Український посол в Ізраїлі Корнійчук подав до суду на МВС цієї країни з приводу прийому біженців з України
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Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук подав позов до БАГАЦ (Верховний Суд) проти дій уряду Ізраїлю та особисто міністра внутрішніх справ Айєлет Шакед щодо прийому біженців з України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
У позові, як повідомив 12 канал ІТВ, стверджується, що міністр Шакед порушує досягнуті раніше Єрусалимом та Києвом домовленості про безвізовий режим, використовуючи для цього "обтічні формулювання". Посол зазначив, що вирішив вдатися до подання позову після того, як було вичерпано всі дипломатичні можливості для захисту українських громадян, які шукають притулку від війни.
У позові наголошується на тому, що міністр внутрішніх справ Ізраїлю не має повноважень для прийняття одноосібного рішення щодо прийому біженців з України; позивачі вважають, що це питання має вирішуватися урядом єврейської держави у тісній співпраці з комісією Кнесету з міжнародних справ.
Раніше МВС продовжило на два місяці термін перебування в Ізраїлі для українських туристів, які легально перебувають у країні.
Будь ласка, зачекайте...
Хасиди і влада Ізраїлю це різні люди
В Ізраїлі при владі сіоністи. І вони самі ще як лупасять хасидів, і їм подібних
Хамам якби з ізраїлем працює...
Від всіх цих вибухів вигоду отримують обидві сторони
Напомним, что ранее соответствующее сообщение распространил телеканал "Кешет" со ссылкой на адвоката Томера Варшу. Приводились следующие сведения: в исковом заявлении говорится о том, что за словом "квота" скрывается нарушение международного права, а также достигнутых соглашений. "Новая политика правительства Израиля и министерства внутренних дел является по сути нарушением соглашения о безвизовом режиме между двумя странами. После того, как были исчерпаны все дипломатические каналы, у посольства не осталось иного выхода, кроме как попросить адвокатскую контору подать иск, цель которого защитить права граждан Украины", - говорится в исковом заявлении. Представители посольства Украины заявляют также, что министр внутренних дел дел не была уполномочена принимать подобное решение. "Такой шаг является исключительно прерогативой правительства", - говорится в иске.
Посольство Украины в Израиле заявляет: "Посольство не подавало апелляцию в израильский суд по поводу политики правительства Израиля в отношении украинских беженцев. Вместе с тем посольство поддерживает суть призыва, направленного на защиту прав украинских беженцев, в основном женщин и детей. Надеемся, что решение суда будет беспристрастным. Мы бы также приветствовали решение израильского правительства изменить свою политику и, как другие европейские страны, принять украинских беженцев, несмотря на их религию или национальность".
Когда в Украину прилетал самолёт из Израиля, то израильтяне шли через зелёный коридор, и их разве что оркестр не встречал. А когда в Израиль прилетал рейс из Украины - несколько часов очередь на паспортный контроль (лично я 4 часа ждал), потом ещё часа два - очередь на "собеседование", на котором грубая тётка с интеллектом и манерами сборщицы стеклотары с Привоза роется в твоём багаже, карманах и смартфоне. По результатам этого "собеседования" процентов двадцать пассажиров рейса заворачивали обратно в Украину. А тем, что пропустили - давали понять, что им здесь не рады.
Теперь они помогают кацапам спрятать бабло, а украинских беженцев под разными предлогами не пускают.
Австрийский художник учился у них...
розум тим хто, в стані війни. Вчасно втік з Тирасполя? Ось і сиди тихенько, як миша під віником.
Ось така їхня вдячність.
А їм зараз нічим не треба ризикувати. Просто вигоди не бачать.
Мабудь у ВСУ побігли записуватись,