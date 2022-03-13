Атака на центр не переможе воїнів-героїв, які проходили там тренування, - США засудили обстріл Яворівського полігону
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Посольство Сполучених Штатів в Україні засуджує обстріл Міжнародного центру миротворчості та безпеки (Яворівський полігон) на Львівщині.
Про це посольство заявило у Твітері, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми засуджуємо обстріл Міжнародного центру миротворчості та безпеки в Яворові, в результаті якого загинули 35 та отримали поранення 134. Атака на центр, де американці, поляки, литовці, британці, канадці та інші тренували українські сили, не переможе воїнів-героїв, які проходили там тренування", - зазначається у повідомленні.
Як повідомлялося, на Львівщині внаслідок ракетного обстрілу Міжнародного центру миротворчості і безпеки (Яворівський полігон) у ніч проти 13 березня загинули 35 осіб, ще 134 зазнали поранень.
Авіаудар було здійснено з акваторії Чорного та Азовського морів. Літаки підняли в аеропорту Саратова. Загалом загарбники випустили більше 30 ракет. Спрацювала українська система протиповітряної оборони. Частину ракет було збито в повітрі.
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На заході українці це розхідна сировина..., добре що дали зброю, можливо навіть і для ППО. Ризикувати заради нас вони не будуть, якщо тільки не впевняться, що для них ризику немає. Ми би і зброю не дістали, коли б увесь світ не побачив героїзм наших воїнів. Перше дні вони всі дивились і вичікували чи пуцлер часом Київ не візьме. Звичайно східню європейські сусіди із іншого тіста, бо добре пам'ятають кацапських освободітелєй. Без закритого неба війна закінчиться аналогічно тій що вела РФ у Чечні, будуть спробі взяти міста, у разі невдачі повторні бомбардування і так по колу, Захід вже отримав все, що йому потрібно, це мотиви для серйозних санкцій, чи Україна залишиться суверенною державо чи ні їм по суті глибоко насрати. Вони раді українському спротиву і ймовірно вірять, що кривава війна можливо похитне правління пуйла, але для нас по суті нічого не поміняється, буде повторна окупація і геноцид українців. Захід зі своїми санкціями, терпеливо чекатиме на голодні бунти в РФ і ймовірну зміну політичних еліт, але весь цей час не принесе для нашої землі нічого доброго окрім горя та зубожіння...