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ЗСУ під Мелітополем розбили близько 200 одиниць військової техніки РФ, а також штаб з керівництвом окупантів, - Геращенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ЗСУ під Мелітополем розбили близько 200 одиниць військової техніки РФ, а також штаб з керівництвом окупантів, - Геращенко

ЗСУ розбили близько 200 одиниць військової техніки російських окупантів під Мелітополем.

Про це у Telegram повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

"Є гарна новина для гарного сну: 2,5 години тому під Василівкою (Запорізька область) вся техніка росіян, яку вони накопичували під Мелітополем (близько 200 машин) була вщент розбита нашою артилерією! І штаб з керівництвом орків під Мелітополем, над яким мучились два дні, також рознесли", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+71
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13.03.2022 23:34
+67
Може, все таки, трохи вивільнилось сил, чи призвані в ЗСУ пройшли бойове злагодження...
Схоже на підготовку до деблокування Маріуполя, і відрізання цього метастазу, який доповз до Енергодару від комунікації на Крим.
Молодці хлопці!
Слава ЗСУ!
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13.03.2022 23:37
+57
Ура!
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13.03.2022 23:32
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На жаль інформація хибна.
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14.03.2022 02:09 Відповісти
По другим каналам уже прошло опровержение. Пишут , что это новость от 02.03.22 к сожалению. А так хотелось порадоваться.
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14.03.2022 02:12 Відповісти
Дарья Лелюхина

Антон Геращенко посмотрите на дату! Вы эту новость сегодня у себя в телеграмме закинули, как от сегодняшнего числа. Ещё и название города неверно указали у себя в телеграмм-канале
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14.03.2022 02:16 Відповісти
Да, это старая "новость", есть ссылка с точно таким же текстом. На Украинской Правде ни слова об этом....
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14.03.2022 03:35 Відповісти
Ахаха.
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14.03.2022 04:32 Відповісти
Я из Запорожья, взрывов слышно небыли и зарево не видно, так что фейк наверно.
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14.03.2022 07:01 Відповісти
Глазастый?
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14.03.2022 10:34 Відповісти
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