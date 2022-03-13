У Херсоні закінчуються продукти, ліки та пальне, "зелений коридор" не надають, - мер Колихаєв

В окупованому Херсоні закінчуються нафтопродукти, ліки, продукти харчування, а "зеленого коридору" – немає.

Про це заявив міський голова Херсона Ігор Колихаєв у відеоінтерв'ю, оприлюдненому на сайті міськради, повідомляє Цензор.НЕТ.

"На жаль, у нас немає "зеленого коридору...", - сказав міський голова.

За його словами, немає можливості доставити до міста гуманітарну допомогу. Водночас закінчуються продукти харчування в магазинах, в аптеках – ліки, на заправках залишилося лише дизельне паливо – бензину немає, сказав міський голова.

Мер Херсона звернувся до ЗМІ із проханням про сприяння для отримання "зеленого коридору", щоб була можливість вивезти поранених та вбитих, направити до міста медикаменти та продукти харчування.

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