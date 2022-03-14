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Новини Війна в Україні
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Маємо визнати, що ми у своїй позиції були непослідовні, - міністр економіки ФРН Хабек

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Маємо визнати, що ми у своїй позиції були непослідовні, - міністр економіки ФРН Хабек

Європа і НАТО припустилися помилки щодо України, не даючи їй стати членом НАТО.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив міністр економіки Німеччини Роберт Хабек в інтерв'ю Frankfurter Allgemeine.

"Для Європи, для НАТО, для заходу було помилкою тримати відкриті двері для України та разом з тим говорити: вам туди не можна. Це дратує. Україна відчувала себе в пастці між двох вогнів. З одного боку, її заохочують працювати в напрямку демократії та свободи й дивитися на захід, з іншого боку, їй не дозволяли приєднатися. Ми обіцяли захист від Росії, але не хотіли бачити Україну як партнера НАТО; ми засудили анексію Криму як порушення міжнародного права, але побудували "Північний потік-2"; ми хотіли, щоб Україна захищала себе – і, таким чином, безпеку Європи – але, будь ласка, не за допомогою нашої зброї. Ми повинні визнати, що ми у своїй позиції були непослідовні", - заявив Хабек.

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Говорячи про те, чи можна було запобігти війні в Україні, Хабек зазначив: "Якщо зараз подивитися назад, то є багато моментів, які теоретично можна було б зробити по-іншому. Кожен призвів би до іншого сценарію".

Говорячи про те, чи буде виконане прохання України закрити небо, він зазначив: "Німеччина робить те, що може, але з поважних причин утримується від того, щоб стати учасником самої війни. Тоді у нас був би інший сценарій, тоді НАТО і Росія були б у стані війни".

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Топ коментарі
+37
Та да. "Мы були не послідовними. Але залишимось дуже послідовними у своїй не послідовності."
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14.03.2022 00:23
+32
Та заїбали вже...
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14.03.2022 00:10
+25
Вооот. Как *ляди то быстро переобуваться под мнение избирателя? Как Вам?
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14.03.2022 00:11
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Та заїбали вже...
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14.03.2022 00:10 Відповісти
Та да. "Мы були не послідовними. Але залишимось дуже послідовними у своїй не послідовності."
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14.03.2022 00:23 Відповісти
Вооот. Как *ляди то быстро переобуваться под мнение избирателя? Как Вам?
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14.03.2022 00:11 Відповісти
Вже краще, але нехай ше трохи подумають)
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14.03.2022 00:13 Відповісти
Скоріше зро-***** вигляд, що подумають!
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15.03.2022 18:24 Відповісти
Чує ,що смаженим запахло . Але до кінця ще не перевзувся ...
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14.03.2022 00:13 Відповісти
Ви до кінця дочитали? Останній абзац перечитайте. Ніхєра вони не переобуваються. Триндять як завжди.
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14.03.2022 00:32 Відповісти
Саме так. Брешуть, як німці.
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14.03.2022 00:59 Відповісти
Раньше и этого небыло.,, Прозревают,, только под давлением общестаенности и своего избирателя
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14.03.2022 01:37 Відповісти
Это глава партии Зелёных, он всегда был за Украину, а во власть, как младший партнёр в коалиции, попал только сейчас. Фактически все что он сказал это критика предыдущей власти во главе с Меркель
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14.03.2022 08:02 Відповісти
Бла, бла, бла...
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14.03.2022 00:13 Відповісти
Та підаrаси ви
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14.03.2022 00:13 Відповісти
Це із серії "...якби у бабусі були бейці, то вона була б дідусем".
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14.03.2022 00:13 Відповісти
Ми повинні визнати, що ми у своїй позиції були непослідовні", - заявив Хабек. Джерело: https://censor.net/ua/n3324798

