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Український посол в Ізраїлі Корнійчук подав до суду на МВС цієї країни з приводу прийому біженців з України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Український посол в Ізраїлі Корнійчук подав до суду на МВС цієї країни з приводу прийому біженців з України

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук подав позов до БАГАЦ (Верховний Суд) проти дій уряду Ізраїлю та особисто міністра внутрішніх справ Айєлет Шакед щодо прийому біженців з України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна. 

У позові, як повідомив 12 канал ІТВ, стверджується, що міністр Шакед порушує досягнуті раніше Єрусалимом та Києвом домовленості про безвізовий режим, використовуючи для цього "обтічні формулювання". Посол зазначив, що вирішив вдатися до подання позову після того, як було вичерпано всі дипломатичні можливості для захисту українських громадян, які шукають притулку від війни.

У позові наголошується на тому, що міністр внутрішніх справ Ізраїлю не має повноважень для прийняття одноосібного рішення щодо прийому біженців з України; позивачі вважають, що це питання має вирішуватися урядом єврейської держави у тісній співпраці з комісією Кнесету з міжнародних справ.

Раніше МВС продовжило на два місяці термін перебування в Ізраїлі для українських туристів, які легально перебувають у країні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ізраїль офіційно засудив вторгнення РФ до України

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+42
Закон про антисемітизм МАЄ БУТИ ВІДІЗВАНИЙ!!!!!!
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13.03.2022 19:20
+39
Ж#ди, шо там казати. Кобзара читайте.
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13.03.2022 19:19
+35
І ця держава хоче бути посередником? Та ну нах...
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13.03.2022 19:22
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Ж#ди, шо там казати. Кобзара читайте.
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13.03.2022 19:19 Відповісти
Закон про антисемітизм МАЄ БУТИ ВІДІЗВАНИЙ!!!!!!
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13.03.2022 19:20 Відповісти
Не дождемся, еще больше ужесточат....
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13.03.2022 19:29 Відповісти
Запретить им поломничество в Умань . Посмотреть как запоют.
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13.03.2022 19:42 Відповісти
Ще раз

Хасиди і влада Ізраїлю це різні люди

В Ізраїлі при владі сіоністи. І вони самі ще як лупасять хасидів, і їм подібних
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13.03.2022 20:11 Відповісти
А хасиды тина терпилы? И не принимают никакого участия в политической жизни страны?
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13.03.2022 20:21 Відповісти
типа
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13.03.2022 20:22 Відповісти
Хасидизм виникнув в Правобережній і Західній Україні(ще, десь трошки в Польщі і Румунії). Хасиди то наші рідні жиди! Рукі прочь! То наше і "мері жопінс" теж наша!
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13.03.2022 22:13 Відповісти
За рахунок хасидів уманчани заробляють непогано , і місто розвивається , начебто . На треба одразу всіх в гівно носом .
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13.03.2022 21:01 Відповісти
А хасиды тина терпилы? И не принимают никакого участия в политической жизни страны?
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13.03.2022 21:15 Відповісти
Коли наступного разу араби нападуть на Ізраїль, треба буде виходити на вулиці та підтримувати арабів.
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13.03.2022 19:21 Відповісти
Краще не треба, Палестина теж проти нас. Будемо зберігати нейтралітет і висловлювати стурбованість)
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13.03.2022 19:28 Відповісти
Тоді як мінімум визнати Ізраїль пособником терористів та накласти відповідні санкції, включаючи весь їх бізнес.
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13.03.2022 19:33 Відповісти
Не зовсім так

Хамам якби з ізраїлем працює...
Від всіх цих вибухів вигоду отримують обидві сторони
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13.03.2022 20:13 Відповісти
Своїх хочаб заберіть.
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13.03.2022 19:22 Відповісти
Первого КОломойского.
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13.03.2022 19:44 Відповісти
кстати - а где все эти лучшие люди нации? или их тут и не было никогда?
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13.03.2022 20:30 Відповісти
І ця держава хоче бути посередником? Та ну нах...
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13.03.2022 19:22 Відповісти
Їм на нас насрати, у них це прописано в талмуті
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13.03.2022 19:24 Відповісти
Им за это не заплатили, бесплатно они не понимают....
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13.03.2022 19:31 Відповісти
Посольство Украины в Израиле опровергает заявление адвоката Томера Варши и публикацию "Кешет" о том, что посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук якобы подал иск в Высший суд справедливости (БАГАЦ) против министра внутренних дел Айелет Шакед.

