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ФСБ РФ планує переодягнути білоруських військових у форму ЗС Росії та вторгнутись на територію України, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ФСБ РФ планує переодягнути білоруських військових у форму ЗС Росії та вторгнутись на територію України, - Данілов

ФСБ РФ проводить на території Білорусі спецоперацію з метою переодягнути білоруських військовослужбовців у військову форму Російської Федерації для подальшого вторгнення на територію України.

Про це під час телемарафону повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні на території Білорусі розробляється спецоперація Російською Федерацією. Вони сьогодні мають велике бажання одягнути у форму РФ білоруських військових. Частина з них (білорусів. - Ред.) відмовляються воювати проти нашої країни. Але зараз ФСБ РФ і спецслужби на території (Білорусі.  - Ред.) на сьогоднішній день умовляють білорусів переодягнутися в російську форму і за російськими, умовно кажучи, лекалами заходити на нашу територію", - наголосив він.

За словами Данілова, в Україні до цього розвитку подій готові.

"Але я попереджаю: якщо ми тут знаходитимемо білорусів, вони отримуватимуть таку ж відсіч, яку на сьогодні мають росіяни разом із чеченцями", - додав секретар РНБО.

Дивіться: "Осталось 30% полка. Нас закидали, чем только можно - гранатометы, минометы, ПТУРы. Мы просто помираем и все", - російський окупант про бої в Україні. АУДIО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+30
для нашей земли все равно в какой они форме будут гнить
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13.03.2022 22:13
+20
Пусть лучше в чулки и юбки оденут этих хловских шлюх
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13.03.2022 22:13
+17
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13.03.2022 22:17
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Наталія Енн Яресько

Прокуратурі Гааги потрібна наша допомога

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду у Гаазі Карім А.А. Хан просить усіх, хто має документальні свідоцтва військових злочинів, передавати йому ці матеріали на електронну пошту [email protected].

Писати можна будь-якою мовою - для нього зроблять переклад.
Скидайте фото, відео, документи, свідчення очевидців.

