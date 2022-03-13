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Маріуполь (2820) жертви (1254)

Загиблі маріупольці лежать поблизу лікарні, немає можливості їх поховати. ФОТОрепортаж (18+)

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Журналіст Андрій Цаплієнко оприлюднив жахливі кадри вбитих у Маріуполі людей, після бомбардувань російської авіації. Фото не рекомендовані до перегляду особам до 18 років та людям із слабкою психікою.

Як інформує Цензор.НЕТ про це він написав у телеграмі.

Цаплієнко зазначив: "Маріуполь. Російська авіація біснуються. Лютує. Ці жахливі кадри мають побачити ті, хто приймає рішення на закриття неба над Україною. Загиблі від ударів с повітря маріупольці залишаються лежати біля лікарні. Забрати їх немає можливості".

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Загиблі маріупольці лежать поблизу лікарні, немає можливості їх поховати 01
Загиблі маріупольці лежать поблизу лікарні, немає можливості їх поховати 02
Загиблі маріупольці лежать поблизу лікарні, немає можливості їх поховати 03

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+24
Нема слів. Лише лють.
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13.03.2022 21:09
+10
Де ті полонені гниди?????? Най вони ховають самі тих кого вбили!
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13.03.2022 21:13
+9
Це Тіла Українців, а трупи в кацапів. У Тіла є Душа, а у трупа нема. Вічна пам'ять
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13.03.2022 21:14
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Закидывайте эти фоточки на их сайты, пусть смотрят.
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13.03.2022 21:08 Відповісти
Вони не повірять, скажуть або фотофейк, або фото з якоїсь там ще давньої трагедії. Там замість мізку - шмарклі.
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13.03.2022 21:11 Відповісти
Им ***** мозг тридцать лет. Не поверят. Но пусть видят.
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13.03.2022 21:31 Відповісти
Та все вони чудово знають- нема політичної волі! Саме так нам казали про боротьбу з корупцією та реформи в Україні.
Виявилося, що в нас з волею все в порядку- і в політиків, і в населення.
А згнило таки в іншому місці...
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13.03.2022 21:12 Відповісти
"Ці жахливі кадри мають побачити ті, хто приймає рішення на закриття неба над Україною." Джерело: https://censor.net/ua/n3324753
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13.03.2022 21:16 Відповісти
Мой пост был об имперских сайтах .
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13.03.2022 21:19 Відповісти
Ви постите під новиною геть про інше. Розберіться.
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13.03.2022 21:23 Відповісти
Уже.
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13.03.2022 21:24 Відповісти
Але ж і наші тоді не зможуть літати, нє?
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13.03.2022 21:25 Відповісти
Нема слів. Лише лють.
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13.03.2022 21:09 Відповісти
Что ещё нужно западу для понимания степени неадекватности *****
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13.03.2022 21:13 Відповісти
Де ті полонені гниди?????? Най вони ховають самі тих кого вбили!
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13.03.2022 21:13 Відповісти
Нi! Ці тварюки не повинні торкатися безвинно загиблих своїми замараними руками....ці люди заслуговуть бути похованими з пошаною
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13.03.2022 21:20 Відповісти
Яке перимирья ***** вкопати всіх до єдиного . Краще бути похованим під державним прапором чим цю наволоч терпіти в Україні
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13.03.2022 21:13 Відповісти
Це Тіла Українців, а трупи в кацапів. У Тіла є Душа, а у трупа нема. Вічна пам'ять
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13.03.2022 21:14 Відповісти
Мордор должен быть уничтожен!
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13.03.2022 21:25 Відповісти
вроде как говорили что выпустили?
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13.03.2022 21:29 Відповісти
ага, мутный он - если что получит ранение в жопу и уедет с передовой
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13.03.2022 22:19 Відповісти
Справи не закривають, відпустили пару бійців і все для піару, в міжнародному розшуку багато добровольців 2014-2017 р., які мають досвід та бажання приїхати захищати Україну, але... до пункту пропуску то вони доїдуть...
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13.03.2022 21:33 Відповісти
Все що треба знати про підросистему прокуратури https://m.antikor.com.ua/articles/523325-semen_semenchenko_snova_v_sizo
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13.03.2022 21:40 Відповісти
Жах. Смерть кацапам! Тільки смерть!
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13.03.2022 21:41 Відповісти
 
 