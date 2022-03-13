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Обстріл Яворівського центру – це терористична атака на кордоні з НАТО, союзникам час відкривати другий фронт, - Порошенко в ефірі MSNBC

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Обстріл Яворівського центру – це терористична атака на кордоні з НАТО, союзникам час відкривати другий фронт, - Порошенко в ефірі MSNBC

Ракетний обстріл Міжнародного центру у Яворові на Львівщині – це акт тероризму на кордоні з НАТО.

Про це Петро Порошенко сказав в ефірі американського телеканалу MSNBC, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС". Політик закликав союзників відкрити другий фронт протидії російській агресії.

"Цього ранку близько 30 російських крилатих ракет були запущені з літаків Чорноморського флоту Росії проти Міжнародного центру миртворчості та безпеки на Львівщині. Більше 35 осіб загинуло і близько 150 поранених. І ці 30 ракет були запущені у бік нашого західного кордону, по цілі, що знаходиться всього лише за 20 кілометрів від кордону з НАТО", – наголосив Порошенко.

"Це терористична атака саме на кордоні з НАТО. Що ж нам потрібно саме зараз? Від самих перших днів нам потрібні протитанкові системи оборони та протиповітряні системи захисту. Нам потрібні військові винищувачі. І сьогодні саме час для того, щоб нарешті відкрити другий фронт протидії Росії", – впевнений лідер "ЄС".

"Прошу, вивчіть уроки Другої світової війни. Другий фронт не означає присутності НАТОвських солдатів. Наразі йдеться про надання нам оборонної зброї. Це також передбачає постачання нам протиповітряних систем. Нам потрібна фінансова допомога. А також гуманітарна допомога. Як потрібні нам і нові санкції з тим, щоб змотивувати Путіна зупинити його агресію та забратися з нашої країни", – вкотре наголосив Порошенко.

Також читайте: Порошенко в ефірі CNN закликав дати Україні винищувачі, системи протиповітряної та протитанкової оборони

"Нам також потрібне окреме спіціальне рішення щодо ленд-лізу на засадах надання нам всього необхідного – від продовольства до амуніції. Адже тут ми воюємо не лише за українську землю. Ми воюємо тут і за наших партнерів, за НАТО, за свободу та демократію", – зазначив п’ятий президент.

Порошенко також висловив співчуття американському народу у зв’язку із вбивством в Ірпені під Києвом журналіста – громадянина США.

"Хотів би скористатися з цієї нагоди та висловити вдячність всім іноземним журналістам, які зараз працюють тут в Україні і надають світові правдиву інформацію про російську агресію проти нашої держави. Дозвольте висловити співчуття американському народу, оскільки буквально кілька годин тому, в Ірпені було вбито американського журналіста. Це безперечно трагедія. Саме таким чином Путін і створює гуманітарну катастрофу", – зазначив Порошенко.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+26
Он отличный дипломат,он может много сделать...
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13.03.2022 21:18
+23
Украина готовилась к вторжению РФ с ноября прошлого года, - Данилов
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13.03.2022 21:22
+23
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13.03.2022 21:25
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В чем? Ему позвонили, он защищает интересы Украины. Или ему не стоило отвечать на запрос американского ТВ?
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13.03.2022 21:17 Відповісти
Ну если ему позвонили американское ТВ, что он должен был их нахер послать?
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13.03.2022 21:19 Відповісти
Вы думаете, что он сам звонит туда? Нихера себе у него влияние, может звонить в любой момент на амерское ТВ и давать интервью
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13.03.2022 21:24 Відповісти
А який фах в Порошенка?
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13.03.2022 21:24 Відповісти
Воно не тоне
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13.03.2022 21:31 Відповісти
Діжк з лайном таки тоне 😡
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13.03.2022 21:33 Відповісти
Он умеет убеждать, говорить с журналистами и дипломатами лучше Зеленского. Последний так и не научился разговаривать, что было отчетливо видно два дня назад. А потому пусть он также занимается этим вопросом. Так будет лучше для всех нас.
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13.03.2022 21:26 Відповісти
Татьяна, поверьте, к его словам там прислушаются больше, чем к Зеленскому, с его истеричными заявлениями.
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13.03.2022 21:43 Відповісти
добре, може я дійсно була не зовсім права
просто першу реакцію не втримала.
почистиа гілку, щоб народ не дратувати
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13.03.2022 21:48 Відповісти
Ватна ку@ ва іди нах , і не патякай тут проти Президента Порошенка , який має право коментувати все , що стосується нашої краіни !
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13.03.2022 21:32 Відповісти
Не, это поклонники четырежды уклониста. У них враг не пуйло
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13.03.2022 21:20 Відповісти
PR - Poroshenko Right
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13.03.2022 21:18 Відповісти
Выпускайте кракена!!!!
Семенченко выпустят если совсем будут дела плохи
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13.03.2022 21:20 Відповісти
Вже випустили.
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13.03.2022 21:21 Відповісти
Давно вийшов, прокиньтеся. Чи методичку нову візьміть.

