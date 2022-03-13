Сучасний рашизм в рази перевищує фашизм, який ми бачили в середині минулого століття, - Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що "рашизм" на сьогодні перевищує навіть "фашизм".

Про це він заявив під час телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Слово "рашизм" на сьогоднішній день перевищує навіть "фашизм". Коли були фашисти, вони були більш толерантні по відношенню безпосередньо до мирного населення. Те, що сьогодні відбувається в Маріуполі, в Харкові, в інших містах - це сучасний рашизм, який в рази перевищує фашизм, який ми бачили в середині минулого століття", - наголосив він.

Також читайте: Якщо Кадиров в Україні, то його буде знищено, - Арестович