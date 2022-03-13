Зеленський - компаніям, які продовжують працювати в РФ: Ви або за мир, або підтримуєте кривавого російського агресора

Президент Володимир Зеленський закликав компанії SAP, Oracle та Microsoft припинити підтримувати свої продукти в Росії.

Про це глава держави повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні не може бути напіврішень чи напівтонів! Є лише чорне та біле, добро і зло! Ви або за мир, або підтримуєте кривавого російського агресора у вбивстві українських дітей і жінок", - йдеться в повідомленні.

Так, Зеленський закликав компанії SAP, Oracle та Microsoft припинити підтримувати свої продукти в Росії.

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