Как раз очень последовательно защищали и продвигали интересы х*йла
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14.03.2022 00:14 Відповісти
На следующий день после ухода Меркель в топ-издания Германии вышла статья, о том, как в 2008 Ющенко всё подготовил для кандидатства в ЕС и ПДЧ в НАТО. И Меркель это всё зарубила на корню по просьбе пуйла.
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14.03.2022 00:39 Відповісти
Вообще-то зелёные как раз таки выступлаи против сп2, причём последовательно.
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14.03.2022 00:43 Відповісти
Он говорит не от имени партии зелёных, а от имени немецкого правительства за последние 20 лет. Так что все правильно
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14.03.2022 00:46 Відповісти
И тут надо учесть, что на своём посту он не провёл и полугода.
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14.03.2022 00:54 Відповісти
Начинают прозреваать ! Лучше позже , чем никогда .Вот только их прозрение уже оплачено десятками тысяч жизней
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14.03.2022 00:14 Відповісти
Такие же лишнехромосомные как и кацапы
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14.03.2022 00:17 Відповісти
Повірю їм лише тоді, коли стару курву меркельшу посадять як свіучасницю кацапів.
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14.03.2022 00:18 Відповісти
Хто тобі повірить, лизун ху@ловський.
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14.03.2022 00:18 Відповісти
Були ви завжди послідовні, не німцям з їх генетичним прагматизмом про непослідовність говорити. Послідовні були тільки в зароблянні на россії грошей, а нам палки в колеса ставили.
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14.03.2022 00:19 Відповісти
От би нам якусь фрг між нами й кацапами, ми б також висловлювали велику стурбованість.
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14.03.2022 00:20 Відповісти
ми припустилися помилки...але...але...але ми знову її зробимо бо тоді нато буде у стані війни...
вони до останнього будуть вірити що їм вдасться відсидітися в баварських пивних пабах
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14.03.2022 00:22 Відповісти
Фрицы наверняка хотели, чтоб рашисты быстро взяли Киев и поставили своего преза. Тогда бы немцы никаких санкций не вводили бы, сертифицировали сп2. Но не тут то было, и увидев, что русня творит, живо начали переобуваться. Собственно в первую очередь благодаря фрицам русня за 8 лет находясь под "санкциями" увеличила свой звр на несколько сотен миллиардов долларов. Так что эти твари должны ответить за кровь украинцев на равне с ******.
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14.03.2022 00:22 Відповісти
есть интересный кацапский сайтик-что то по типу ру-ан.инфо (по другому сайт паразитов).
Зайдите на досуге-посмотрите раздел достижения рашки-там немецких инвестиций в крупнейшие заводы-гиганты за последние годы миллиардов на 40 евро ,в основном в нефтехимию.
Так что с 4-м недорейхом все понятно .
Непонятно с макароном французским и др.
Там еще описывается достижения за каждый месяц-вы просто офигеете с масштабов индустриализации кацапии на западные деньги (пожалуй ссср отдыхает в последние годы)
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14.03.2022 00:38 Відповісти
Т а ні!Ви брали гроші чудово розуміючи їхнє походження і надіялися шо авось пронесе.Ви знали ціну замовлення містралів
От і зараз боїтеся перемоги україни і розпаду росії.Знову надієтеся що пронесе
Знову франція буде мямлити про нелетальну зброю а німеччина допомагатиме госпіталями та цистернею палива
Би не подумали
Аби пальцем не показували
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14.03.2022 00:27 Відповісти
Українці, повірте на слово, що чим більше вас приїде зараз до Європи, тим швидше закінчиться війна. Чому? Ну тому шо в зажрамшихся настане дуже значний дискомфорт... Приїзжайте!! Вимагайте їжу, ліки, постіль і дах на головою !! Ви маєте на те право ! Заполонітіь Європу і нехай їхній дискомфорт стане для них нестерпним, от ТОДІ буде все добре.
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14.03.2022 00:27 Відповісти
"Дискомфорт" в Європі створюють численні алахакбари, натомість українські гречні громадяни (жінки з дітьми!), щойно приїхали і вже шукають роботу .
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14.03.2022 02:39 Відповісти
Річ не у тому. Це дуже велике фінансове навантаження, після корони !... це по-перше. А по друге - це знову те ж саме велике фінансове навантаження саме тому, що прибульці, в основному, діти і жінки, а тобто це не робоча сила. Аллахакбари так чи інакше адаптуються та починають працювати, ці емігрантські потоки складають майже 90 % чоловіки, молоді та середньго віку.
Було б цікаво подивитися ДЕ жінки і діти шукають роботу :/ До речі, я була у нашому центрі для біженців, допомагала реєструватися ну і таке інше... ОДИНИЦІ спілкуються англійською, одиниці ! А тому ні про яку роботу для них тут у Швейцарії значить мова не йде, ні про яку! Можливо в Польщі с цим краще, або в Чехії, але тут - ніяких шансів.
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14.03.2022 10:24 Відповісти
Він і зараз в своєму признанні непослідовний:

"для НАТО, для заходу було помилкою тримати відкриті двері для України та разом з тим говорити: вам туди не можна. Ми обіцяли захист від Росії, але не хотіли бачити Україну як партнера НАТО"

Чи буде виконане прохання України закрити небо?
- "Тоді у нас був би інший сценарій, тоді НАТО і Росія були б у стані війни"
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14.03.2022 00:29 Відповісти
Поболтали и продолжают заниматься болтовней .анализирует хорошо.молодец.Только меня еще больше раздражает когда все видят. знают и понимают но усердно продолжают просто констатировать не более.это еще больше раздражает! чем твое раздражение!Это тебе ответ на
принятие Украины в ЕС!!! ау.АУ Хабек!!! вот тебе сразу ответ а что с принятием Украины в ЕС????
Чтобы у ***** и у Украины были поставлены точки .тоже после будете говорить что это Вас раздражало .когда Вам об этом кричат.тоже будешь писать об этом .как и за НАТО ??????????

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14.03.2022 00:33 Відповісти
Констатировать очевидное - это любимое занятие немцев. Бирочку наклеил - дело сделано.
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14.03.2022 00:44 Відповісти
Та хз, що у вас там в контракті з пуйлом було прописано, може вже з їх сторони виконали багато пунктів що контракт може бути розірваним, а ви тепер про це просто Галасно вирішили заявити...
Хоча у вас там ще декотрі відробляють пайку від х-ла...
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14.03.2022 00:39 Відповісти
Скоріше не "непослідовні" - а жалюгідні і лицемірні.
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14.03.2022 00:40 Відповісти
Всеодно у новому оборонному союзі за участі України німеччини та франції там не буде!
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14.03.2022 00:45 Відповісти
Да тут уже бой принят.что он там пи..дит в спину.и все они видят что мы как 300 спартанцев 1:1000 соотношение.будет вам еще попозже немчура продажная
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14.03.2022 00:45 Відповісти
Хабек еще более-менее продвинутый. Остальные все еще уверены, что это не их война. Медленно дозревают.
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14.03.2022 00:45 Відповісти
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14.03.2022 00:51 Відповісти
Народ, мне тоже хочется плеваться на наше немецкое правительство, но давайте я вам дам контекст того, что творилось в последние недели перед войной. Так уж получилось, что я смотрел заседания бундестага.

Дебаты шли примерно в таком ключе.
АдГ: Нам надо вывести миротворческие войска из Мали!
Зелёные: Уж не для того ли, чтобы развязать руки вагнеровцам?
АдГ: Нам нужно пустить сп2.
Зелёные: Уж не для того ли, чтоб путин мог давить на Украину?
АдГ: Не нужно демонизировать стратегического партнёра!

Вот теперь один из лидеров зелёных, единственной партии, что все последние годы старалась блокировать сп2 - опять единственный, кто в обтекаемой форме признаёт, что Германия в поддержке Украины облажалась по полной. Прогресс, увы, слабенький - но прогресс.
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14.03.2022 00:52 Відповісти
Це не прогрес. Це тільки поза. ДІЇ їхніх зелених ТАКІ САМІ, як наших зелених (тьфу, ніколи не шанував цей колір) - брехати, наживатися, брехати, наживатися...
Як тільки їм дали МЗС - ЗРАЗУ стали прокацапські.

Мусить відбутися катастрофа їхнього світу (чи кацапського !), щоб це змінилося.
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14.03.2022 01:04 Відповісти
Если Вы не против, то добавлю ещё die Linke (особенно Sara Wagenknecht). Эта курва топила/ за кацапов.
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14.03.2022 08:00 Відповісти
Ви повинні визнати, що Німеччина союзник фашистського рашизму і співучасник, влаштованого ****** геноциду українців.
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14.03.2022 01:11 Відповісти
А колони рашковських фур з Німеччини зупинені вчора пікетом українців в Польщі на кордоні з Білоруссю то що воно?
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14.03.2022 01:37 Відповісти
Колонны кацапских фур на кордоне с Беларусью - это губы... те губы, которые Германия никак не может оторвать от сраки кремлёвского карлика...
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14.03.2022 01:52 Відповісти
А гражданка Мэркэль тоже так думает?
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14.03.2022 01:50 Відповісти
 
 