З місць позбавлення волі та слідчих ізоляторів звільняють колишніх військових, які виявили бажання захищати країну на час воєнного стану. Для участі у бойових діях уже випустили комбата «Донбасу» Семена Семенченка та організатора вбивства Катерини Гандзюк Сергія Торбіна.
https://zaxid.net/news/
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13.03.2022 21:20 Відповісти
В спам.
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13.03.2022 21:32 Відповісти
настало время постановочных видео?
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13.03.2022 21:20 Відповісти
да задолбала ты своим Лушпайкой...
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13.03.2022 21:37 Відповісти
/
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13.03.2022 21:17 Відповісти
Підтримую +++++
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13.03.2022 21:20 Відповісти
green?
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13.03.2022 21:20 Відповісти
А тебе понесе в спам , школото
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13.03.2022 21:21 Відповісти
73%?
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13.03.2022 21:21 Відповісти
Украина готовилась к вторжению РФ с ноября прошлого года, - Данилов
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13.03.2022 21:22 Відповісти
На Буковелі ботва зелена готувалась до війни 😡
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13.03.2022 21:24 Відповісти
Он отличный дипломат,он может много сделать...
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13.03.2022 21:18 Відповісти
У нього був час.
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13.03.2022 21:23 Відповісти
Мало часу. Ще ніхто за п'ять років супердержаву не створював.
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13.03.2022 21:26 Відповісти
Може тобі. Але точно не мені.
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13.03.2022 21:28 Відповісти
Не пащекуй
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13.03.2022 21:32 Відповісти
Діжка , тобі туди , школото
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13.03.2022 21:36 Відповісти
обстреляли, никакого ответа сегодня не последовало. ***** истолкует как "будем повторить". нато косвенно поощрили.
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13.03.2022 21:20 Відповісти
Лошара НАТО нам відповіло.
Удар окупантів по Яворівському полігону спричинений "розчаруванням" Путіна, - Салліван Джерело: https://censor.net/ua/n3324691
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13.03.2022 21:21 Відповісти
Харош **** ******* де ***** зброя навіть стрілецька ми їх калашами винесемо вони будуть лізти поки не зрозуміють що окрім кулі їх більше нічого не чекає і ні яка авіація не допоможе. Для цих нелюдей нема не комбатантів , вони хотіли **** війни вони її отримають
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13.03.2022 21:21 Відповісти
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13.03.2022 21:25 Відповісти
Так,зара! Тіко гівніще зі своїх труселів вишкребуть,тай почнуть.
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13.03.2022 21:25 Відповісти
Разве что 2 фронт озабочености.Им пофиг
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13.03.2022 21:27 Відповісти
Тільки завдяки Пороху і нашим кіборгам(Українцям) ми зараз даємо пзди цім мразотам !!
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13.03.2022 21:27 Відповісти
Все вірно , так як завдяки Пороху , ми маємо потужну армію , яка захищає Украіну !

