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Сучасний рашизм в рази перевищує фашизм, який ми бачили в середині минулого століття, - Данілов
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Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що "рашизм" на сьогодні перевищує навіть "фашизм".
Про це він заявив під час телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.
"Слово "рашизм" на сьогоднішній день перевищує навіть "фашизм". Коли були фашисти, вони були більш толерантні по відношенню безпосередньо до мирного населення. Те, що сьогодні відбувається в Маріуполі, в Харкові, в інших містах - це сучасний рашизм, який в рази перевищує фашизм, який ми бачили в середині минулого століття", - наголосив він.
Топ коментарі
+38 Перехватчик
показати весь коментар13.03.2022 22:35
+25 Raised Right
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+18 Maksym 11ff0972
показати весь коментар13.03.2022 22:43
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А тепер вся Україна об'єдналася для того, щоб здолати російських окупантів.
Совковый дятел правда, имело в виду немцев...... ну да, "сравнить" с коммунистами не додумалось, это же фошисты миллионами тут морили голодом как животных в мирное время, да, да!!
короче совок он и в Африке совок тупой. а чуть ли не героя из него лепят - на РНБО он исправно исполняет роль - "Чаво изволите".
это итальянцы визжали шо мы братья им, в то же время уничтожая просто миллионами, да? а то такое говно визжит такой бред и в то же время скулить к обсераемым: Чо не помогаешь, чо мало, чо не в НАТО, чо не бомбишь москву, чо продавал туда сыр, чо топишь газом, чо не в Евросоюзе мы, чо я тупой раб Зеленского и тупой совок к тому же?