Для України через польський хаб допомогу везуть дві сотні літаків з 30 країн

Польща стала хабом міжнародної допомоги для України: 30 країн регулярно надсилають допомогу для України, яка прибуває до РП завдяки курсуванню 200 літаків. Щодня з Польщі до України відправляється кількадесят вантажівок з гуманітарною допомогою від різних країн.

Про це під час спільної пресконференції з послом України в Польщі Андрієм Дещицею та міністром сім’ї і соціальної політики РП Марленою Мальонг повідомив голова урядового агентства стратегічних резервів (RARS) Польщі Міхал Кучмеровський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"З огляду на географічне положення ми є найближчим сусідом України, ми стали хабом міжнародної допомоги",- заявив Кучмеровський.

За його словами, гуманітарна допомога для України прибуває до Польщі зараз із 30 країн, а продукти, ліки, одяг, намети тощо транспортуються завдяки 200 літакам.

"Ми направляємо щодня до України кількадесят вантажівок, які безпосередньо потрапляють до тих, хто потребує допомоги. Це понад 200 тонн продовольства. Цього все ще замало, можемо робити більше", - наголосив голова RARS.

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Він зазначив, що на сьогодні інші країни надіслали до Польщі допомогу для України на суму понад 100 млн злотих (понад 23 млн $), тоді як Польща виділила на допомогу Україні й українським біженцям у Польщі вже 200 млн злотих (понад 46 млн $).

За його словами, потрібною є більша міжнародна підтримка для України і відповідна кооперація з польською владою.

Посол України в Польщі Андрій Дещиця зазначив, що польський кордон вже перетнуло 1,6 млн біженців з України, які отримали допомогу і підтримку в РП. За його словами, завдяки прийнятому в суботу закону про надання допомоги українцям, від неділі в Польщі почали видавати громадянам України польський ідентифікаційний код (PESEL). Завдяки йому українці отримають доступ до системи соціального забезпечення, медичного обслуговування, освіти. Він зазначив, що зараз потрібно буде зосередити увагу на вирішенні різноманітних потреб українців: навчання українських дітей у школах та вишах, зокрема українською мовою, отримання доступу до медичного обслуговування, а також працевлаштування українців.

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Своєю чергою міністр Мальонг підкреслила, що на території Польщі створено 36 пунктів прийому українців, де їм надається допомога і підтримка. Вона зауважила, що українці, які прибувають до Польщі з 24 лютого, відповідно до прийнятого напередодні закону, автоматично отримують на 18 місяців право на легальне перебування і працевлаштування в Польщі, а також доступ до системи соціального та медичного забезпечення.

Вона наголосила, що разом з іншими міжнародними партнерами потрібно розробити широку програму підтримки українців на короткострокову та довгострокову перспективу.