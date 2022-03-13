Під Києвом загинув білоруський доброволець Тур

Білоруський доброволець Тур загинув під Києвом від рук російських окупантів, прикриваючи відхід своїх побратимів.

Про це у Facebook повідомила Ольга Гальченко, передає Цензор.НЕТ.

"Загинув друг Тур, наш побратим, білорус, фахівець, просто хороший хлопець. ... Як доброволець він пройшов багато знакових точок фронту. ... Він перший хто легалізувався, отримав посвідку на проживання, підписав контракт. ... Тур загинув як справжній фахівець, як герой. Прикривав відхід своєї групи. Загинув, захищаючи мій рідний Київ. Тур, будь спокійний, ми переможемо цих гадів. Білорусь, дякую за героя", - йдеться в повідомленні.

Беларускі Гаюн також повідомляє, що Тур був заступником командира групи, коли його загін потрапив у засідку під Києвом. Загинув, прикриваючи відхід побратимів.

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