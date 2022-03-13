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Новий золотий унітаз і герб Росії: Журналісти знайшли у Медведчука вагон-ресторан, який йому подарувала Марченко. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Новий золотий унітаз і герб Росії: Журналісти знайшли у Медведчука вагон-ресторан, який йому подарувала Марченко. ФОТОрепортаж

У маєтку Віктора Медведчука журналісти знайшли вагон з пероном, який йму подарувала дружина Оксана Марченко

Журналісти Слідство.Інфо знайшли у маєтку об'єкт, накритий маскувальною сіткою. Вявилось, що це вагон з пероном. Тут є рельси, лавки для очікування і навіть годинник та ліхтарі. Над пероном висить назва станції — "Дальняя", повідомляє Цензор.НЕТ.

Новий золотий унітаз і герб Росії: Журналісти знайшли у Медведчука вагон-ресторан, який йому подарувала Марченко. ФОТОрепортаж 01

Вагон-ресторан прикрашено великими золотими літерами "Pullman". Це назва компанії, яка виробляє люксові автомобілі та залізничні вагони. "Спочатку ми подумали, що родина Медведчуків замовила цей вагон у компанії "Pullman" і перевірили ціну на нього — люксові вагони під замовлення коштують до $2,5 мільйонів доларів. Пізніше ми дізналися: вагон був зроблений руками сотні українських майстрів, дизайнери просто "позичили" ескізи у люксової марки "Pullman", - зазначають журналісти

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Новий золотий унітаз і герб Росії: Журналісти знайшли у Медведчука вагон-ресторан, який йому подарувала Марченко. ФОТОрепортаж 02

У потязі є основна зала десь на 40 людей, а також кілька окремих кімнат: кухня, віп-купе і туалет. При вході стоїть барна стійка. Все прикрашено дорогим деревом, зоотом та оксамитом. На склянках видно позолочений герб Російської Федерації.

Новий золотий унітаз і герб Росії: Журналісти знайшли у Медведчука вагон-ресторан, який йому подарувала Марченко. ФОТОрепортаж 03

"Такі склянки виробляє російський "Кубачінський комбінат", вони коштують по п’ять тисяч гривень за штуку. На самому сайті виробника так описують ці вироби: "Срібний підстаканник із позолоченим гербом Російської Федерації стане нетривіальним презентом для віп-персони. Подібний подарунок обов’язково оцінить людина, яка обіймає високу посаду на службі у держави", — йдеться в описі цих склянок", - зазначають журналісти.

Новий золотий унітаз і герб Росії: Журналісти знайшли у Медведчука вагон-ресторан, який йому подарувала Марченко. ФОТОрепортаж 04

Журналістам "Слідства.Інфо" вдалося знайти людину, яка була долучена до створення цього вагону-ресторану. Його звати Олексій, він будівельник. За словами чоловіка, це не справжній вагон "Pullman", а майже ідентична копія. Цей вагон Медведчуку подарувала його дружина Оксана Марченко на минулий день народження — 7 серпня 2021 року.

"Робота тривала близько року. Дизайнери змалювали цей вагон із ескізів кількох вагонів Пулмана, Оксана Марченко затвердила проєкт і все збиралося вручну. Було залучено більше сотні працівників — одна фірма виготовляла дах, інша — бічні панелі, інші займалися оздобленням", — розповідає будівельник Олексій.

Новий золотий унітаз і герб Росії: Журналісти знайшли у Медведчука вагон-ресторан, який йому подарувала Марченко. ФОТОрепортаж 05

За його словами, під вагоном побудували велику кухню та комори для зберігання продуктів, Олексій на власні очі бачив, як туди спускали кухонне обладнання.

"Всі будівельники здавали роботу Оксані Марченко 1 серпня 2021 року, за шість днів до дня народження Медведчука — цей йому був подарунок від дружини. Припускаю, що такі роботи коштують сотні тисяч доларів, але точної суми не знаю", — зазначає будівельник Олексій.

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Топ коментарі
+64
Хворі люди
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13.03.2022 21:39
+54
Вопрос где эта мразь Медведчук его шалавой
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13.03.2022 21:37
+44
Где где ! У кума 100% ! Просто не забыть кто ему из судей позволил снять браслет!
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13.03.2022 21:40
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Відповідальні скажуть, патаму што путлер напал
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13.03.2022 22:33 Відповісти
Да никто за это не будет отвечать, успокойтесь, он не первый и даже не последний.
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13.03.2022 23:13 Відповісти
"вагон був зроблений руками сотні українських майстрів"
За московською традицією Медведчучєло мав би повиколювати очі усім "старьім мастєрам".
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13.03.2022 22:49 Відповісти
Забрати та конфіскувати в дохід держави усі землі та усе майно цього кремлядського халуя та зрадника України, яке він накрав ще з часів цього рижого п*дара пахана кучми, який був організатором цього ОРГАНІЗОВАНОГО ЗЛОЧИННОГО УГРУПУВАННЯ СДПУо у владі, які розікрали та ПРИХВАТИЗУВАЛИ усю ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ з заводами, фабриками, великими технологічними підприємствами, кораблями та науковими інститутами разом з Медведчуком, Пітушенком, Ющом, Янеком, Бакаєм, Клюєвими, Бойком та іншими державними мародерами з усією іншою наволочю з МВС та СБУ, яка їм прислуговувала і допомагала сховати усі кінці у воду та відбілити цих злодіїв-шахраїв у владі...!!!
А тепер усі ці піда*и з ОЗУ СДПУо та Ригів стали великими "олігархами"...!!!
Забрати і конфіскувати усе у цих ЗЛОДІЇВ з організованого злочинного угрупування пахана кучми в дохід ДЕРЖАВИ та НАРОДУ УКРАЇНИ ...!!!
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13.03.2022 22:54 Відповісти
Медведчук-вагін!
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13.03.2022 23:31 Відповісти
Такой русский мир они несут нам? Барин и холопы? Да пошли они в дупу )
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13.03.2022 23:41 Відповісти
Какое кугутство! Просто ужас! Цыганстайл. Не хочу обидеть цыган, просто для них это традиционно -яркая одежда и много золота.
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14.03.2022 02:26 Відповісти
Так це ж "дємбєльскій вагон" Медведчука!
Маршрут: станція "Дальняя" - "Пекло".
І без пересадок.
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14.03.2022 09:19 Відповісти
Європейська Солідарність (official)

Шановний пане Зеленский!
"Європейська Солідарність" повністю підтримує Ваше останнє відеозвернення , в якому Ви засудили колаборантів. На всіх окупованих територіях рашисти посилено шукають зрадників, які погодяться з ними співпрацювати і видавати з себе «владу».
План Кремля не змінився з 2014 - створення так званих псевдореспублік і розчленування України. Тому покарання колаборантів- це надзвичайно злободенне питання.
Нагадаю, наша команда давно наполягала на прийнятті законів про колабораціонізм. Ми вітаємо те, що 282 народні депутати України підтримали , нарешті, ці ініціативи під час останнього засідання ВР, вже в умовах воєнного стану.
Засідання відбулося 9 днів тому.
А законі і досі не підписані.

Шановний пане Президенте!
Закликаємо Вас негайно підписати законопроєкти - №№ 5101, 5102, 5143 і 5144, які були погоджені і підтримані усіма фракціями парламенту, окрім ОПЗЖ, і проголосовані 3 березня.
Це законопроєкти про боротьбу з колабораціонізмом, відповідальність за співпрацю з окупантами і протидію інформаційним фейкам та просуванню меседжів країни окупанта.
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14.03.2022 12:44 Відповісти
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