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Окупанти готуються до диверсій на шляхах гуманітарних вантажівок та військової допомоги, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупанти готуються до диверсій на шляхах гуманітарних вантажівок та військової допомоги, - Генштаб

Російські військові можуть вдатися до чергових диверсій. Зокрема, на шляхах пересування гуманітарних вантажівок та військової допомоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"За наявною інформацією, ворог активізує діяльність щодо проведення диверсій на шляхах пересування транспортних конвоїв з гуманітарними вантажами та військовою допомогою",- відзначається у повідомленні. 

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Автор: Роман Свиридович
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Це знову буде "неочикувана новина" для нашого штабу?
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13.03.2022 19:54 Відповісти
Головне не пускати туди арахамію і подоляка.
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13.03.2022 19:58 Відповісти
А где жд войска
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13.03.2022 19:55 Відповісти
З військовою допомогою? Що ж, подивимось, що заспіває Столтенберґ, якщо в їхній конвой влучить "хоча б один снаряд, хоча б одна куля". Занепокоїться чи стурбується - ось в чому питання.
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13.03.2022 19:57 Відповісти
Поміняє спідники
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13.03.2022 20:07 Відповісти
Я не думаю, що визначення "їхній конвой" включає транспортування по Україні. Скоріш за все ви будете розчаровані зрозумівши, що вони трусяться за власну безпечність при транспортуванні в межах своєї території.
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13.03.2022 20:33 Відповісти
Сподіваюсь, наш генштаб буде не лише повідомляти про диверсії ворога - а й запобігатиме їм.
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13.03.2022 20:07 Відповісти
 
 