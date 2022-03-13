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Кількість загиблих від авіаудару по школі в Миколаївській області збільшилася до чотирьох, троє людей постраждали, - МВС
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У результаті авіаудару російських окупантів по школі в селі Зелений Гай Миколаївського району загинуло четверо людей, ще троє постраждали.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляє Міністерство внутрішніх справ.
"13 березня в с. Зелений Гай Миколаївського району в результаті авіаційного удару сталася руйнація будівлі школи з подальшим горінням. Чотири людини загинули та троє людей постраждали", - повідомило МВС у Telegram-каналі в неділю.
Пожежу ліквідовано на площі 150 кв.
Раніше повідомлялося про двох загиблих і двох постраждалих у результаті авіаудару по школі.
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