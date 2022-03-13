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У Херсоні закінчуються продукти, ліки та пальне, "зелений коридор" не надають, - мер Колихаєв

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Херсоні закінчуються продукти, ліки та пальне,

В окупованому Херсоні закінчуються нафтопродукти, ліки, продукти харчування, а "зеленого коридору" – немає.

Про це заявив міський голова Херсона Ігор Колихаєв у відеоінтерв'ю, оприлюдненому на сайті міськради, повідомляє Цензор.НЕТ.

"На жаль, у нас немає "зеленого коридору...", - сказав міський голова.

За його словами, немає можливості доставити до міста гуманітарну допомогу. Водночас закінчуються продукти харчування в магазинах, в аптеках – ліки, на заправках залишилося лише дизельне паливо – бензину немає, сказав міський голова.

Мер Херсона звернувся до ЗМІ із проханням про сприяння для отримання "зеленого коридору", щоб була можливість вивезти поранених та вбитих, направити до міста медикаменти та продукти харчування.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+4
Против противника который держит в окружении населенные пункты, хорошей тактикой является тактика обескравливания. При помощи специальных отрядов наносятся незначительные уколы по позициям противника. Такая тактика отлично себя зарекомендовала в Афганистане и Чечне.
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13.03.2022 22:17
+3
А ті гуманітарні конвої будуть лише джерелом постачання для окупантів...
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13.03.2022 22:09
+3
Зрозуміло за жовтоблакитні прапори ***** вирішив влаштувати голодомор Херсону.
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13.03.2022 22:13
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По міжнародному праву відповідальний за косяки на окупованих територіях є окупант...

Ми досить переймалися "важкою долею" Лугандона...
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13.03.2022 22:08 Відповісти
А ті гуманітарні конвої будуть лише джерелом постачання для окупантів...
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13.03.2022 22:09 Відповісти
А дальше окупанты начнут давить жителей и призывать к подчинению и выставят какого то своего утырка на место мера что бы сделать зелёный коридор.Те же яйца как и на Донбассе делали.

В Мелитополе уже пробуют такой сценарий.Твари путинские
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13.03.2022 22:11 Відповісти
Зрозуміло за жовтоблакитні прапори ***** вирішив влаштувати голодомор Херсону.
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13.03.2022 22:13 Відповісти
А йому один χγ яки там прапори аби не чинили опір. Де була тероборона міста ?
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14.03.2022 09:10 Відповісти
Против противника который держит в окружении населенные пункты, хорошей тактикой является тактика обескравливания. При помощи специальных отрядов наносятся незначительные уколы по позициям противника. Такая тактика отлично себя зарекомендовала в Афганистане и Чечне.
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13.03.2022 22:17 Відповісти
Так-то воно так, але гори дуже відрізняються від степу.
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13.03.2022 23:41 Відповісти
Все тому що міськрада не організувала своєчасно оборону міста.
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14.03.2022 09:07 Відповісти
 
 