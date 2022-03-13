Загиблі маріупольці лежать поблизу лікарні, немає можливості їх поховати. ФОТОрепортаж (18+)
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Журналіст Андрій Цаплієнко оприлюднив жахливі кадри вбитих у Маріуполі людей, після бомбардувань російської авіації. Фото не рекомендовані до перегляду особам до 18 років та людям із слабкою психікою.
Як інформує Цензор.НЕТ про це він написав у телеграмі.
Цаплієнко зазначив: "Маріуполь. Російська авіація біснуються. Лютує. Ці жахливі кадри мають побачити ті, хто приймає рішення на закриття неба над Україною. Загиблі від ударів с повітря маріупольці залишаються лежати біля лікарні. Забрати їх немає можливості".
Топ коментарі
+24 Планшет Студента
показати весь коментар13.03.2022 21:09
+10 Volodymyr Ye.
показати весь коментар13.03.2022 21:13
+9 ararta
показати весь коментар13.03.2022 21:14
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Будь ласка, зачекайте...
Виявилося, що в нас з волею все в порядку- і в політиків, і в населення.
А згнило таки в іншому місці...