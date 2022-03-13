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війна (56544) крилаті ракети (892) Львівщина (1929) ППО (1835)

На Львівщині виявили місце падіння однієї з російських крилатих ракет, збитих силами ППО. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

У Львівській області виявили місце падіння однієї зі збитих засобами ППО крилатих ракет агресора.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

На Львівщині виявили місце падіння однієї з російських крилатих ракет, збитих силами ППО 01

"Внаслідок падіння збитої крилатої ракети постраждалих немає, в зоні падіння розпочалася пожежа, яка наразі ліквідована. Триває збір уламків, — повідомили в Повітряному командуванні "Захід". — Це одна з двох знищених у повітрі ракет ворога".

На Львівщині виявили місце падіння однієї з російських крилатих ракет, збитих силами ППО 02

Також читайте: Знищено російську крилату ракету над Дніпром, - повітряне командування Схід

На Львівщині виявили місце падіння однієї з російських крилатих ракет, збитих силами ППО 03

Зазначається, що крилата ракета — одна з найскладніших повітряних цілей. Вона рухається на малій висоті вздовж вигинів рельєфу, що ускладнює її виявлення.

На Львівщині виявили місце падіння однієї з російських крилатих ракет, збитих силами ППО 04

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+5
Друг, який був на АЗС у Тростянці, казав, що ракета яка летіла на Вінницький аеропорт, робила це на висоті близько 100 метрів. А туди кажуть ніби як саме х101 запускали. Так що стінгереом її можна спокійно було збити, якби знали звідки а вона летить. І швидкість у неї мала, 200 м/с. Ідеальна мішень для стінгера. Не маневрує, пасток не випускає, летить повільно. Звісно, що висота польоту 100 метрів, залишає мало часу на запуск. Тому і кажу, треба знати точно звідки летить.
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13.03.2022 21:30
+3
Тільки одну? Скажіть ромам, вони швидко всі знайдуть, бо люмінь )
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13.03.2022 21:03
+3
Імперія зла має зникнути назавжди!
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13.03.2022 21:19
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Смоктунов...
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13.03.2022 21:10 Відповісти
Рот прополощи, смоктунович
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13.03.2022 21:28 Відповісти
Тільки одну? Скажіть ромам, вони швидко всі знайдуть, бо люмінь )
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13.03.2022 21:03 Відповісти
Не знаю, наскільки це технічно можливо, щоб на потрібній відстані від таких об'єктів використовувати дрони з потужними тепловізійними камерами, які дозволяли б за достатній для ліквідації час, їх виявляти в польоті, та щоб адекватними засобами ППО їх збивати, або хоча б попереджати про їх підліт людей. Звісно, що кр ці, якщо це х101, малопомітні для РЛС, але акщо їх виявити тепловізорами завчасно, то тоді можна навіть з пзрк їх збити. Але такі системи спостереження, на десятки кілометрів мабуть є тільки в ******** винищувачів.
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13.03.2022 21:14 Відповісти
Їх неможливо з ПЗРК збити, вони на великій висоті йдуть, спеціально для проходу ППО і розроблялись. Тільки основна їх зарача це ядерні удари.
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13.03.2022 21:20 Відповісти
Друг, який був на АЗС у Тростянці, казав, що ракета яка летіла на Вінницький аеропорт, робила це на висоті близько 100 метрів. А туди кажуть ніби як саме х101 запускали. Так що стінгереом її можна спокійно було збити, якби знали звідки а вона летить. І швидкість у неї мала, 200 м/с. Ідеальна мішень для стінгера. Не маневрує, пасток не випускає, летить повільно. Звісно, що висота польоту 100 метрів, залишає мало часу на запуск. Тому і кажу, треба знати точно звідки летить.
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13.03.2022 21:30 Відповісти
Треба мати свою систему супутникового стеження. Крилата ракета відслідковується по тепловому сліду(реактивний двигун), швидкість пасажирського літака. Часу для її перехоплення дофіга.
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13.03.2022 22:01 Відповісти
Або щоб нам партнери надавали оперативно зараз дані. Схоже не дуже оперативно дані надають зараз.
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14.03.2022 00:40 Відповісти
у меня над головой пролетали в сторону василькова. сбить возможно, надо рассаживать мужиков с стингерами по 10 км сетке с системой оповещения
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14.03.2022 11:57 Відповісти
Розпитав друга, він в ракетах не розбирається, каже, що по вигляду на Вінницький аеропорт летіли калібри, бо ракети були темні, але точно не червоні, як х-101. Але різниці немає. Що ті, що інші, треба по тепловому сліду виявляти, щоб не розкривати місцезнаходження РЛС.
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14.03.2022 14:02 Відповісти
Імперія зла має зникнути назавжди!
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13.03.2022 21:19 Відповісти
 
 