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Колона російських окупантів заїхала у Скадовськ та розмістилася в одному з дитячих таборів, - мер Яковлєв
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Військова техніка російських окупантів заїхала у місто Скадовськ на Херсонщині.
Про це у Facebook повідомив очільник міста Олександр Яковлєв, інформує Цензор.НЕТ.
"Після обіду в Скадовськ заїхала колона окупантів (близько 30 одиниць техніки) і схоже залишаться на нІч. Розмістилися в одному з дитячих таборів на краю Скадовська.
Вдень знову заходили до будівлі міської ради. На той час працівників там не було.
По решті пунктів ситуація без змін", - йдеться в повідомленні.
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