Напомним, что ранее соответствующее сообщение распространил телеканал "Кешет" со ссылкой на адвоката Томера Варшу. Приводились следующие сведения: в исковом заявлении говорится о том, что за словом "квота" скрывается нарушение международного права, а также достигнутых соглашений. "Новая политика правительства Израиля и министерства внутренних дел является по сути нарушением соглашения о безвизовом режиме между двумя странами. После того, как были исчерпаны все дипломатические каналы, у посольства не осталось иного выхода, кроме как попросить адвокатскую контору подать иск, цель которого защитить права граждан Украины", - говорится в исковом заявлении. Представители посольства Украины заявляют также, что министр внутренних дел дел не была уполномочена принимать подобное решение. "Такой шаг является исключительно прерогативой правительства", - говорится в иске.

Посольство Украины в Израиле заявляет: "Посольство не подавало апелляцию в израильский суд по поводу политики правительства Израиля в отношении украинских беженцев. Вместе с тем посольство поддерживает суть призыва, направленного на защиту прав украинских беженцев, в основном женщин и детей. Надеемся, что решение суда будет беспристрастным. Мы бы также приветствовали решение израильского правительства изменить свою политику и, как другие европейские страны, принять украинских беженцев, несмотря на их религию или национальность".
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13.03.2022 19:24 Відповісти
Пан Президент! Как это можно обьяснить, братья по крови предают! Или это такие же братья как парашенцы-рашисты?................
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13.03.2022 19:26 Відповісти
Элементарно. Он объясняют это тем, что в рашке еврейская диаспора в 4 раза больше, чем у нас.
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13.03.2022 19:33 Відповісти
Безвиз с Израилем и в мирное время работал приблизительно так:
Когда в Украину прилетал самолёт из Израиля, то израильтяне шли через зелёный коридор, и их разве что оркестр не встречал. А когда в Израиль прилетал рейс из Украины - несколько часов очередь на паспортный контроль (лично я 4 часа ждал), потом ещё часа два - очередь на "собеседование", на котором грубая тётка с интеллектом и манерами сборщицы стеклотары с Привоза роется в твоём багаже, карманах и смартфоне. По результатам этого "собеседования" процентов двадцать пассажиров рейса заворачивали обратно в Украину. А тем, что пропустили - давали понять, что им здесь не рады.

