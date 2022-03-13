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Атака на центр не переможе воїнів-героїв, які проходили там тренування, - США засудили обстріл Яворівського полігону

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Атака на центр не переможе воїнів-героїв, які проходили там тренування, - США засудили обстріл Яворівського полігону

Посольство Сполучених Штатів в Україні засуджує обстріл Міжнародного центру миротворчості та безпеки (Яворівський полігон) на Львівщині.

Про це посольство заявило у Твітері, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми засуджуємо обстріл Міжнародного центру миротворчості та безпеки в Яворові, в результаті якого загинули 35 та отримали поранення 134. Атака на центр, де американці, поляки, литовці, британці, канадці та інші тренували українські сили, не переможе воїнів-героїв, які проходили там тренування", - зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, на Львівщині внаслідок ракетного обстрілу Міжнародного центру миротворчості і безпеки (Яворівський полігон) у ніч проти 13 березня загинули 35 осіб, ще 134 зазнали поранень.

Авіаудар було здійснено з акваторії Чорного та Азовського морів. Літаки підняли в аеропорту Саратова. Загалом загарбники випустили більше 30 ракет. Спрацювала українська система протиповітряної оборони. Частину ракет було збито в повітрі.

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Топ коментарі
+9
Я навіть впевнений, якщо б одна з цих ракет випадково впала у Польщі вони би ***** не зробили, висловили б стурбованість і попросили пуйла більше так не робити.
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13.03.2022 21:22
+8
ну и ? ах да озаботились
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13.03.2022 21:21
+6
Фух, аж легше стало
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13.03.2022 21:21
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Фух, аж легше стало
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13.03.2022 21:21 Відповісти
Навіть США іноді краще жувати, ніж говорити
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13.03.2022 21:25 Відповісти
Сарказм? Ні, не чула. )
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13.03.2022 22:38 Відповісти
ну и ? ах да озаботились
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13.03.2022 21:21 Відповісти
Асуждаю!
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13.03.2022 21:21 Відповісти
цікаво, а засудили з глибокою стурбованністю, чи з звичайною? бо це є дуже принципова різниця.
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13.03.2022 21:22 Відповісти
Я навіть впевнений, якщо б одна з цих ракет випадково впала у Польщі вони би ***** не зробили, висловили б стурбованість і попросили пуйла більше так не робити.
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13.03.2022 21:22 Відповісти
ууууу засудили, страшно. Це, напевно, має якийсь вплив на ситуацію, це засудження.
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13.03.2022 21:25 Відповісти
могли по крайней мере бесполётную зону вдоль границ украины с европой, на определённую глубину обьявить. а только озабоченность, это старинный способ поощрения агрессии.
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13.03.2022 21:26 Відповісти
Та пихуй им судя по поведению. Ждут ещё картинок с разрушенными больницами. ****** бюрократия...
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13.03.2022 21:27 Відповісти
Зовсім мало...
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13.03.2022 21:29 Відповісти
Повторюсь... Це очевидно і було зрозуміло з самого початку..., як НАТО, США Великобританія гаранти по будапешту, нас відверто кинули з закритим небом....
На заході українці це розхідна сировина..., добре що дали зброю, можливо навіть і для ППО. Ризикувати заради нас вони не будуть, якщо тільки не впевняться, що для них ризику немає. Ми би і зброю не дістали, коли б увесь світ не побачив героїзм наших воїнів. Перше дні вони всі дивились і вичікували чи пуцлер часом Київ не візьме. Звичайно східню європейські сусіди із іншого тіста, бо добре пам'ятають кацапських освободітелєй. Без закритого неба війна закінчиться аналогічно тій що вела РФ у Чечні, будуть спробі взяти міста, у разі невдачі повторні бомбардування і так по колу, Захід вже отримав все, що йому потрібно, це мотиви для серйозних санкцій, чи Україна залишиться суверенною державо чи ні їм по суті глибоко насрати. Вони раді українському спротиву і ймовірно вірять, що кривава війна можливо похитне правління пуйла, але для нас по суті нічого не поміняється, буде повторна окупація і геноцид українців. Захід зі своїми санкціями, терпеливо чекатиме на голодні бунти в РФ і ймовірну зміну політичних еліт, але весь цей час не принесе для нашої землі нічого доброго окрім горя та зубожіння...
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13.03.2022 21:30 Відповісти
Можливо, проте прийняти умови путлера це відстрочена війна без армії, зброї і жодних союзників.... ми собі сусіда не обирали. Насправді на данний момент наш вибір без вибору
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13.03.2022 21:40 Відповісти
это уже глубокая озабоченность или еще нет ?
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13.03.2022 21:34 Відповісти
Як у тому кино: - Запрещаю входить на государственную пристань!
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13.03.2022 21:34 Відповісти
І ЗАКРИЛИ ОЧi на вбивство першого громадянина США-війскового журналіста! Байден, ЭТО ТЫ ОТДАЛ НАШ КРЫМ В 2014 И ЭТО ПОСЛЕДСТВИЯ!
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13.03.2022 21:36 Відповісти
На чаше весов человеческие жизни Жизни !!!! А тут ответ не спешный обсудили Осудили. не ужели..... Окуеть...
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13.03.2022 21:36 Відповісти
Відразу помітно найбільш потужну армію світу, прокиньтесь Україні не кінцева мета диктаторів рашки і китаю
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13.03.2022 21:36 Відповісти
и это все??? мощный ответ ... ничего не скажешь. "перезагрузка", а точнее, демонтаж, американских принципов, сформированных еще великим Рональдом Рейганом, начатый еще недалеким "миротворцем" Обамой, полностью уничтожила баланс сил в мире и сейчас любой гопник с ядерной бомбой, будь то кремлевское ***** или северокорейский Ким Чих Пых, могут быковать с утра до вечера, пока циничные и ссыкливые "миротворцы" тешатся своей "гуманностью", боязливо поглядывая как Украина истекая кровью бьется с ордой москальских свинособак ...
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13.03.2022 21:50 Відповісти
Аэродром в Энгельсе под Саратовом ещё живой или у них тоже есть признаки беспокойства? Тьфу, ***!
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14.03.2022 00:01 Відповісти
 
 