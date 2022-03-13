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Президент українського PEN Курков відповів німецьким колегам, які заявили, що "ворог Путін, а не Пушкін"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент українського PEN Курков відповів німецьким колегам, які заявили, що

Днями німецький PEN-клуб опублікував заяву щодо вторгнення Росії в Україну, зазначивши, що загалом вони підтримують санкції Європейського Союзу, однак занепокоєні надмірним закликом до ігноруванням усієї російської культури — вони назвали це "перемогою божевілля".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на офіційному сайті українського PEN вийшла заява-відповідь від президента українського клубу Андрія Куркова.

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Курков зазначає, що повністю зрозуміти бажання українців бойкотувати усю російську культуру можуть лише жителі Сараєво, Дубровника і Ковентрі — це міста, які були знищені бомбами німецьких окупантів.

Письменника обурює те, що міжнародні організації досі пропонують організувати онлайн-дискусії з представниками російської культури, щоб поговорити про війну та проблеми України загалом.

"Я не знайшов жодної інформації про дискусії щодо примирення між радянськими та німецькими письменниками в роки Другої світової війни. Їх не було.

Поки війна в Україні продовжується, таких дискусій між українськими та російськими письменниками не буде", — заявив він.

Курков наголосив, що створення "чорного списку", безумовно, не найкраща практика, однак на противагу можна створити так званий "білий список", включивши до нього імена тих російських культурних діячів, які підтримали Україну та виступили проти безпрецедентного вторгнення та немотивованої агресії.

"Що ж стосується Толстого, Пушкіна та Достоєвського – то ніхто не спалює їх книги. В Україні книги взагалі не спалюють. Замість цього російська армія спалює та обстрілює українські музеї, церкви, меморіали, включно з Бабиним Яром, і харківський будинок "Слово", будинок-пам’ятник українським письменникам 1920-1930 років, які майже всі були страчені НКВС. Це покоління письменників, що відоме як "Розстріляне Відродження",написав президент українського PEN-клубу й додав:

"Якщо ви хочете почитати і дізнатися більше про "таємничу російську душу" — продовжуйте! Але на вашому місці я б зараз читав книжки про Україну.

Про Росію і без того всі знають дуже багато. Настав час дізнатися про історію та культуру України, про життя та думки українських громадян різних національностей, про їхні мрії, здійснення яких залежить і від вас, громадян Європейського Союзу та демократичного світу".

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Топ коментарі
+30
Красава
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13.03.2022 20:44
+25
Видається, що вони, німці, відчувають генетичну спорідненість з кацапнею, адже масові зґвалтування німкень мали наслідки.
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13.03.2022 20:47
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Красава
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13.03.2022 20:44 Відповісти
Видається, що вони, німці, відчувають генетичну спорідненість з кацапнею, адже масові зґвалтування німкень мали наслідки.
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13.03.2022 20:47 Відповісти
Не нужно объяснять кознями то, что можно объяснить простой глупостью.

Вот вы видите разницу между пруссаками, кёльшами и баварцами? Большинство не знает, кто они такие. А в германии ещё и не всякий баварец считает себя баварцем. Обзовите жителя Вюрцбурга баварцем - в рожу не даст, но и не обрадуется, потому что он не баварец, а франконец, а баварцы - это варвары что пиво пьют вместо вина.

Немцы - да и европейцы вообще - примерно настолько же хорошо до последнего времени понимали разницу между украинцами и русскими. Донских и запорожских казаков свалить в одну кучу - этим даже исторические каналы грешат чуть более чем постоянно.

Но ситуация налаживается. У моей жены в университете программы сотрудничества с россией свернули. Так конечно будут пытаться понять "загадочную русскую душу", но теперь всегда можно ответить: "А как насчёт загадочной Украинской?!"
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13.03.2022 20:55 Відповісти
Бесполезно. Вопящие херню про Германию - ЛИБО обычное bydło, либо диванный хрен, мечтающий туда попасть, а не пускают. Прошу мені вибачити уруцкій ізік...
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13.03.2022 21:11 Відповісти
Вибачаю Сам мову по Телебаченню Торонто вчив.
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13.03.2022 21:14 Відповісти
Родина моєї Гюльчатай в Торонто й Квебеку. УПА... ТАКА ГАРНА Мова й своєрідна, шо я у шоці(надлітають раз на рік-два), я ніц подібного не зустрічав навіть "у верхах" серед Гуцульщини, не кажу вже про ВСЮ Західну Україну з Закарпаттям...
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13.03.2022 21:56 Відповісти
Чудово сказано!
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13.03.2022 20:45 Відповісти
Курков - не дарма вже наш ******** класик. Інтелектуал!
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13.03.2022 20:45 Відповісти
Достойно. Але я сумніваюся, що вони щось зрозуміють.
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13.03.2022 20:46 Відповісти
должны постараться, это самое малое из того, что они нам должны...
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13.03.2022 20:49 Відповісти
що не скажи, все відкладається на підкорці і з часом може домінувати в вашому світогляді. говорити обов,язково потрібно.
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13.03.2022 20:51 Відповісти
У фашистов до сих пор стокгольмский синдром. Они не как не привыкнут что фашисты теперь кацапы.
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13.03.2022 20:47 Відповісти
А може вони таємно радіють, що їхня справа живе.
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13.03.2022 20:50 Відповісти
радість за життя їх справи може бути тільки в макітрах комунодибілів, всі інші це й подібне розглядають тільки в розрізі можливості своєї влади.
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13.03.2022 20:54 Відповісти
При ближайшем рассмотрении окажется, что в «русской культуре» очень мало русского. Рашка своим обычным воровским способом подгребала под себя все таланты всех оккупированных веками территорий и выдавала за свои.
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13.03.2022 20:49 Відповісти
Зараз вся Україна -Ковентрі.А німчура хоче біля вогника,в якому палає Україна,розгорнути томик Пушкіна...
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13.03.2022 20:49 Відповісти
Актуально, влучно, доступно. Гарно відповів.
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13.03.2022 20:50 Відповісти
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13.03.2022 20:51 Відповісти
Правильно, пора їм вчити нашу історію а не кацапську, одне але, історію пишуть переможці, тому варіантів в нас небагато - ми повинні ПЕРЕМОГТИ!
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13.03.2022 20:51 Відповісти
Пушкин А.С. - без вопросов - великий сын абиссинского народа - предки родом из эфиопской народности фалашей, которые исповедуют иудаизм (сейчас фалаши репатриировались в Израиль).