Теперь они помогают кацапам спрятать бабло, а украинских беженцев под разными предлогами не пускают.
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13.03.2022 19:30 Відповісти
Ну так...евреи первыми придумали разделять людей на "избранный народ" и "гоев".
Австрийский художник учился у них...
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13.03.2022 19:41 Відповісти
Гой (גוי) на иврите означает народ - вообще народ, в т.ч. и еврейский. В Библии есть места, где евреев тоже так называют. Да, в современном иврите гой обычно означает народ мира, но отрицательной коннотации в этом слове нет.
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13.03.2022 19:49 Відповісти
Я был три раза в Израиле. Очередь по прилету, конечно, была, но минут на 30-40 (точно намного меньше часа). И, кстати, обратно я не видел, чтобы израильтян по зеленому вспускали.
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13.03.2022 19:46 Відповісти
И таки не видел , что они действительно процентов 20 в лучшем случае заворачивают обратно без всякого объяснения перед этим продержав часов несколько , могут даже и без воды несмотря на детей?
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13.03.2022 19:51 Відповісти
Может быть, мне повезло, но за эти 3 раза, что я там был, при мне (пока я стоял в очереди) ни у кого передо мной проблем не возникло.
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13.03.2022 19:53 Відповісти
Вы, наверное, гражданин Израиля. Для своих граждан там действительно 30-40 мин, отдельная очередь.
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13.03.2022 19:56 Відповісти
Если я там был 3 раза (1-й раз полтора месяца, 2-й и 3-й - на 1-2 недели), то сразу гражданин? Нет, я гражданин Украины, минут 30-40 нам выстоять пришлось, своих они отдельно пускали, без очереди и вопросов. С нами каждый раз беседовали - где-то до 5 минут.
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13.03.2022 22:37 Відповісти
Да, не секрет, что главный лозунг Израиля- это Израиль для евреев, национализм во главе угла, иврит- единственный государственный язык. И ни у кого это не вызывает возражений, и это даёт силу государству. Хотя, конечно, для представителей других национальностей, палку они перегибают.
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13.03.2022 20:05 Відповісти
Ну так то вполне логичная реакция Израиля на политику ЕС в отношении Палестины. Слишком уж ЕС увлекся идеей защиты Палестины и доказыванием, что Израиль нарушает права человека
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13.03.2022 19:30 Відповісти
Чуєш, поштовий -типу молдавський, тут ти не наймудріший, щоб "запудрювати"
розум тим хто, в стані війни. Вчасно втік з Тирасполя? Ось і сиди тихенько, як миша під віником.
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13.03.2022 19:43 Відповісти
Я о политике, если что. И попробуй это опровергнуть. ЕС сотнями тысяч принимало беженцев из африки и ближнего востока. Зато на беженцев своей, европейской страны, всё никак не может расщедриться. Друг макрон аж 15000 мест предоставил. А на остальное он лучше пару самолетов гуманитарки отправит в Молдову и Польшу. Зато негров было принято столько, что париж черным стал
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13.03.2022 19:52 Відповісти
Мы для него не "свой народ", а совершенно чужой. А перед неграми у них "чувство вины" за колониальную политику.
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13.03.2022 20:02 Відповісти
удивительно, как у них комплекс вины не сформировался за столетия, когда они оставляли восточную Европу в качестве буфера от набегов орд, то монгольской, то татарской, то турецкой, то кацапской
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13.03.2022 20:06 Відповісти
Париж став не тільки чорним, а ще й обісраним цими мігрантами. Ці макаки регулярно гвалтують парижанок, а влада не реагує, бо толерантність в них.
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13.03.2022 20:07 Відповісти
Так и я об этом. С пеной у рта обсирали Израиль за точечные удары по террористическим штабам, что типа нарушают права палестинцев и раскрывали объятия целым таборам с ближнего востока. А как дело до беженцев с Украины, так ой-ё-ёй, бюджет у них не выдерживает такого наплыва и начинается перекидывание с одного на другого. Это в отношении людей то же расы, той же веры, трудолюбивых людей, готовых работать, а не ждать пособий. И вполне понятно, чего Израиль вперся рогом (если вперся). Как деньги в бундесбанк собирать и толпы с Африки ввозить, хватало европы и Меркель, как добрая мама, заявляла "примем всех". Суки двуличные
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13.03.2022 20:20 Відповісти
ну вот и расчехлились холокостники.
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13.03.2022 19:31 Відповісти
Не ведитесь! Вас разводят на антисемитизм!!!!
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13.03.2022 19:36 Відповісти
Ну таки как не стать на чучуть антисемитом после зели и Бени
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13.03.2022 19:54 Відповісти
И кто меня называл антисемитом?
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13.03.2022 19:37 Відповісти
в Бабиному яру якесь бунгало хотять будувати. ще й на кацапські гроші, ******* солодку шару... думаю буде краще, якщо послати їх в палестирнську дупу разом з тим бунгало.
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13.03.2022 19:37 Відповісти
я це кажу вам із України, але працюю через ВПН
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13.03.2022 19:37 Відповісти
Израиль это ублюдки с ними после войны нада прекратить и диалог и вообще забить на них.Это предатели !
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13.03.2022 19:39 Відповісти
Жалко не добили их нацисты, а надо было
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13.03.2022 19:41 Відповісти
В Україні 2659 'праведників світу', тобто українців, які під час другої світової рятували євреїв, ризикуючи своїм життям.
Ось така їхня вдячність.
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13.03.2022 19:42 Відповісти
Ще більше подвигів простих українців просто не зареєстровано.
А їм зараз нічим не треба ризикувати. Просто вигоди не бачать.
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13.03.2022 19:48 Відповісти
А ці ****** з рейсами реально думають що пуцін одним разом обмежиться по Умані гасити.... А куди ж вони приїдуть благодать просити?
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13.03.2022 19:45 Відповісти
А то что Украина не выпускает людей с двойным гражданством вы конечно молчите. Людей чуть ли не расстреливают на таможне. Так что закройте рты за Израиль...
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13.03.2022 19:47 Відповісти
В Україні заборонене подвійне громадянство... Чи ти рішило під шумок задвоїьись що б країну не захищати?
