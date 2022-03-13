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Київська область (3133) Луганщина (4419) Маріуполь (2820) Чернігівщина (1313) Верещук (605) гуманітарний коридор (168)

За ці дні вдалось евакуювати 140 тисяч українців - Верещук розповіла про можливі коридори

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

За ці дні вдалось евакуювати 140 тисяч українців - Верещук розповіла про можливі коридори

14 березня Україна ще раз спробує організувати зелений коридор до Маріуполя, а також до деяких населених пунктів Київщини та Чернігівщини.

Про це заявила в ефірі національного телемарафону міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, повідомляє Цензор.НЕТ.

Міністерка наголосила, що кров понад 2 тисяч маріупольців на руках Влодимира Путіна.

За словами Верещук, 13 березня спрацювали гуманітарні коридори на Луганщині - Лисичанськ, Рубіжне. "Вдалось вивезти понад 5 тисяч людей. Це дуже добре, бо зранку ще були обстріли", - додала міністрерка. 

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На Київщині коридори спрацювали лише частково, але там також тисячі людей. Загалом за ці дні вдалось евакуювати 140 тисяч людей.

14 березня українська влада буде добиватись коридору на Маріуполь, продовжиться евакуації з Київщини, Луганщини. Також влада шукає безпечний маршрут на Чернігівщині. "Бо питання не лише в маршруті, а в його безпечності", - сказала Верещук. 

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13.03.2022 20:40 Відповісти
 
 