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На Львівщині виявили місце падіння однієї з російських крилатих ракет, збитих силами ППО. ФОТО
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У Львівській області виявили місце падіння однієї зі збитих засобами ППО крилатих ракет агресора.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.
"Внаслідок падіння збитої крилатої ракети постраждалих немає, в зоні падіння розпочалася пожежа, яка наразі ліквідована. Триває збір уламків, — повідомили в Повітряному командуванні "Захід". — Це одна з двох знищених у повітрі ракет ворога".
Зазначається, що крилата ракета — одна з найскладніших повітряних цілей. Вона рухається на малій висоті вздовж вигинів рельєфу, що ускладнює її виявлення.
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