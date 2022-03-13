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Літак окупантів типу Су збито під час авіанальоту на Чернігів, - Оперативне командування "Північ"

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Під час авіаційного нальоту на Чернігів щойно був збитий літак окупантів типу Су.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Оперативне командування "Північ".

"Підтвердження у вигляді фото трохи згодом, адже збитий ворожий бомбардувальник впав в лісосмузі, куди зараз дістатися небезпечно.

Але яскраве полум‘я з-за обрію говорить про те, що ще один російський літак пішов слідом за кораблем", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+15
«Птічкопад»)
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13.03.2022 18:57
+12
Добре, синку, добре!
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13.03.2022 18:59
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«Птічкопад»)
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13.03.2022 18:57 Відповісти
Добре, синку, добре!
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13.03.2022 18:59 Відповісти
а у нього ремені катапульного крісла підрізані.
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13.03.2022 19:03 Відповісти
20 махов
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13.03.2022 19:01 Відповісти
Хай не сумує кацап, скоро ще не один до нього долучиться
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13.03.2022 19:01 Відповісти
Парашут не розкрився?
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13.03.2022 19:01 Відповісти
Мозок не сформувався.
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13.03.2022 19:02 Відповісти
Розкриття парашуту кацапи ніяк не можуть допустити. Бо під час ривка від розкриття парашуту у них випадає головна срєпа - пляшка з дупи.
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13.03.2022 19:20 Відповісти
В полон не брати!
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13.03.2022 19:03 Відповісти
"Пропал, миленький. А не летай, не летай. Человек ходить должен, а не летать. Ходить должен, ходить."(С) Казали ж вам Ільф і Петров... Читати треба. Чи абетку у першому класі на самокрутки пустили ?
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13.03.2022 19:05 Відповісти
Не поважають вони своїх класиків - казали їм "рождённый ползать летать не может"
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13.03.2022 19:13 Відповісти
Сподіваюсь, це падло катапультувалося прямо в сиру українську землю і склалося навпіл.
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13.03.2022 19:06 Відповісти
Вангую: літун не зміг катапультуватися і відправився до лихих парфумів на концерт кобздона.
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13.03.2022 19:09 Відповісти
Русскіє традіціі-*** - парашут не розкрився...
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13.03.2022 19:12 Відповісти
В цей раз плафон не відкрився, просто розмазало по плафону з середини.
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13.03.2022 19:51 Відповісти
Горіть у пеклі рашиссти !
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13.03.2022 19:12 Відповісти
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13.03.2022 19:14 Відповісти
Рожденный ползать, летать не может.
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13.03.2022 19:15 Відповісти
Батьки дружини, що залишилися (як і моя мама) у Чернігові кажуть, що літаки рашистів літають високо, аби не збили переносними ППО і кидають авіабомби аби куди.
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13.03.2022 19:26 Відповісти
Космонавт мля.
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13.03.2022 19:49 Відповісти
 
 