Ось про які факти треба повідомляти:
• вбивства російськими окупантами мирних жителів,
• варварських ракетно-бомбових та артилерійських ударів по лікарнях, школах, житлових будинках та інших цивільних об'єктах.
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13.03.2022 22:13 Відповісти
Обов"язково вказувати місце (детально) і час!
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13.03.2022 22:17 Відповісти
Треба вказувати вихідні дані щоб абсолютно однозначно трактувати надані факти. Чим більше деталей-тим краще, але сміття теж не годиться. Не завадить вказати якими технічними засобами зафіксували факти, які налаштування ,хто є свідки і де їх знайти , де зберігаються залишки від бомб , ракет, які не треба утілізувати
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14.03.2022 06:01 Відповісти
Карим А.А.Хан шо ***** ЮТБом не умеет пользоватья?
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14.03.2022 00:03 Відповісти
Пусть лучше в чулки и юбки оденут этих хловских шлюх
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13.03.2022 22:13 Відповісти
ФСБ РФ планує переодягнути білоруських військових у форму ЗС Росії та вторгнутись на території України, - Данілов
===================
краще перевдягнути білорусів в штурмовиків імперського флоту.
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13.03.2022 22:20 Відповісти
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13.03.2022 22:21 Відповісти
А белорусы выговаривают слово "паляниця"?
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14.03.2022 00:05 Відповісти
для нашей земли все равно в какой они форме будут гнить
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13.03.2022 22:13 Відповісти
+...насіння у кішені хай не забудуть
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13.03.2022 22:16 Відповісти
ну або хоч картоплину з паростю ))))
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13.03.2022 22:23 Відповісти
а они на автопилоте картошку в карманы и положат ))
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13.03.2022 22:25 Відповісти
Ще таких ряжених ми не *******!
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13.03.2022 22:50 Відповісти
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13.03.2022 22:15 Відповісти
Остання інформація була, що їх 70 тисяч. Ти чому ганебно замовчуєш ще про 60 тисяч?
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13.03.2022 22:22 Відповісти
А я чув про 100 тисяч. Майже всі добровольці в ув'язненні. А ПердунБіннерПердун про це замовчує
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13.03.2022 22:29 Відповісти
10 т.??? Них@я себе.
На Донбасе меньше полегло.
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14.03.2022 00:08 Відповісти
в білоруській формі в них більше шансів на полон
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13.03.2022 22:16 Відповісти
Однаково, окупант, від і рясі окупант.
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13.03.2022 22:20 Відповісти
Етнічні білоруси спокійно вимовляють слово паляниця.
Так шо форма по х.
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13.03.2022 22:34 Відповісти
у жителей белоруссии совершенно другое произношение,их легко отличить с первого слова
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13.03.2022 22:46 Відповісти
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13.03.2022 22:17 Відповісти
цікаво...резинову палку йому в труну засунули? ))) (гусары молчать !!!)
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13.03.2022 22:24 Відповісти
ЗАСУНИЛИ АЛЕ ЇЇ НЕ ВИДНО НАВІТЬ ЯКЩО ТРУНУ ВІДКРИТИ !)
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14.03.2022 06:35 Відповісти
Этого переодели в белые тапочки и деревянный макинтош.
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13.03.2022 23:39 Відповісти
Нам все одно хто і в якій формі, на нашій землі зі зброєю, значить окупант, значить в землю його.
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13.03.2022 22:18 Відповісти
В одноразові костюми від ритуальних послуг.
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13.03.2022 22:21 Відповісти
зразу в чорні пакети.
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13.03.2022 22:23 Відповісти
І це розумно?
Тим більше вагань не буде.
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13.03.2022 22:20 Відповісти
этот маскарад до первого перебежчика или пленного. Но эти пленные будут завидовать попавшим в плен оркам...
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13.03.2022 22:20 Відповісти
А ще стовідсотково вони виставлять їх поперед себе. Гарматним м'ясом.
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13.03.2022 22:21 Відповісти
"Та адін %уй" (с) Митець.
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13.03.2022 22:22 Відповісти
в парашной форме, но с бульбой в карманах, это ещё та маскировка ))
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13.03.2022 22:23 Відповісти
Можна подумати до тепер 'іх тям нет'
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13.03.2022 22:23 Відповісти
Раньше бандеровцы только на западной Украине на гиляках москалей развешивали.
а теперь их будут вешать по всей Украине

СЛАВА НАЦИИ !!!СМЕРТЬ ВОРОГАМ !!!
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13.03.2022 22:25 Відповісти
Трохи не по феншую, бо не всюди карпатські смереки ростуть
Але нічого... і так буде добре.
А на "родных березках" - взагалі без слів.
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13.03.2022 22:37 Відповісти
не забудьте на них стринги надеть и губы накрасить.....
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13.03.2022 22:25 Відповісти
тю...можна падумать для русоформы у нас особое отношение ??? фитишисты долбанные!!!
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13.03.2022 22:25 Відповісти
В мешки сразу, шоб не смердели.
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13.03.2022 22:25 Відповісти
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13.03.2022 22:29 Відповісти
хорошая идея
а ещетлучше - снимать скальп
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13.03.2022 22:41 Відповісти
А смысл? В чём прикол? Там то проблема, что белорусы вообще не хотят воевать. А в своей форме или в форме вермахта, какая разница?
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13.03.2022 22:30 Відповісти
Они надеются, что в форме вермахта захотевших станет больше - это как то "облагораживает".
Блин, как в анекдоте:
"- чем у вас бифштекс за 6 доларов отличается от бифштекса за 4-е?
- к бифштексу за 6 доларов мы даем более острый нож..."
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13.03.2022 22:45 Відповісти
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13.03.2022 22:31 Відповісти
Данілово, ти ж *******, що кацапня не нападе.
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13.03.2022 22:33 Відповісти
Так туго с частями, что бульбашей переодевать будет?
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13.03.2022 22:34 Відповісти
А що білорусам легше буде вмирати в російській формі? Не розумію сенсу. Якщо б було навпаки: білоруси рвуться в бій, а "тарган" ніяк не наважиться дати команду, тоді дійсно сенс був би, а так...
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13.03.2022 22:36 Відповісти
Я розумію, що у москалів давно же ніякої логіки, але нахіба???

