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Гуманітарна колона не дійшла до Пологів та Токмака та повернулася у Запоріжжя, - міськрада

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Гуманітарна колона не дійшла до Пологів та Токмака та повернулася у Запоріжжя, - міськрада

Гуманітарна колона, яка йшла із Запоріжжя до Токмака та Пологів, не дісталася до пунктів призначення та повернулася.

Про це у Telegram повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, інформує Цензор.НЕТ.

"Погана новина полягає у тому, що гуманітарні конвої, які ми вчора відправили із Запоріжжя до Енергодара, Токмака та Пологів, так і не дісталися кінцевого місця призначення. Хороша новина – це те, що колона, яка на зворотному шляху була зупинена бойовою позицією ворожих військ біля Кам’янського, повернулася у Запоріжжя у повному складі. Всі живі та неушкоджені", - наголосив він.

За словами Куртєва, у водіїв цих автобусів та бійців ДСНС, які їх супроводжували, була певна інструкція. У випадку виникнення надзвичайних ситуацій їм було дозволено кидати все та тікати.

"Але жоден з них цього не зробив. Не зважаючи на те, що їх зупинили озброєні рашисти. Не зважаючи на те, що через підірваний міст їхній відносно безпечний маршрут зруйнувався. Не зважаючи на те, що їм довелося маневрувати по замінованим дорогам. Вони не покинули транспорт і не покинули вантаж", - додав він.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Цікаво, на що сподівалися автори цього автопробігу? На гуманність кацапів?
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13.03.2022 22:11 Відповісти
Ну хоч кацапів підкормили
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14.03.2022 07:19 Відповісти
 
 