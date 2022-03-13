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Російські окупанти переслідують та залякують журналістів в окупованому Бердянську, - глава ОВА Старух

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти переслідують та залякують журналістів в окупованому Бердянську, - глава ОВА Старух

Війська РФ в тимчасово окупованому Бердянську реалізують терор та тотальне залякування журналістів та їхніх близьких.

Про це під час телемарафону заявив глава Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.

"У Бердянську окупанти переписали адреси журналістів, їхніх родичів. Примушують їх працювати для російської пропаганди. Погрожують їхнім дітям, батькам, дружинам. Тобто, терор і тотальне залякування намагаються реалізувати", - сказав він.

Також Старух зазначив, що в регіоні викрадають людей. В Дніпрорудному сьогодні зранку викрали мера Євгена Матвєєва, у Мелітополі - Івана Федорова, також громадську активістку Ольгу Гайсумову.

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Автор: Богдан Гуньковський
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чего им автоматьі не дали придурки? увидел тварь срусскую - убей!
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13.03.2022 19:30 Відповісти
Баньте ****** херсонского:
https://youtu.be/bSaby8Il5-o
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13.03.2022 19:31 Відповісти
Это нарик ************, тварь *************. Херсонцам нужно его найти.
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13.03.2022 19:47 Відповісти
це все що вони можуть запропонувати терор і тотальне залякування.
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13.03.2022 19:32 Відповісти
Збирають обмінний фонд на своїх патологічних вбивць
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13.03.2022 19:51 Відповісти
 
 