Чи рашкінська форма дає +50 до захисту +600% здоров'я?
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13.03.2022 22:39 Відповісти
они уже давно так делают. еще со времен майдана, когда кремлевская портянка - лукашенко отправляла своих ублюдков убивать украинцев. тоже самое происходит и сечас. никакой беларуси, как государства уже давно не существует
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13.03.2022 22:40 Відповісти
Якийсь дурдом, кацапи, білоруси, кадирівці, сирійці, армяшки тепер ще і китайці, а Європа та США думають чи літаки давати
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13.03.2022 22:46 Відповісти
Оце так ржака.. . Металеві каски 45року, берці ще з часів авгану, та броніки 80років.
Головне щоб георгівську стрічку не забули начепити.
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13.03.2022 22:50 Відповісти
Угу, от смены партков и значком - у бел армии внезапно появится желание превращаться в фарш. Ну бред же....
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13.03.2022 22:56 Відповісти
Белорусы в своей не горят желанием лезть погибать в Украине, а в российских обносках так тем более не полезут. Дело ведь не в форме, а в людях которые просто не хотят погибать .
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13.03.2022 23:05 Відповісти
Интересно, (бел. Т В. не видел)-
там тоже есть свои Скабеевы, Соловьевы,Леоньтевы?
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14.03.2022 00:18 Відповісти
Там какой то Азаренок визчал в духе Соловьева.
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14.03.2022 21:16 Відповісти
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13.03.2022 23:09 Відповісти
ТИпа от смены формы у бульбашей будет больше желания подыхать за казлостан?)) Сомневаюсь что их останавливает цвет флага ))
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13.03.2022 23:12 Відповісти
Птенцы Керенского, передевалы, мимикрилы уевы
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13.03.2022 23:15 Відповісти
Хоть переодевай или не переодевай, братья Белорусы сдавайтесь сразу и привозите с собой технику и боеприпасы. И за одно ********* провокаторов, для которых уда смазан креозотом кол.
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13.03.2022 23:25 Відповісти
та нічого, у формі рф більше шансів що в полон не попадеш, а одразу в пекло.
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13.03.2022 23:33 Відповісти
в чорні пакети нехай переодягнуть, щоб з упаковкою заходили
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13.03.2022 23:50 Відповісти
Хоть одєнь, а хоть обуй, всьо равно получат .... .
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14.03.2022 00:00 Відповісти
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14.03.2022 06:33 Відповісти
Глупости пишет ваш Данилов. Впрочем, как всегда. Где только Зеля такого дурака нашел?
По сути вопроса. Не хотят белорусы воевать в Украине. От слова совсем. И Лукашенко не хочет. Он много раз об этом говорил. Путин прогнул его с предоставлением территории для российских войск только потому, что Запад Лукашенко не признает (как и Кулеба) и ещё до войны в Украине обложил Беларусь всяческими санкциями.
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14.03.2022 07:25 Відповісти
А трупи в Росію повезуть?
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14.03.2022 07:43 Відповісти
Да хоть в китайскую оденьте, никто не захочет умирать за амбиции сошедшего с ума диктатора! Украина, это победа!
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14.03.2022 07:53 Відповісти
Бред какой-то. Путину важно как раз то чтобы Белоруссия вступила в войну именно как Белоруссия, а белорусские солдаты не хотят воевать ни в какой форме.
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14.03.2022 08:06 Відповісти
и похоронку мамке без вести пропавший
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14.03.2022 09:18 Відповісти
 
 