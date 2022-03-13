Президент українського PEN Курков відповів німецьким колегам, які заявили, що "ворог Путін, а не Пушкін"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Днями німецький PEN-клуб опублікував заяву щодо вторгнення Росії в Україну, зазначивши, що загалом вони підтримують санкції Європейського Союзу, однак занепокоєні надмірним закликом до ігноруванням усієї російської культури — вони назвали це "перемогою божевілля".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на офіційному сайті українського PEN вийшла заява-відповідь від президента українського клубу Андрія Куркова.
Курков зазначає, що повністю зрозуміти бажання українців бойкотувати усю російську культуру можуть лише жителі Сараєво, Дубровника і Ковентрі — це міста, які були знищені бомбами німецьких окупантів.
Письменника обурює те, що міжнародні організації досі пропонують організувати онлайн-дискусії з представниками російської культури, щоб поговорити про війну та проблеми України загалом.
"Я не знайшов жодної інформації про дискусії щодо примирення між радянськими та німецькими письменниками в роки Другої світової війни. Їх не було.
Поки війна в Україні продовжується, таких дискусій між українськими та російськими письменниками не буде", — заявив він.
Курков наголосив, що створення "чорного списку", безумовно, не найкраща практика, однак на противагу можна створити так званий "білий список", включивши до нього імена тих російських культурних діячів, які підтримали Україну та виступили проти безпрецедентного вторгнення та немотивованої агресії.
"Що ж стосується Толстого, Пушкіна та Достоєвського – то ніхто не спалює їх книги. В Україні книги взагалі не спалюють. Замість цього російська армія спалює та обстрілює українські музеї, церкви, меморіали, включно з Бабиним Яром, і харківський будинок "Слово", будинок-пам’ятник українським письменникам 1920-1930 років, які майже всі були страчені НКВС. Це покоління письменників, що відоме як "Розстріляне Відродження", — написав президент українського PEN-клубу й додав:
"Якщо ви хочете почитати і дізнатися більше про "таємничу російську душу" — продовжуйте! Але на вашому місці я б зараз читав книжки про Україну.
Про Росію і без того всі знають дуже багато. Настав час дізнатися про історію та культуру України, про життя та думки українських громадян різних національностей, про їхні мрії, здійснення яких залежить і від вас, громадян Європейського Союзу та демократичного світу".
Будь ласка, зачекайте...
Вот вы видите разницу между пруссаками, кёльшами и баварцами? Большинство не знает, кто они такие. А в германии ещё и не всякий баварец считает себя баварцем. Обзовите жителя Вюрцбурга баварцем - в рожу не даст, но и не обрадуется, потому что он не баварец, а франконец, а баварцы - это варвары что пиво пьют вместо вина.
Немцы - да и европейцы вообще - примерно настолько же хорошо до последнего времени понимали разницу между украинцами и русскими. Донских и запорожских казаков свалить в одну кучу - этим даже исторические каналы грешат чуть более чем постоянно.
Но ситуация налаживается. У моей жены в университете программы сотрудничества с россией свернули. Так конечно будут пытаться понять "загадочную русскую душу", но теперь всегда можно ответить: "А как насчёт загадочной Украинской?!"
Достоевский Ф.М. - из древнего татарского рода (потомок Аслан-Челеби-мурзы), по матушке польские корни.
і той Ломоносов
це бкв мандрівник такий
правда, ніхто не знає, хто Ломоносов за національністю, все що відомо= жив спочатку біля моря і бідував дуже)
Если выживут. ))
Де у міжнародному праві записано, що російську культуру обов*язково треба вивчати?((
https://twitter.com/post59243564/status/1502708100125581318
https://twitter.com/post59243564/status/1502699658203832323
Шанхай, кабак, 1924 год. Сидят два белогвардейских офицера. Один другому - Эх, залезть бы на рояль, снять бы штаны, да как навалить бы здоровенную кучу прям на белый рояль...
Второй - э, да кто ж поймёт загадочную русскую душу!
От тепер собі родичів кревних надибали - і носяться з тими шмацкалями, як пес з будяком на хвості.