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Миколаївська область (1828) школа (1826) бомбардування (265)

Кількість загиблих від авіаудару по школі в Миколаївській області збільшилася до чотирьох, троє людей постраждали, - МВС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Кількість загиблих від авіаудару по школі в Миколаївській області збільшилася до чотирьох, троє людей постраждали, - МВС

У результаті авіаудару російських окупантів по школі в селі Зелений Гай Миколаївського району загинуло четверо людей, ще троє постраждали.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

"13 березня в с. Зелений Гай Миколаївського району в результаті авіаційного удару сталася руйнація будівлі школи з подальшим горінням. Чотири людини загинули та троє людей постраждали", - повідомило МВС у Telegram-каналі в неділю.

Пожежу ліквідовано на площі 150 кв.

Раніше повідомлялося про двох загиблих і двох постраждалих у результаті авіаудару по школі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від авіаудару по школі під Миколаєвом загинули двоє людей, двоє - постраждали, - ДСНС

Автор: Роман Свиридович
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РФ просить у Китаю військову допомогу, щоб знищити і захопити Україну
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13.03.2022 22:00 Відповісти
Яка ціль всього цього ? Лупити по школах !
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13.03.2022 22:00 Відповісти
А потом, этот летчик будет говорить - "Я просто выполнял приказ".
(если долетит до земли целый)
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13.03.2022 22:01 Відповісти
 
 