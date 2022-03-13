Атака на центр не переможе воїнів-героїв, які проходили там тренування, - США засудили обстріл Яворівського полігону

Посольство Сполучених Штатів в Україні засуджує обстріл Міжнародного центру миротворчості та безпеки (Яворівський полігон) на Львівщині.

Про це посольство заявило у Твітері, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми засуджуємо обстріл Міжнародного центру миротворчості та безпеки в Яворові, в результаті якого загинули 35 та отримали поранення 134. Атака на центр, де американці, поляки, литовці, британці, канадці та інші тренували українські сили, не переможе воїнів-героїв, які проходили там тренування", - зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, на Львівщині внаслідок ракетного обстрілу Міжнародного центру миротворчості і безпеки (Яворівський полігон) у ніч проти 13 березня загинули 35 осіб, ще 134 зазнали поранень.

Авіаудар було здійснено з акваторії Чорного та Азовського морів. Літаки підняли в аеропорту Саратова. Загалом загарбники випустили більше 30 ракет. Спрацювала українська система протиповітряної оборони. Частину ракет було збито в повітрі.

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