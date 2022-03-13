ФСБ РФ планує переодягнути білоруських військових у форму ЗС Росії та вторгнутись на територію України, - Данілов
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ФСБ РФ проводить на території Білорусі спецоперацію з метою переодягнути білоруських військовослужбовців у військову форму Російської Федерації для подальшого вторгнення на територію України.
Про це під час телемарафону повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні на території Білорусі розробляється спецоперація Російською Федерацією. Вони сьогодні мають велике бажання одягнути у форму РФ білоруських військових. Частина з них (білорусів. - Ред.) відмовляються воювати проти нашої країни. Але зараз ФСБ РФ і спецслужби на території (Білорусі. - Ред.) на сьогоднішній день умовляють білорусів переодягнутися в російську форму і за російськими, умовно кажучи, лекалами заходити на нашу територію", - наголосив він.
За словами Данілова, в Україні до цього розвитку подій готові.
"Але я попереджаю: якщо ми тут знаходитимемо білорусів, вони отримуватимуть таку ж відсіч, яку на сьогодні мають росіяни разом із чеченцями", - додав секретар РНБО.
Будь ласка, зачекайте...
Наталія Енн Яресько
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Головний прокурор Міжнародного кримінального суду у Гаазі Карім А.А. Хан просить усіх, хто має документальні свідоцтва військових злочинів, передавати йому ці матеріали на електронну пошту [email protected].
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• варварських ракетно-бомбових та артилерійських ударів по лікарнях, школах, житлових будинках та інших цивільних об'єктах.
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краще перевдягнути білорусів в штурмовиків імперського флоту.
На Донбасе меньше полегло.
Так шо форма по х.
Тим більше вагань не буде.
а теперь их будут вешать по всей Украине
СЛАВА НАЦИИ !!!СМЕРТЬ ВОРОГАМ !!!
Але нічого... і так буде добре.
А на "родных березках" - взагалі без слів.
а ещетлучше - снимать скальп
Блин, как в анекдоте:
"- чем у вас бифштекс за 6 доларов отличается от бифштекса за 4-е?
- к бифштексу за 6 доларов мы даем более острый нож..."
Чи рашкінська форма дає +50 до захисту +600% здоров'я?
Головне щоб георгівську стрічку не забули начепити.
там тоже есть свои Скабеевы, Соловьевы,Леоньтевы?
По сути вопроса. Не хотят белорусы воевать в Украине. От слова совсем. И Лукашенко не хочет. Он много раз об этом говорил. Путин прогнул его с предоставлением территории для российских войск только потому, что Запад Лукашенко не признает (как и Кулеба) и ещё до войны в Украине обложил Беларусь всяческими санкциями.