Тому , різного роду мерзотникам , які все ще намагаються ****** брудом Порошенка і звинуватити , невідомо в чому , ганьба і після війни
з цими покидьками , обов'язково розберемось ! 😡
із - під землі дістанемо 😠
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13.03.2022 21:43 Відповісти
Шеолото в спам
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13.03.2022 22:01 Відповісти
То что сейчас происходит это уничтожение Украины. НАТО являются 30 стран. которые могут составлять только санкции. ***** начинает понимать что его боятся.... Нужна помощь воздушная земная сплоченность. Вынести эту Мразь за пределы Украины ...Дальше будет дальше.
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13.03.2022 21:28 Відповісти
********* пыль глотать, со своими козлами мы сами разберемся
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13.03.2022 21:36 Відповісти
Згинь ватна сатана
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13.03.2022 21:50 Відповісти
Во времена Порошенко Президент вел за собой народ, а во времена Зеленского - Народ ведет за собой президента...... такая вот разница.....
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13.03.2022 21:37 Відповісти
боюсь, что скоро его так от манички раздует, что в дверной косяк пролазить не будет....
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13.03.2022 22:39 Відповісти
Думаю,Петро Алексеевич останется в прошлом.
Это заключение без какого-либо злоратства.
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13.03.2022 21:56 Відповісти
Пока ти залишаєшся в минулому , а не Порошенко
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13.03.2022 21:59 Відповісти
Сейчас не то время чтобы спорить.
В своем убеждении я уверен. За Порошенка голосовать не буду. Думаю,Вы не будите оспаривать мое право .
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13.03.2022 22:03 Відповісти
Та іди ти за кацапським кораблем , нах@ уй , так як наразі нікого
Не цікавить , за кого ти будеш голосувати , а може і не дотягнеш до того дня 😡
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13.03.2022 22:07 Відповісти
Тогда пошел ты на *** со своим Порошенко.
И не надо мне навязывать эту суку,которому был дан шанс остаться в истории,но он всё продал.
Относительно армии: не надо приписывать ему то,что сделал народ объединившись в тяжелое время. Армия была бы создана с ним или без него ...
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13.03.2022 22:38 Відповісти
Порошенко залишився в історіі , а ти наволоч ватна , здохнеш на смітнику і тільки собаки будуть сцяти на твою смердючу тушку 😡
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13.03.2022 23:29 Відповісти
Будет будет. И причислит Вас к врагам народа. Это секта по ********* может сравниться лишь с самыми упоротыми жителями *********
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13.03.2022 22:07 Відповісти
Дрянь ти кацапська , здохнеш разом зі своїми окупантами 😡
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13.03.2022 22:10 Відповісти
У каждого есть своё мнение. Будут выборы ,там выскажите своё,а я своё.
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13.03.2022 22:43 Відповісти
Это не слишком ли?
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13.03.2022 22:55 Відповісти
Ти вже давно під ковпаком , чмо 😠
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13.03.2022 22:12 Відповісти
Не реагуйте на ботів.
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13.03.2022 22:19 Відповісти
В склад Переговорної групи замість арахамії включити Романа Безсмертного. який раніше був у складі Мінської переговорної групи. і якого зеленський тишком виключив із складу за проукраїнську позицію. Надати можливість 5-му Президенту України Петру Порошенку та ряду відомих дипломатів Валерію Чалому. Андрію Дещиці та іншим використовувати всі дипломатичні зв"язки і шляхи. заходи та майданчики світу для інформаційної боротьби з російським агресором та надати Україні дієву військову допомогу .
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13.03.2022 23:11 Відповісти
Якбиж то так сталося , як Ви Валентино , пропонуєте , так як це дуже
блискуча порада , але ж Ви знаєте , скільки на Банковій ошивається московських кротів 😡
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13.03.2022 23:21 Відповісти
И Медведчука?
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13.03.2022 23:31 Відповісти
сьогодні кретинів свято
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14.03.2022 00:00 Відповісти
 
 