Новий золотий унітаз і герб Росії: Журналісти знайшли у Медведчука вагон-ресторан, який йому подарувала Марченко. ФОТОрепортаж

У маєтку Віктора Медведчука журналісти знайшли вагон з пероном, який йму подарувала дружина Оксана Марченко

Журналісти Слідство.Інфо знайшли у маєтку об'єкт, накритий маскувальною сіткою. Вявилось, що це вагон з пероном. Тут є рельси, лавки для очікування і навіть годинник та ліхтарі. Над пероном висить назва станції — "Дальняя", повідомляє Цензор.НЕТ.

Вагон-ресторан прикрашено великими золотими літерами "Pullman". Це назва компанії, яка виробляє люксові автомобілі та залізничні вагони. "Спочатку ми подумали, що родина Медведчуків замовила цей вагон у компанії "Pullman" і перевірили ціну на нього — люксові вагони під замовлення коштують до $2,5 мільйонів доларів. Пізніше ми дізналися: вагон був зроблений руками сотні українських майстрів, дизайнери просто "позичили" ескізи у люксової марки "Pullman", - зазначають журналісти

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У потязі є основна зала десь на 40 людей, а також кілька окремих кімнат: кухня, віп-купе і туалет. При вході стоїть барна стійка. Все прикрашено дорогим деревом, зоотом та оксамитом. На склянках видно позолочений герб Російської Федерації.

"Такі склянки виробляє російський "Кубачінський комбінат", вони коштують по п’ять тисяч гривень за штуку. На самому сайті виробника так описують ці вироби: "Срібний підстаканник із позолоченим гербом Російської Федерації стане нетривіальним презентом для віп-персони. Подібний подарунок обов’язково оцінить людина, яка обіймає високу посаду на службі у держави", — йдеться в описі цих склянок", - зазначають журналісти.

Журналістам "Слідства.Інфо" вдалося знайти людину, яка була долучена до створення цього вагону-ресторану. Його звати Олексій, він будівельник. За словами чоловіка, це не справжній вагон "Pullman", а майже ідентична копія. Цей вагон Медведчуку подарувала його дружина Оксана Марченко на минулий день народження — 7 серпня 2021 року.

"Робота тривала близько року. Дизайнери змалювали цей вагон із ескізів кількох вагонів Пулмана, Оксана Марченко затвердила проєкт і все збиралося вручну. Було залучено більше сотні працівників — одна фірма виготовляла дах, інша — бічні панелі, інші займалися оздобленням", — розповідає будівельник Олексій.

За його словами, під вагоном побудували велику кухню та комори для зберігання продуктів, Олексій на власні очі бачив, як туди спускали кухонне обладнання.

"Всі будівельники здавали роботу Оксані Марченко 1 серпня 2021 року, за шість днів до дня народження Медведчука — цей йому був подарунок від дружини. Припускаю, що такі роботи коштують сотні тисяч доларів, але точної суми не знаю", — зазначає будівельник Олексій.

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