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Зеленський - компаніям, які продовжують працювати в РФ: Ви або за мир, або підтримуєте кривавого російського агресора

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зеленський - компаніям, які продовжують працювати в РФ: Ви або за мир, або підтримуєте кривавого російського агресора

Президент Володимир Зеленський закликав компанії SAP, Oracle та Microsoft припинити підтримувати свої продукти в Росії.

Про це глава держави повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні не може бути напіврішень чи напівтонів! Є лише чорне та біле, добро і зло! Ви або за мир, або підтримуєте кривавого російського агресора у вбивстві українських дітей і жінок", - йдеться в повідомленні.

Так, Зеленський закликав компанії SAP, Oracle та Microsoft припинити підтримувати свої продукти в Росії.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+6
А ще поляків попросити гумконвої для підаРашки направляти через Україну... Це б було ефективно і повчально й німцям і ********** хитрим
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13.03.2022 20:32
+4
Слабувато, москалику, слабувато.
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13.03.2022 20:39
+3
А хіба ми зараз не прокачауємо кацапський газ в Європу?
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13.03.2022 20:32
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а микрософт разве не ушли ?
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13.03.2022 20:31 Відповісти
Та вроди как. Но не думаю что это стоило говорить нашему Президенту.
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13.03.2022 20:33 Відповісти
Они ушли, но поддержка старых пользователей осталась.
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13.03.2022 20:38 Відповісти
А ще поляків попросити гумконвої для підаРашки направляти через Україну... Це б було ефективно і повчально й німцям і ********** хитрим
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13.03.2022 20:32 Відповісти
А хіба ми зараз не прокачауємо кацапський газ в Європу?
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13.03.2022 20:32 Відповісти
Более того в Приднестровье.
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13.03.2022 20:34 Відповісти
Значить ми власноруч фінансуємо фашистів.
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13.03.2022 22:06 Відповісти
for them only gold oil dollar
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13.03.2022 20:36 Відповісти
ось вона...Торгівля на крові.....
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13.03.2022 20:37 Відповісти
Твої свати, зараз транслюють в росії.
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13.03.2022 20:37 Відповісти
Слабувато, москалику, слабувато.
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13.03.2022 20:39 Відповісти
а що брехня,зеботику?зеботику,тут у всіх норм з памяттю-усі усе памятають
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13.03.2022 20:49 Відповісти
Pravilno,jesli neponimajet nado nazvat imena,teper pojmut i ujdut s raski
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13.03.2022 20:38 Відповісти
Оце рубонув з плеча... це буде смертельно для рашки.
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13.03.2022 20:38 Відповісти
Зміни методичку.
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13.03.2022 21:26 Відповісти
Щось не чути щоб дітище клоуна, квартал 95, заборонив використовувати свій контент на росії. Не чути щоб Україна закрила економічну співпрацю з фашистською країною агресором яка вбиває наших громадян на нашій території.
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13.03.2022 21:47 Відповісти
 
 