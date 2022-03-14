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Зеленський - НАТО: Якщо ви не закриєте небо, російські ракети можуть впасти вже на вашу територію
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Президент Володимир Зеленський вкотре закликав лідерів НАТО закрити небо над Україною.
Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Минулого року я чітко попереджав лідерів НАТО, якщо не буде жорстких превентивних санкцій проти РФ - вона піде війною. Ми були праві. Я говорив протягом довгого часу, "Північний потік - " - це зброя, яка ударить по всій Європі. Тепер це очевидно. Зараз я повотрююсь знову, якщо ви не закриєте наше небо, то це лише питання часу, коли російські ракети впадуть вже на вашу територію, на територію НАТО, на домівки громадян країн НАТО", - зазначив президент.
Топ коментарі
+8 Valery Valery 43f2bcb9
показати весь коментар14.03.2022 00:26
+5 Janis Schulz
показати весь коментар14.03.2022 01:09
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Будь ласка, зачекайте...
Це очевидно і було зрозуміло з самого початку..., як НАТО, США Великобританія гаранти по будапешту, нас відверто кинули з закритим небом....
На заході українці це розхідна сировина..., добре що дали зброю, можливо навіть і для ППО. Ризикувати заради нас вони не будуть, якщо тільки не впевняться, що для них ризику немає. Ми би і зброю не дістали, коли б увесь світ не побачив героїзм наших воїнів. Перше дні вони всі дивились і вичікували чи пуцлер часом Київ не візьме. Звичайно східню європейські сусіди із іншого тіста, бо добре пам'ятають кацапських освободітелєй. Без закритого неба війна закінчиться аналогічно тій що вела РФ у Чечні, будуть спробі взяти міста, у разі невдачі повторні бомбардування і так по колу, Захід вже отримав все, що йому потрібно, це мотиви для серйозних санкцій, чи Україна залишиться суверенною державо чи ні їм по суті глибоко насрати. Вони раді українському спротиву і ймовірно вірять, що кривава війна можливо похитне правління пуйла, але для нас по суті нічого не поміняється, буде повторна окупація і геноцид українців. Захід зі своїми санкціями, терпеливо чекатиме на голодні бунти в РФ і ймовірну зміну політичних еліт, але весь цей час не принесе для нашої землі нічого доброго окрім горя та зубожіння...
Одно радует, простые люди устали от этой политической бюрократии и в большинстве своём понимают на чьём боке правда, только вот от баллистических ракет это не спасает.
Хотите в СОВОК - сходите в магазин за цветами и идите встречать асвабадителей, будете жить БЕЗ мерзкого НАТО (о котором вам все ясно)!
Вы мне все пояснили предельно понятно.
Ответите или все же прекратим?
Від тебе прямо смердить пригожинською конторою!
Якби тебе, з податків якого пішов якийсь долар (що зовсім не факт) на ті ж "Стінгери", та посадити десь у підвал в Харкові на Салтівці (район, що найбільше зруйнований кацапськими бомбами і ракетами), думаю, ти б не патякав би своєї херні, а від страху трясся і молився б - закрийте ж нарешті небо від кацапських нальотів!
Припустимо, ти не пригожинський троль, а справді мешкаєш в Латвії, яка свого часу змогла вскочити в НАТО. Тобі зараз затишно, в твоєму небі не літає кацапське лихо, ти може собі спокійнісінько десь в кав'ярні пити каву, не чекаючи, що та тебе впаде якась бомба і залишить від тебе лише мокре місце.
Так це лише тому, що сьогодні ця бомба вбиває не тебе, а когось іншого, від тебе далекого.
Але якщо, не дай бог, Україна не витримає, то наступними будуть Литва, Латвія (якщо ти насправді звідти), Естонія. І лицемірні натівські сцикуни забудуть про 5-у статтю. "Лишьбынебылавайны". Третьої, ядерної.
Коротше, в будь-якому разі ти насправді - звичайна гнида, яка з-за своїх дрібних шкурних інтересів ладна виправдати євролицемірів, що, попри їхню словесну мішуру, готові заради свого тимчасового спокою здати Україну.
