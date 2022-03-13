Літак окупантів типу Су збито під час авіанальоту на Чернігів, - Оперативне командування "Північ"
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Під час авіаційного нальоту на Чернігів щойно був збитий літак окупантів типу Су.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Оперативне командування "Північ".
"Підтвердження у вигляді фото трохи згодом, адже збитий ворожий бомбардувальник впав в лісосмузі, куди зараз дістатися небезпечно.
Але яскраве полум‘я з-за обрію говорить про те, що ще один російський літак пішов слідом за кораблем", - йдеться в повідомленні.
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