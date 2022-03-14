Маємо визнати, що ми у своїй позиції були непослідовні, - міністр економіки ФРН Хабек
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Європа і НАТО припустилися помилки щодо України, не даючи їй стати членом НАТО.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив міністр економіки Німеччини Роберт Хабек в інтерв'ю Frankfurter Allgemeine.
"Для Європи, для НАТО, для заходу було помилкою тримати відкриті двері для України та разом з тим говорити: вам туди не можна. Це дратує. Україна відчувала себе в пастці між двох вогнів. З одного боку, її заохочують працювати в напрямку демократії та свободи й дивитися на захід, з іншого боку, їй не дозволяли приєднатися. Ми обіцяли захист від Росії, але не хотіли бачити Україну як партнера НАТО; ми засудили анексію Криму як порушення міжнародного права, але побудували "Північний потік-2"; ми хотіли, щоб Україна захищала себе – і, таким чином, безпеку Європи – але, будь ласка, не за допомогою нашої зброї. Ми повинні визнати, що ми у своїй позиції були непослідовні", - заявив Хабек.
Говорячи про те, чи можна було запобігти війні в Україні, Хабек зазначив: "Якщо зараз подивитися назад, то є багато моментів, які теоретично можна було б зробити по-іншому. Кожен призвів би до іншого сценарію".
Говорячи про те, чи буде виконане прохання України закрити небо, він зазначив: "Німеччина робить те, що може, але з поважних причин утримується від того, щоб стати учасником самої війни. Тоді у нас був би інший сценарій, тоді НАТО і Росія були б у стані війни".
Будь ласка, зачекайте...
Как раз очень последовательно защищали и продвигали интересы х*йла
вони до останнього будуть вірити що їм вдасться відсидітися в баварських пивних пабах
Зайдите на досуге-посмотрите раздел достижения рашки-там немецких инвестиций в крупнейшие заводы-гиганты за последние годы миллиардов на 40 евро ,в основном в нефтехимию.
Так что с 4-м недорейхом все понятно .
Непонятно с макароном французским и др.
Там еще описывается достижения за каждый месяц-вы просто офигеете с масштабов индустриализации кацапии на западные деньги (пожалуй ссср отдыхает в последние годы)
От і зараз боїтеся перемоги україни і розпаду росії.Знову надієтеся що пронесе
Знову франція буде мямлити про нелетальну зброю а німеччина допомагатиме госпіталями та цистернею палива
Би не подумали
Аби пальцем не показували
Було б цікаво подивитися ДЕ жінки і діти шукають роботу :/ До речі, я була у нашому центрі для біженців, допомагала реєструватися ну і таке інше... ОДИНИЦІ спілкуються англійською, одиниці ! А тому ні про яку роботу для них тут у Швейцарії значить мова не йде, ні про яку! Можливо в Польщі с цим краще, або в Чехії, але тут - ніяких шансів.
"для НАТО, для заходу було помилкою тримати відкриті двері для України та разом з тим говорити: вам туди не можна. Ми обіцяли захист від Росії, але не хотіли бачити Україну як партнера НАТО"
Чи буде виконане прохання України закрити небо?
- "Тоді у нас був би інший сценарій, тоді НАТО і Росія були б у стані війни"
принятие Украины в ЕС!!! ау.АУ Хабек!!! вот тебе сразу ответ а что с принятием Украины в ЕС????
Чтобы у ***** и у Украины были поставлены точки .тоже после будете говорить что это Вас раздражало .когда Вам об этом кричат.тоже будешь писать об этом .как и за НАТО ??????????
Хоча у вас там ще декотрі відробляють пайку від х-ла...
Дебаты шли примерно в таком ключе.
АдГ: Нам надо вывести миротворческие войска из Мали!
Зелёные: Уж не для того ли, чтобы развязать руки вагнеровцам?
АдГ: Нам нужно пустить сп2.
Зелёные: Уж не для того ли, чтоб путин мог давить на Украину?
АдГ: Не нужно демонизировать стратегического партнёра!
Вот теперь один из лидеров зелёных, единственной партии, что все последние годы старалась блокировать сп2 - опять единственный, кто в обтекаемой форме признаёт, что Германия в поддержке Украины облажалась по полной. Прогресс, увы, слабенький - но прогресс.
Як тільки їм дали МЗС - ЗРАЗУ стали прокацапські.
Мусить відбутися катастрофа їхнього світу (чи кацапського !), щоб це змінилося.