Думаю, далеко не всі в Латвії така цинічно-лицемірна мерзота, як такий "шульц".
По поводу «закрытого неба», «недостаточной помощи» Альянса Украине и того, что Запад хочет «нашей кровью экономически обескровить РФ».
Раз уж мы всей страной пишем обращения к ЕС и НАТО, а сотни тысяч украинской диаспоры разворачивают сине-желтые флаги по всему миру за «бесполетную зону».
На нас напали 8 лет назад, всё это время мы в зоне интересов Запада и нам крайне сильно помогают.
Любая Свободная Сирия, получив за 2 прошедшие недели 20.000 противотанковых средств и до 3000 ПЗРК, считала бы это идеалом в плане скорости реакции.
Ибо ПЗРК в Идлиб в единичных следовых количествах шли спустя годы войны, 3 поколения ПТРК только курдам под кураторством США.
Военная, экономическая и гуманитарная помощь Украине только от США на 14 млрд. это беспрецедентная вещь, даже для Израиля.
Но «закрыть небо» никакими резолюциями ООН и угрозами невозможно. Небо от сербов над Боснией закрывали всем Альянсом неделями.
Ибо придется сбивать всё, что залетает в воздушное пространство Украины. А это могут быть, например, не самолеты, а ракеты «Х-101» из под пилонов стратегических бомбардировщиков без захода в воздушное пространство - просто над Черным морем.
Как сегодня рано утром по Яворову - 25 выпущенных ракет, попадания в казармы и административные здания, 35 убитых, более 150 раненых.
Часть из приходящих 400-килограммовых изделий сбита, часть очевидно промазала, даже по характеру воронок от приходов.
Но часть попала туда куда их вело полетное задание.
Это уже не первый и не второй приход по спящим казармам - отрывать щели рядом с зданиями и бегать в убежища по сигналу тревоги, жизненно необходимо, как бы кто-то лично сегодня не устал.
Цель атаки на Яворов - таргетирование подготовки операторов ПТРК и ПЗРК, замедление мобилизации, информационная операция (РФ тут противостоит движению НАТО на восток), возможное поражение запасов поставляемого вооружения.
Судя по характеру пожаров без разлетов и отсутствию вторичных детонаций- последняя часть задачи выполнена не была.
Но учебный процесс будет замедлен, погибли люди, разрушена инфраструктура.
Так вот. Пару эсминцами с ПРО и воздушной полицией из Румынии тут обойтись - в случае 25 ракет по одному полигону и 700 суммарно за 2 недели.
Да и никто не будет направлять в Причерноморье одиночные корабли под ПКР из Крыма.
Нужно массово поставлять системы ПВО - батальонами и бригадами, чтобы выполнить задачу по изоляции сотен тысяч квадратных километров с воздуха и выстраивать защитный периметр.
Перебрасывать через полмира военно-транспортной авиацией сотни пусковых и тысячи ракет - сама по себе задача циклопического масштаба.
Против Саддама и Химического Али во время «Бури в пустыни» было развернуто 70% наличных батарей (батальонов) «Патриот» США, включая 3 новейшие на то время "PAC-2".
Сотни самолетов гонялись за «Скадами» и наносили массированные удары по аэродромам Ирака.
Но 25 февраля 1991 года одна из ракет прошла ПВО, убив 28 солдат армии США в казармах в саужовском Дахране.
Ирак, не Российская Федерация. Спустя месяц операции продолжил удары по инфраструктуре сверхдержавы и достиг успешного попадания.
В первые трое суток операции два десятка потерянных самолетов, сотни выпущенных ракет, миллиарды старых еще долларов убытков для США.
Но даже ПВО не гарантия того, что небо будет закрыто - это лишь средство, но не панацея. Нужно проводить глубокое воздушное наступление, выбивать из игры «Искандеры» и подлодки с «Калибрами», поражать ВВП аэродромов, бить связь и управление.
При этом заводы РФ, на которых это все производится, недосягаемы без подавления ПВО и разгрома авиационной группировки.
Полеты стратегических бомбардировщиков и гиперзвуковых ракет из артиллерийского командования могли бы решить и этот вопрос
Но это Третья мировая война.
