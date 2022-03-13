За ці дні вдалось евакуювати 140 тисяч українців - Верещук розповіла про можливі коридори
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14 березня Україна ще раз спробує організувати зелений коридор до Маріуполя, а також до деяких населених пунктів Київщини та Чернігівщини.
Про це заявила в ефірі національного телемарафону міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, повідомляє Цензор.НЕТ.
Міністерка наголосила, що кров понад 2 тисяч маріупольців на руках Влодимира Путіна.
За словами Верещук, 13 березня спрацювали гуманітарні коридори на Луганщині - Лисичанськ, Рубіжне. "Вдалось вивезти понад 5 тисяч людей. Це дуже добре, бо зранку ще були обстріли", - додала міністрерка.
На Київщині коридори спрацювали лише частково, але там також тисячі людей. Загалом за ці дні вдалось евакуювати 140 тисяч людей.
14 березня українська влада буде добиватись коридору на Маріуполь, продовжиться евакуації з Київщини, Луганщини. Також влада шукає безпечний маршрут на Чернігівщині. "Бо питання не лише в маршруті, а в його безпечності", - сказала Верещук.
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