Рада церков закликає НАТО закрити небо над Україною: "Немає нічого ціннішого за людське життя"
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Всеукраїнська Рада церков та релігійних організацій звернулася до світової спільноти щодо запровадження безполітної зони над Україною та реагування на гуманітарну катастрофу в окремих регіонах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Ради церков.
"Оскільки немає нічого ціннішого за людське життя, Всеукраїнська Рада Церков і релігійні організації повторно закликає світових лідерів, країни-учасниці ОБСЄ, ЄС та НАТО вжити невідкладних заходів для запровадження безполітної зони над територією України або надати українській армії сучасні засоби протиповітряної оборони та літаки-винищувачі, які зможуть захистити мирних мешканців України від регулярних бомбардувань і ракетних ударів російських загарбників", - йдеться в повідомленні.
Також Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій звертається до керівництва Російської Федерації, міжнародних організацій, церковних ієрархів та релігійних діячів народів Росії ‒ вжити термінові заходи з організації гуманітарних коридорів для евакуації мешканців українських міст і селищ із районів, де тривають активні бойові дії, до безпечних місць за їхнім власним вибором, а також негайного обміну військовополоненими між Росією та Україною.
"З метою уникнення будь-яких провокацій евакуацію цивільного населення через гуманітарні коридори можуть здійснювати цивільні волонтери та служителі Церков і релігійних організацій, як у супроводі співробітників української поліції, так і без їхньої участі. Навіть у часи найбільших потрясінь, війн та суперечок не можна забувати про людяність та милосердя. Кожен із нас повинен зробити все можливе для збереження людського життя та встановлення миру шляхом переговорів", - наголосили в Раді церков.
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Но куда более существенным является другой вопрос, который и остается за бортом. Закрытое небо означает, что в небе не летает никто, кроме этой самой третьей стороны, в том числе, и наши птички. Ведь именно это и предполагает сам статус закрытого неба. В таком случае, не может работать и наша авиация. А ведь мы уже знаем, что наши летчики и операторы Байрактаров работают очень успешно и противник несет потери, которые он сам не мог представить даже в худшем варианте развития событий или даже в кошмарном сне. Особенно это касается Байрактаров, которые кроме собственных атак на противника, наводят на цели наших артиллеристов и летчиков.
Из радиоперехватов мы уже не раз слышали о том, что противник в шоке от фантастической точности наших артиллеристов, а особенно их деморализует снайперская стрельба минометчиков. Это - недостижимый для противника пилотаж и во многом это результат работы нашей авиации. А закрытое небо лишит нас этого безусловного преимущества. И вот тут снова становится вопрос о том, что мы подразумеваем под этим термином? Если мы говорим о том, чтобы Штаты вступили в войну на нашей стороне, то это - одно, а если нет?..."
Думать нужно головой, а не жопой...