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13.03.2022 19:49 Відповісти
Это не тебя в платье с макияжем чуть ли не расстреляли?
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13.03.2022 19:56 Відповісти
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13.03.2022 19:57 Відповісти
двойные "граждане", этих двойных передастов на передовую, пусть роют окопы, желательно под обстрелами. они все дали деру еще и имеют животную наглость спекулировать своим двойным гражданством... а нам пох. ваше двойное гражданство, бегом рыть окопы, су..ки.
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13.03.2022 19:59 Відповісти
Двойное гражданство - это как бы сидеть на унитазе и срать, и в то же время пить кофе с тортиком.Эту двойную хитрожопость тоже ведь жиды придумали и навязали многим странам. В Украине законом двойное граждаство не предусмотрено, и кто его получил тайно, нарушил закон.
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13.03.2022 20:01 Відповісти
Ж2 ненавидить українців в тій же мірі, що й кацапи, але їм хватає розуму не озвучувати цього відкрито.
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13.03.2022 19:48 Відповісти
Послухай Якава Кєдмі...
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13.03.2022 20:27 Відповісти
Жиди вони і є жиди. Хочуть показати себе порядними для світу, а з -під іхньоі кіпи на голові чортові роги виглядують. Євреі, вас це не стосується.
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13.03.2022 19:57 Відповісти
Ісраіль-країна ворожа до України та українців!
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13.03.2022 19:57 Відповісти
Побачу у Львові жида, харкну йому в пику.
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13.03.2022 20:01 Відповісти
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13.03.2022 20:02 Відповісти
....і можеш попасти на порядного єврея. І таких теж немало.
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13.03.2022 20:03 Відповісти
Та мені насрати, як і на порядних москалів! Мовчання - це погоджування. Ізраіль, це типовий маркер для європейців. Достатньо того, що вони приймають мордорські карти "Мір"
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13.03.2022 20:06 Відповісти
Слово "єврей" прийшло в Україну разом з русскімъ мірамъ.
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13.03.2022 20:33 Відповісти
Краще депортуй) Такі як ти Україні потрібні)
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13.03.2022 20:04 Відповісти
Куди усі маланські чорти подіваллись з стічки. Де їх коментарі?
Мабудь у ВСУ побігли записуватись,
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13.03.2022 20:05 Відповісти
Полон Израиль - евреев-совкодрочеро-ватников + к ним уже добавились Ургант, Собчачька, Газмано (должен был петь совкодрочерские песенки в Киеве неделю полторы назад) - да и вааще вы не замечали Израиль лепший друг Кремля и уже давно.
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13.03.2022 20:27 Відповісти
Закон про антисемітизм був прийнятий перед війною не просто так.
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13.03.2022 20:30 Відповісти
Мне страшно, что тут происходит. Вами сейчас манипулируют. Эти новости вообще вейк. И помните: ваш враг не Израиль и не евреи. Ваш враг это Российская Федерация.
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13.03.2022 20:30 Відповісти
согласен с вами, наш и ваш враг один - имперская, мацковская, угро-финская кацапия, в то же время хочу вам отметить, будьте и вы нетерпимы к прокацапским ватникам - украинофобам в ваших рядах. они виновники наших негативных эмоций.
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13.03.2022 20:38 Відповісти
Вы знаете, если бы я был бы президентом всех евреев -- я бы им это запретил. І як я бачу собі українцем єврейского ентосу -- мені це на це дуже погано девитися. Коли я розмовляю з євреями -- дев'яносто процентів від них ******* українців та Україну. Але є десять процентів яки ні. Я з нимі о цім размовляв, і вони мені казали що українці не ******* євреїв -- від Хмельниського до погромів в Другу Світову Війну. Я їм казав що євреїв не любилі і цю шкоду робили усі націі Європи, і що Україна с Європою і Західом цю проблему буде мати, бо це цивилизація. Або Россія -- це антісемитізм, расізм і усі що не має бути цівілізованно і має бути погано. Так, це правда. Євреї мают українофобію у своїх чергах, але це ні невависть, ця фобія -- страх.
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14.03.2022 02:09 Відповісти
Носити в собі все життя образи й обідки на свого сусіда це признак нездорової психіки й психології, час іде ми міняємось і образи повинні невілюватись й переосмислюватись, тим більш ті образи більше продиктовані кремлівською(імперською) пропогандою і їх спеціально направленими, підбурювальними й провокаційними діями, їм завжди було в кайф, завжди було їх політикою стравлювати і травити народи, в цих отравах вони завжди ловили "гнилу рибу", Наш спільний рух до подолання тих негативних наслідків імперського стравлення й розділення повинен дати позитивний результат. Наші покоління внесуть посильний для цього вклад.
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14.03.2022 09:41 Відповісти
Народ Израиля -- Евреи -- собрали 400 тон гуманитарной помощи. Правительство Израиля -- 100 тон. И военный госпиталь послали. И продолжают помогать.
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13.03.2022 20:32 Відповісти
Ой вей-вей-вей!!! Жи2 з Кнессета полиняла на 100 тон гуманітарки. Віддали задрама, без прОцентів? А раптом путлєр через ці 100 тон розсердиться? Нє, забагато, треба надалі обмежитись стурбованістю і закликами до столу і перееговорів
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13.03.2022 20:46 Відповісти
ето не евреи ето конкретная гнида купленная кацапами
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13.03.2022 20:56 Відповісти
Не міністр, а міністерка. Ось вона.

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13.03.2022 21:02 Відповісти
А В РОТ БЕРЕ !?)
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13.03.2022 21:31 Відповісти
Баба-да, баба-да. Корабельна сосна
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13.03.2022 21:45 Відповісти
ШЛЮХА !?)
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13.03.2022 21:49 Відповісти
ТРЕБА ЭКСГУМИРОВАТЬ ЦАДІКА ДО ІЗРАЇЛЮ !!!
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13.03.2022 21:30 Відповісти
Удивляюсь Израилю, стране, которая знает, что такое война, агрессия, террор на полное уничтожение страны и народа. Как они могут принимать всех рашенских подонков,? Или деньги не пахнут?
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13.03.2022 22:33 Відповісти
Заголовок как-то по-дебильному написан!!!!
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14.03.2022 13:48 Відповісти
 
 