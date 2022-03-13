Окупанти готуються до диверсій на шляхах гуманітарних вантажівок та військової допомоги, - Генштаб

Російські військові можуть вдатися до чергових диверсій. Зокрема, на шляхах пересування гуманітарних вантажівок та військової допомоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"За наявною інформацією, ворог активізує діяльність щодо проведення диверсій на шляхах пересування транспортних конвоїв з гуманітарними вантажами та військовою допомогою",- відзначається у повідомленні.

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