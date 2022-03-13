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Якщо окупанти спробують висадити десант на Одещині, їх там вже чекають, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Якщо окупанти спробують висадити десант на Одещині, їх там вже чекають, - Данілов

Загроза із Чорного моря на Одеському напрямку не нова і Збройні Сили України до неї готові.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

Секретар РНБО пояснив, що такі плани росіяни мали ще на перші дні війни, але тоді завадила погода, а зараз у них з’являються можливості.

"Навіть якщо вони спробують висадити десант на території в Одеській області, їх там вже чекають. Ми розуміємо про які сили і засоби йдеться", - зазначив Данилов.

Також читайте: З 13 березня в Одесі та Одеській області комендантська година запроваджується з 20:00 до 06:00

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+19
Бички уже чекають )
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13.03.2022 22:28
+13
Ніяка погода їм не завадила, я з вікна бачу залив. Ніяких штормів у нас не було. А вот хлопці наші їм доброї пиз#и дали, то факт, через те вони і чухнули. Шо правда потопили вони пару чужих кораблів і збили самі свій літак. А наші хлопці градом (Карл!!) Замочили їхню гордість катер там якійсь крутий. Ну і прийдуть вони, і шо? Скільки їх там? Та наші тачичники з Привоза, з бодуна їх відхірачать.
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13.03.2022 22:39
+9
Це точно.
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13.03.2022 22:34
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Бички уже чекають )
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13.03.2022 22:28 Відповісти
Мама Одесса , с ********ой
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13.03.2022 22:34 Відповісти
Мабуть Нептуни берегли до цього часу....
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13.03.2022 22:30 Відповісти
Их же разработку остановили... Да и если бы они были то ракетный крейсер Москва, который ******** по нам крылатыми ракетами, уже бы потопили давно
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13.03.2022 22:40 Відповісти
Кацапы! Не морите крабов голодом
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13.03.2022 22:33 Відповісти
Це точно.
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13.03.2022 22:34 Відповісти
Ойц, та слышали бы бомжи второй армии мира как их тут ждут, то померли бы прослушивании.
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13.03.2022 22:36 Відповісти
Ніяка погода їм не завадила, я з вікна бачу залив. Ніяких штормів у нас не було. А вот хлопці наші їм доброї пиз#и дали, то факт, через те вони і чухнули. Шо правда потопили вони пару чужих кораблів і збили самі свій літак. А наші хлопці градом (Карл!!) Замочили їхню гордість катер там якійсь крутий. Ну і прийдуть вони, і шо? Скільки їх там? Та наші тачичники з Привоза, з бодуна їх відхірачать.
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13.03.2022 22:39 Відповісти
Так Град це погода )))
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13.03.2022 22:42 Відповісти
для них 3 бала уже шторм😁
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13.03.2022 23:08 Відповісти
Та були шторми. І сильний північний вітер був, і сніжило, і морозно було. Все як взимку. А взимку десантні операції не проводять. А той, хто все-таки проводить, - казковий ідіот.
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14.03.2022 00:17 Відповісти
Морской десант - это красивое пиф-паф шоу для телика.
А реально, десантироваться в ледяную воду, когда тебе в е*ало фигачат разными видами вооружения - смерти подобно
Сейчас не 1944-й, Одесса не Нормандия. да и из русских Ивашек десантники, как из говна пуля.
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13.03.2022 22:44 Відповісти
Та не кажіть, у них вистачить дебілізму "рятувати" свого "рядового ємєлю"...
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13.03.2022 23:12 Відповісти
навіщо їх попереджувати?????
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13.03.2022 22:44 Відповісти
Щоб не лізли.
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13.03.2022 22:48 Відповісти
Може довбні ще напишуть де чекають?
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13.03.2022 22:47 Відповісти
этот ватный биомусор вся Одесса-мама ждет))
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13.03.2022 23:05 Відповісти
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13.03.2022 23:02 Відповісти
Якось морпех коцапинський - до Одеси плив через Понт Евксинський.
Мріяв, що з квітами зустрічатимуть кицьки, а насправді - лише жаби цицьки.
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13.03.2022 23:09 Відповісти
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13.03.2022 23:56 Відповісти
Треба під особливим наглядом тримати той придністровський гнидник(хоч там і нема значного угруповання), бо звідти до одещини можуть проникати диверсійні елементи(ще й з нашими українськими документами!). І ще одна складова нашого успіху : не дати рашистам відрізати Одесу з північного напрямку тим кацапським недобиткам - шо зараз знаходяться у районі Вознесенська. А нашу Одесу - я в тому впевнений, ми таки втримаємо. (тільки не треба зараз про "Нептуни" - не сипте сіль на рану!🤬)
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14.03.2022 00:43 Відповісти
придурок! ви вже їх на Чонгарі чекали(((( і під Харковом! і в Сумах! І в Чернігові! ти , ще розкажи , де їх чекають - дай координати! казковий ідіот!
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14.03.2022 01:02 Відповісти
 
 