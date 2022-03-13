Колона російських окупантів заїхала у Скадовськ та розмістилася в одному з дитячих таборів, - мер Яковлєв

Військова техніка російських окупантів заїхала у місто Скадовськ на Херсонщині.

Про це у Facebook повідомив очільник міста Олександр Яковлєв, інформує Цензор.НЕТ.

"Після обіду в Скадовськ заїхала колона окупантів (близько 30 одиниць техніки) і схоже залишаться на нІч. Розмістилися в одному з дитячих таборів на краю Скадовська.

Вдень знову заходили до будівлі міської ради. На той час працівників там не було.

По решті пунктів ситуація без змін", - йдеться в повідомленні.

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