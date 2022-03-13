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Сучасний рашизм в рази перевищує фашизм, який ми бачили в середині минулого століття, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сучасний рашизм в рази перевищує фашизм, який ми бачили в середині минулого століття, - Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що "рашизм" на сьогодні перевищує навіть "фашизм".

Про це він заявив під час телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Слово "рашизм" на сьогоднішній день перевищує навіть "фашизм". Коли були фашисти, вони були більш толерантні по відношенню безпосередньо до мирного населення. Те, що сьогодні відбувається в Маріуполі, в Харкові, в інших містах - це сучасний рашизм, який в рази перевищує фашизм, який ми бачили в середині минулого століття", - наголосив він.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+38
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13.03.2022 22:35
+25
Ухайдокали всем миром фашизм, ухайдокают и рашизм.
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13.03.2022 22:35
+18
Смішно коли кажуть що русня фашисти. Ні, вони не фашисти. Вони ті самі більшовики комуняки, червона армія. Вони ті самі, кому українці донедавна віддавали почесті на 23 февраля. Тепер у українців є шанс вернутись на 100 років назад і побачити як виглядало комуняцьке лайно яке прийшло сюди 100 років тому. Між комуняками більшовиками, червоною армією і цими ванюшками Z V різниці взагалі немає.
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13.03.2022 22:43
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Ухайдокали всем миром фашизм, ухайдокают и рашизм.
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13.03.2022 22:35 Відповісти
Саме так
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13.03.2022 22:36 Відповісти
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13.03.2022 22:35 Відповісти
Хех! Палити ж теж не можна....
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13.03.2022 22:43 Відповісти
Треба вивозити до кордонів і кидати.
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13.03.2022 22:45 Відповісти
скидати рашистсько-фашистську наволоч в скотомогильники.
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13.03.2022 22:58 Відповісти
Имперский шовинизм = рашизм
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13.03.2022 22:36 Відповісти
Неужели это еще до сих пор живет в Европе: 24-летняя дочь пресс-секретаря президента РФ Лиза Пескова недовольна введенными против нее санкциями США и заявила, что гордится своей национальностью.

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13.03.2022 22:39 Відповісти
Якщо вона гордітся, що вона - сцяна мокша, то нехай ****** на рассєю. ***** їй робити у тій проклятій Європі. А то, бачу, вони пишаються своїм Мордором лише здалеку.
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13.03.2022 22:48 Відповісти
ага, это уже было "доча за оцца не атвечает!"
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13.03.2022 22:55 Відповісти
Смішно коли кажуть що русня фашисти. Ні, вони не фашисти. Вони ті самі більшовики комуняки, червона армія. Вони ті самі, кому українці донедавна віддавали почесті на 23 февраля. Тепер у українців є шанс вернутись на 100 років назад і побачити як виглядало комуняцьке лайно яке прийшло сюди 100 років тому. Між комуняками більшовиками, червоною армією і цими ванюшками Z V різниці взагалі немає.
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13.03.2022 22:43 Відповісти
Це не конфлікт і не спецоперація, як подають в Росії. Це агресія. Злочин проти мирних жителів. Ніхто до останнього не хотів вірити, що таке може трапитися.
А тепер вся Україна об'єдналася для того, щоб здолати російських окупантів.
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13.03.2022 22:43 Відповісти
Фашизм - форма державного управління. Нацизм, рашизм - ідеологія! Проблема не у формі організації державного управління, проблема в їх ідеології! Саме в тому, чим вони виправдовують свій напад на нас! Це божевільне суспільство, яке не має права на існування на цій планеті! І допоки на території московії знову не виросте тайга, знову не почнуть там квакати жаби, а та вся нечисть знову не вилізе на дерева, звідки наші предки мали дурість їх зняти, доти на тій планеті Земля ладу не буде! Мордор має бути знищено!
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13.03.2022 22:44 Відповісти
100%
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13.03.2022 22:45 Відповісти
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13.03.2022 22:51 Відповісти
Рашизм это частный случай нацизма и фашизма. Поэтому путлер рашист, нацист, фашист.
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13.03.2022 22:55 Відповісти
Вобще никакой разницы - города укатывают один в один. А вот по курятникам особо не лазили без спросу и магазины не обновили.
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14.03.2022 00:20 Відповісти
Дебил тупой, итальянці просто дети по сравнению с русней, подумаешь на Грецию напали и на Алжир вроде.
Совковый дятел правда, имело в виду немцев...... ну да, "сравнить" с коммунистами не додумалось, это же фошисты миллионами тут морили голодом как животных в мирное время, да, да!!
короче совок он и в Африке совок тупой. а чуть ли не героя из него лепят - на РНБО он исправно исполняет роль - "Чаво изволите".
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14.03.2022 07:18 Відповісти
кстати, я бы на месте итальянцев послал на корабль таких даниловых - кретиноиды "срав.нивают" вообще не сравнимое.
это итальянцы визжали шо мы братья им, в то же время уничтожая просто миллионами, да? а то такое говно визжит такой бред и в то же время скулить к обсераемым: Чо не помогаешь, чо мало, чо не в НАТО, чо не бомбишь москву, чо продавал туда сыр, чо топишь газом, чо не в Евросоюзе мы, чо я тупой раб Зеленского и тупой совок к тому же?
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14.03.2022 07:22 Відповісти
 
 