти що вони перейшли під контроль кацапських військових ?
Більш стратегничних обєктів ніж АЕС не існує (окрім правлячій верхівки держави).
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13.03.2022 20:05 Відповісти
а як можна будувати дороги коли тобі кажуть, що на тебе нападуть ? ото ж бо й воно ((
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13.03.2022 20:46 Відповісти
Не вірю жодноМо слову Зеленського.Хто здав південь,чому там не було військ? Американські чиновники говорять ,що є російські агенти в ЗСУ та структурах безпеки. ДЕРЖАВНА ЗРАДА НА ПІВДНІ,ФАКТИЧНО БУВ ВІДКРИТИЙ ФРОНТ ДЛЯ РОСІЙСЬКИХ ВІЙСК .В ЧЕРГОВИЙ РАЗ АМЕРИКАНЦІ ПРАВІ,А ЗЕЛЕНСЬКИЙ та зелена гоп-компанія ВСЕ НЕ ВІРЯТЬ І НІЧОГО НЕ РОБЛЯТЬ ,ЩОБ ЗАПОБІГТИ КАТАСТРОФІ,яка насувається з півдня.
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13.03.2022 21:41 Відповісти
РОСІЙСЬК ПАДЛЮКА ЇДИ НАХЙ !!!
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13.03.2022 21:45 Відповісти
Я уже говорил , давайте критику , оставим на после войны Вот реально кто то верил на 120% , что этот ***** наподет . Даже я до конца не верил , что он настолько туппой . А сейчас нет выбора нужна Победа . Или Украины больше не будет
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13.03.2022 22:00 Відповісти
 
 