ФСБ РФ планує переодягнути білоруських військових у форму ЗС Росії та вторгнутись на територію України, - Данілов

ФСБ РФ проводить на території Білорусі спецоперацію з метою переодягнути білоруських військовослужбовців у військову форму Російської Федерації для подальшого вторгнення на територію України.

Про це під час телемарафону повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні на території Білорусі розробляється спецоперація Російською Федерацією. Вони сьогодні мають велике бажання одягнути у форму РФ білоруських військових. Частина з них (білорусів. - Ред.) відмовляються воювати проти нашої країни. Але зараз ФСБ РФ і спецслужби на території (Білорусі. - Ред.) на сьогоднішній день умовляють білорусів переодягнутися в російську форму і за російськими, умовно кажучи, лекалами заходити на нашу територію", - наголосив він.

За словами Данілова, в Україні до цього розвитку подій готові.

"Але я попереджаю: якщо ми тут знаходитимемо білорусів, вони отримуватимуть таку ж відсіч, яку на сьогодні мають росіяни разом із чеченцями", - додав секретар РНБО.

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