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Камбербетч готовий приймати українських біженців у власному домі, приєднавшись до програми Homes for Ukraine

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Камбербетч готовий приймати українських біженців у власному домі, приєднавшись до програми Homes for Ukraine

Бенедикт Камбербетч візьме участь в урядовій програмі Великобританії з надання українським біженцям житла - Homes for Ukraine.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

Таким чином, відомий за роллю детектива Шерлока Холмса актор надасть своє житло біженцям з України

"Кожен повинен зробити все, що від нього залежить. У нас рекордна кількість людей, які зголосилися прийняти українців у свої будинки. Я сподіваюся, що також стану частиною цього", - сказав Камбербетч.

Нагадаємо, що кілька днів тому британський актор Бенедикт Камбербетч знову висловив солідарність та підтримку українцям у війні проти Росії.

Під час церемонії нагородження Міжнародного кінофестивалю в Санта-Барбарі зірка "Шерлока" вийшов на сцену за відзнакою. Потім він побачив у когось із присутніх у залі синьо-жовтий прапор і попросив передати його на сцену.
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Топ коментарі
+18
Геніальний актор і чудова людина.
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13.03.2022 21:04
+15
Дякуємо
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13.03.2022 21:04
+9
Вау, може хтось завітає до Доктора Стренжа в гості. Якщо це буде родина з дітьми для малечі ці спогади перекриють весь той жах війни який вони могли відчути за ці дні.
Доречі, правильно Михайло Ткач нещодавно написав, що він не бачить, як наші всраті олігархи пропонують притулок українцям у їхніх закордонних маєтках. А от британські селеби все розуміють і діють відповідно хоч і не вкрали у нашого народа ні копійки.
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13.03.2022 21:08
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Геніальний актор і чудова людина.
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13.03.2022 21:04 Відповісти
Дякуємо
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13.03.2022 21:04 Відповісти
Вау, може хтось завітає до Доктора Стренжа в гості. Якщо це буде родина з дітьми для малечі ці спогади перекриють весь той жах війни який вони могли відчути за ці дні.
Доречі, правильно Михайло Ткач нещодавно написав, що він не бачить, як наші всраті олігархи пропонують притулок українцям у їхніх закордонних маєтках. А от британські селеби все розуміють і діють відповідно хоч і не вкрали у нашого народа ні копійки.
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13.03.2022 21:08 Відповісти
памятуя про его "каминг-аут", могу с уверенностью сказать:
не так страшны геи из Европы, как пид@р@сы из кремля
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13.03.2022 21:08 Відповісти
Колишні "братья" нас знищують, а зовсім чужі люди десь дуже далеко від України надають прихисток. Щира подяка їм.
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13.03.2022 21:09 Відповісти
Дякуємо Людям!!💛💙💛💙💛💙💛🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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13.03.2022 21:16 Відповісти
А може ми тому і виграємо, що він закритий у СІЗО ?
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13.03.2022 22:20 Відповісти
Російські фанатки Камбербетча зараз просто здохнуть.
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13.03.2022 23:30 Відповісти
 
 