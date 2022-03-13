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Трьох журналістів було вбито з початку війни РФ проти України, - фонд "Справедливість для журналістів"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Трьох журналістів було вбито з початку війни РФ проти України, - фонд

З 24 лютого було вбито трьох журналістів та скоєно 10 замахів на вбивство.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це заявила керівниця фонду "Справедливість для журналістів" (JFJ) Марія Орджонікдзе.

"До фізичних нападів, усі з яких вчинили війська Російської Федерації, належать:

– вбивства трьох журналістів (журналіст Віктор Дудар загинув під час бойових дій під Миколаєвом; телеоператор Live Євген Сакун загинув під час ракетного обстрілу в Києві; американець Брент Рено, відеожурналіст, колишній автор The New York Times, був убитий на блокпосту в Ірпені на Київщині).

–10 замахів на вбивство (постраждав швейцарський журналіст Гійом Бріке, якого також пограбували російські війська; двоє журналістів чеського видання Voxpot Майда Сламова і Войтех Богач потрапили під обстріл російських військ; два данські кореспонденти видання Ekstra-Bladet − журналіст Стефан Вайхерт і фотограф та репортер Еміль Фільтенборг Міккельсен зазнали вогнепальних поранень; російські війська напали на британську телевізійну групу Sky News – головний кореспондент Стюарт Ремзі та його чотири колеги поверталися до Києва, коли потрапили в засідку. Куля влучила Ремзі в спину, оператора Річі Моклера врятував бронежилет, по якому стріляли двічі", – йдеться в повідомленні.

Також читайте: Російські окупанти переслідують та залякують журналістів в окупованому Бердянську, - глава ОВА Старух

Автор: Богдан Гуньковський
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я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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13.03.2022 21:01 Відповісти
За наявності працюючого Інтернету особливого сенсу в тих журналістах в зоні бойових дій немає. Кацапи їх все одно нікуди пускати не будуть, так що вони будуть вештатися в нас, свідомо чи несвідомо розкриваючи нашу оборону....
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13.03.2022 21:10 Відповісти
Там в первые дни в Гостомеле в районе аэропорта капские пропагандоны снимали сюжеты,и свиноматка кацапская,ещё совсем молодая, но уже неимоверно мразотная и брехливая гнида, особо испражнялась во лжи и пропаганде. Вот этих бы мразей поймать и изрешетить до последней пули
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13.03.2022 21:11 Відповісти
Ну що ви так жорстокі?!? Відразу вбити! Треба спіймати та віддати кадирівцям, сказавши що то є українська журналістка
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13.03.2022 21:26 Відповісти
пригадайте,скільки нашому Марківу впаяли за якоби вбивство італійського журналіста!Щось не бачу я бажання з боку європейських органів правосуддя шукати винних .
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13.03.2022 21:24 Відповісти
 
 