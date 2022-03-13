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Колона російських окупантів заїхала у Скадовськ та розмістилася в одному з дитячих таборів, - мер Яковлєв

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Колона російських окупантів заїхала у Скадовськ та розмістилася в одному з дитячих таборів, - мер Яковлєв

Військова техніка російських окупантів заїхала у місто Скадовськ на Херсонщині.

Про це у Facebook повідомив очільник міста Олександр Яковлєв, інформує Цензор.НЕТ.

"Після обіду в Скадовськ заїхала колона окупантів (близько 30 одиниць техніки) і схоже залишаться на нІч. Розмістилися в одному з дитячих таборів на краю Скадовська.

Вдень знову заходили до будівлі міської ради. На той час працівників там не було.

По решті пунктів ситуація без змін", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Окупаційних військ у Скадовську немає, - міський голова Яковлєв

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+7
а можна туди ******* чимсь, по тій колоні? табір відбудуємо, а свинокацапів треба звідти викурити, тим паче з 30ма одиницями техніки
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13.03.2022 20:05
+3
Імперія зла має зникнути назавжди!
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13.03.2022 19:57
+2
Вас обов'язково звільнять,але цього факту ми Зе не пробачимо.
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13.03.2022 20:45
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Імперія зла має зникнути назавжди!
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13.03.2022 19:57 Відповісти
а можна туди ******* чимсь, по тій колоні? табір відбудуємо, а свинокацапів треба звідти викурити, тим паче з 30ма одиницями техніки
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13.03.2022 20:05 Відповісти
Было бы желание но видимо его нет.Если они свободно заходят в город 30 машинами где живёт 17 тыс населения.То такими темпами скоро заедит одна кобыла и будет контролировать город в 50 тыс.
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13.03.2022 20:11 Відповісти
слухай, ти заїбав спамити - в Скадовьску ні зброї, ні військових, чим людт мають їх зупиняти? під Новомиколаївкою збили 2 гелікоптери вчора, то може і на цю орду щось поблизу знайдеться
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13.03.2022 20:19 Відповісти
Это ты д@бил не понял что оружие не дали и народ кинули на произвол !Вооот ни оружия ни военных ни полиции !Сам написал !Так что ты мне блеешь тут?Тоже самое Бердянск да и весь юг.Марик сражается Николаев сражается.Херсон просто кинули .И там наш народ выходит.Долго они смогут ещё?Нагонят технику и начнут душить людей.Во многих городах и городках власть сдала врагу всё .
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13.03.2022 21:00 Відповісти
У веоикій олександрівці танки окупантів стоять
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13.03.2022 20:06 Відповісти
Что и следовало доказать после вчерашней заявы что их там нет и что всё под контролем.И сразу они зашли.И опять свободно и без сопротивления какая прелесть.17 тыс населения и 30 машин орков свободный заезд контролируют город.Кому война и бомбёжка Марика с Харьковом и т.д. Героическое сопротивление города.А кому свободный вход без сопротивления.
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13.03.2022 20:09 Відповісти
Нет, ты и правда уже зае.л . Покажи как люди которым не выдали оружия будут танки останавливать , если те машины с детьми давят . Твои попытки разделить украинцев попутно обеляя тех кто вывозил оружие с городов не давая вооружить население . Вообще ты не из тех кто хочет посредине ?
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13.03.2022 20:28 Відповісти
У меня знакомые в Красном поле четверо даже не смогли подъехать по ближе как из танка получили , тоже решили что смогут остановить без оружия а руках
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13.03.2022 20:31 Відповісти
Вас обов'язково звільнять,але цього факту ми Зе не пробачимо.
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13.03.2022 20:45 Відповісти
Это ты конченый на всю голову придурок который не понимает что народ кинули без оружия !Деб"ла ты кусок ! Разве я говорю останавливать колоны голыми руками?17 тыс населения где военкомат?Где полиция и прочии структуры?В п@зде ! А народ остался с носом без оружия.и теперь грабежи и убийства.А ты мне тут блеешь как овца.
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13.03.2022 20:55 Відповісти
Ну зачем тогда про количество населения писал и что они не остановили 30 машин? Пиши свой поток мыслей связно , про военных и полицию я писал , первых вывели , у вторых отобрали оружие за два дня до захода ( и так по всему югу), желающим воевать- ****...те своим ходом хоть на Запорожье хоть в Мариуполь и таки двое знакомых резервиста пошли берегом на Мариуполь - 90 км , дай бог чтобы дошли вот только связь с ними пропала на следующий день
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13.03.2022 21:22 Відповісти
Ожидаемо.
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13.03.2022 20:12 Відповісти
 
 