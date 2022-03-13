Обстріл Яворівського центру – це терористична атака на кордоні з НАТО, союзникам час відкривати другий фронт, - Порошенко в ефірі MSNBC
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Ракетний обстріл Міжнародного центру у Яворові на Львівщині – це акт тероризму на кордоні з НАТО.
Про це Петро Порошенко сказав в ефірі американського телеканалу MSNBC, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС". Політик закликав союзників відкрити другий фронт протидії російській агресії.
"Цього ранку близько 30 російських крилатих ракет були запущені з літаків Чорноморського флоту Росії проти Міжнародного центру миртворчості та безпеки на Львівщині. Більше 35 осіб загинуло і близько 150 поранених. І ці 30 ракет були запущені у бік нашого західного кордону, по цілі, що знаходиться всього лише за 20 кілометрів від кордону з НАТО", – наголосив Порошенко.
"Це терористична атака саме на кордоні з НАТО. Що ж нам потрібно саме зараз? Від самих перших днів нам потрібні протитанкові системи оборони та протиповітряні системи захисту. Нам потрібні військові винищувачі. І сьогодні саме час для того, щоб нарешті відкрити другий фронт протидії Росії", – впевнений лідер "ЄС".
"Прошу, вивчіть уроки Другої світової війни. Другий фронт не означає присутності НАТОвських солдатів. Наразі йдеться про надання нам оборонної зброї. Це також передбачає постачання нам протиповітряних систем. Нам потрібна фінансова допомога. А також гуманітарна допомога. Як потрібні нам і нові санкції з тим, щоб змотивувати Путіна зупинити його агресію та забратися з нашої країни", – вкотре наголосив Порошенко.
"Нам також потрібне окреме спіціальне рішення щодо ленд-лізу на засадах надання нам всього необхідного – від продовольства до амуніції. Адже тут ми воюємо не лише за українську землю. Ми воюємо тут і за наших партнерів, за НАТО, за свободу та демократію", – зазначив п’ятий президент.
Порошенко також висловив співчуття американському народу у зв’язку із вбивством в Ірпені під Києвом журналіста – громадянина США.
"Хотів би скористатися з цієї нагоди та висловити вдячність всім іноземним журналістам, які зараз працюють тут в Україні і надають світові правдиву інформацію про російську агресію проти нашої держави. Дозвольте висловити співчуття американському народу, оскільки буквально кілька годин тому, в Ірпені було вбито американського журналіста. Це безперечно трагедія. Саме таким чином Путін і створює гуманітарну катастрофу", – зазначив Порошенко.
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просто першу реакцію не втримала.
почистиа гілку, щоб народ не дратувати
Семенченко выпустят если совсем будут дела плохи
З місць позбавлення волі та слідчих ізоляторів звільняють колишніх військових, які виявили бажання захищати країну на час воєнного стану. Для участі у бойових діях уже випустили комбата «Донбасу» Семена Семенченка та організатора вбивства Катерини Гандзюк Сергія Торбіна.
https://zaxid.net/news/
Удар окупантів по Яворівському полігону спричинений "розчаруванням" Путіна, - Салліван Джерело: https://censor.net/ua/n3324691
Тому , різного роду мерзотникам , які все ще намагаються ****** брудом Порошенка і звинуватити , невідомо в чому , ганьба і після війни
з цими покидьками , обов'язково розберемось ! 😡
із - під землі дістанемо 😠
Это заключение без какого-либо злоратства.
В своем убеждении я уверен. За Порошенка голосовать не буду. Думаю,Вы не будите оспаривать мое право .
Не цікавить , за кого ти будеш голосувати , а може і не дотягнеш до того дня 😡
И не надо мне навязывать эту суку,которому был дан шанс остаться в истории,но он всё продал.
Относительно армии: не надо приписывать ему то,что сделал народ объединившись в тяжелое время. Армия была бы создана с ним или без него ...
блискуча порада , але ж Ви знаєте , скільки на Банковій ошивається московських кротів 😡