Завтра відбудеться переговорна сесія з делегацією РФ для підбиття попередніх підсумків, - Подоляк

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк повідомив, що 14 березня відбудеться переговорна сесія з делегацією РФ для підбиття попередніх підсумків.

Про це Подоляк повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Переговори тривають нон-стоп у форматі відеоконференцій. Постійно працюють робочі групи. Великий обсяг питань потребує постійної уваги. У понеділок, 14 березня, відбудеться переговорна сесія для підбиття попередніх підсумків", - йдеться в повідомленні.

Раніше прессекретар Путіна повідомив, що новий раунд перемовин України та РФ заплановано на 14 березня.

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