Достоевский Ф.М. - из древнего татарского рода (потомок Аслан-Челеби-мурзы), по матушке польские корни.
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13.03.2022 20:51 Відповісти
на раші був один великий росіянин
і той Ломоносов
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13.03.2022 21:05 Відповісти
и что он сделал?
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13.03.2022 21:09 Відповісти
прийшов через усю рашу пішки
це бкв мандрівник такий
правда, ніхто не знає, хто Ломоносов за національністю, все що відомо= жив спочатку біля моря і бідував дуже)
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13.03.2022 21:12 Відповісти
Вся його велич в тому що він був єдиний кацап що навчався в Європі.
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13.03.2022 21:24 Відповісти
Я Вас розчарую - він помор, а не руський
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13.03.2022 21:33 Відповісти
Ото я й кажу, що правильною за змістом назвою росії є назва "Манкуртія"
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14.03.2022 00:24 Відповісти
вони доторохтяться з своїм захистом рузького міру що російськомовна частина населення з вискоком побіжить вивчати любу мову, аби російською не говорити
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13.03.2022 20:54 Відповісти
А вот нифига, я придержу собрания "луноликих" в библиотеке до лучших времён, а потом на аукционе Солсбис пускай они по тройному тарифу платять в казну Украины за своих кумиров.
Если выживут. ))
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13.03.2022 20:58 Відповісти
"Цивілізаційне значення літератури" має високий рейтинг ВИКЛЮЧНО тоді, коли читачі цієї літератури роблять цивілізаційно важливі гуманні вчинки. Коли німецькі нацисти захопили Європу, то такі люди як Томас Манн, ЕріхМарія Ремарк та Марлен Дітріх емігрували з рейху. Вони не заїкалися про велич довоєнної літератури, а по-тихому виїхали. Читаємо "новую газєту" зараз : он шіряєв роздумує як зберегти роскосмос, а інозємцєв міркує як обійти санкції та зберегти російську економіку. Оце і є читачі достоєвського та пушкіна. Таким чином вони рефлексирують та процесирують російський напад на Україну. А чому вони не міркують як українську економіку відновлювати, як українські заводи відбудовувати ? А тому що вони російські націоналісти, хоч шіряєв каже що він совєцкій інтернаціоналіст, і вони впевнені в "цивілізаційному значенні росії". В росії відбувається реінкарнація нацизму.
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13.03.2022 21:00 Відповісти
В россии реинкарнация нацизма уже произошла, при этом не простого нацизма, а ссыкливого, по определению Леся Подерев'янського https://www.youtube.com/watch?v=pwnwgfXJ9vg
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13.03.2022 22:20 Відповісти
Коли це ігнорування російської культури стало неприйнятним?

Де у міжнародному праві записано, що російську культуру обов*язково треба вивчати?((
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13.03.2022 21:05 Відповісти
Ігнорування російської культури є неприйнятним для народу, який має споріднену культуру з невитравленою ідеєю вищості арійської раси
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14.03.2022 00:20 Відповісти
Я б ще додав про Достоєвського цитату від нього самого:
https://twitter.com/post59243564/status/1502708100125581318
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13.03.2022 21:24 Відповісти
І ось ще про культурних діячів-московитів:
https://twitter.com/post59243564/status/1502699658203832323
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13.03.2022 21:25 Відповісти
Старый но актуальный анекдот
Шанхай, кабак, 1924 год. Сидят два белогвардейских офицера. Один другому - Эх, залезть бы на рояль, снять бы штаны, да как навалить бы здоровенную кучу прям на белый рояль...
Второй - э, да кто ж поймёт загадочную русскую душу!
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13.03.2022 21:29 Відповісти
Саме творчість Толстого, Пушкіна та Достоєвського і лежить в основі духовних скреп путінізму. Якщо "творча інтелігенція" німеччини цього не розуміє, то до якої ментальної творчості вона тоді взагалі здатна?
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14.03.2022 00:07 Відповісти
В німців прокинулись їхні гени...Згадали, що вони в Європу прийшли свого часу з Уралу.

От тепер собі родичів кревних надибали - і носяться з тими шмацкалями, як пес з будяком на хвості.
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14.03.2022 07:32 Відповісти
 
 