Вопрос ведь не в том, нажмет ли старик Деменций ядерную кнопку. Судя по тому за каким столом он прячется от вируса и своих министров - он хочет хорошо жить в своем дворце с видом на море, а не медленно умирать в бункере.
Но суть, вообще, не в этом.
Вопрос в том, что если РФ от мобилизуются и начнут крутить самолеты и ракеты за талоны на талоны, то всё веселье начнет происходить прямо над Киевом, Харьковом, Днепром и Запорожьем.
И не сотней вылетов в сутки и 50 ракет по ТВД в 2000 км, а в гораздо более серьезных объемах. Мы только усугубим кризис с беженцами и потери.
А осенью случится голод на Ближнем Востоке и Африке - потому что два крупнейших производителя зерновых стали полем боя (не могут произвести достаточно удобрений из-за цен на газ, под санкциями на запчасти и технологии, без топлива, без работников в армии).
НАТО старается избежать такого худшего для всех сценария.
Сама цель существования Альянса - не допустить новой Мировой войны, которую раз за разом разжигают страны Старого Света.
Это прямая цитата лорда Исмея первого Генсека НАТО, не просто фантазии журналистов. «Наша задача держать американцев в Европе, Советы - вне Европы, а немцев - под контролем».
Там не было ничего про разрушить Москву стратегическими бомбардировками, потому что миллионы украинцев этого желают.
Другой вопрос, что небо можно закрыть по разному.
Сегодня 95-ая бригада древней советской еще «Иглой» сбила новый «Су-34» над Изюмом - пилот и оператор вышли через катапульту.
Вчера были сбиты 2 Ка-52 под Скадовском - 1 из пилотов у нас в плену, 1 погиб, там поработали западные средства доставки.
В результате аварии потерян Ми-8 в РФ - нагрузка растет, растет и аварийность.
4 машины в сутки. Это немало. Пилоты нервничают, выгорают, стараются сохранить жизнь, а не поразить цель.
Большая часть ракет идущих на Яворов перехвачена.
Но если мы бы даже вчера закупили, получили в рамках помощи или взяли в лизинг системы с функцией ПРО, например, NASAMS, «Пэтриот», «Железный Купол» - то обучать расчеты надо дней 90-120.
А после сначала нужно защитить линии поставки боеприпасов и топлива с запада потому, что с моря мы в блокаде и Беларусь нам ничего не продает.
И только потом, к осени разворачиваться изнутри наружу - закрывая столицу, аэродромы, штабы, склады и нефтебазы.
Много месяцев и много десятков миллиардов долларов.
Пока западный военторг не заработает ВСУ будут тащить с тысячами ПЗРК, с большей частью от 52 украинских дивизионов и 100+ РЛС, переживших попытку подавления в первую неделю операции.
Люди же должны научиться жить в новой реальности. Спускаться в убежища по сигналу тревоги и ночевать там системно, когда по городу пошли прилеты. Отрывать щели и окопы полного профиля, а не складировать мешки на перекрестках. Рассредоточивать личный состав и не бросать в социальные сети призывы явиться в штаб ТРО в 10 утра в Харьковскую ОДА.
Я лично верю Пентагону, что мы сохранили большую часть ПВО, а еще больше верю тишине над Одессой, Черкассами, Днепром, Полтавой, Кропивницким, Запорожьем, Павлоградом, крайне аккуратному применению ВВС под Киевом и Николаевом- они знают, что спустя 2 недели могут получить ракету из тяжелого ЗРК.
Рано или поздно мы нанесем Москве тяжелые неприемлемые потери в бортах и военных пилотах, сможем перехватывать большую часть КР - при активной помощи Запада, причем не доводя ситуацию до стратегических бомбардировок и окопов от моря до моря.
Но будьте реалистами и не ждите, что это случится завтра во второй половине дня по резолюции ООН.
Но куда более существенным является другой вопрос, который и остается за бортом. Закрытое небо означает, что в небе не летает никто, кроме этой самой третьей стороны, в том числе, и наши птички. Ведь именно это и предполагает сам статус закрытого неба. В таком случае, не может работать и наша авиация. А ведь мы уже знаем, что наши летчики и операторы Байрактаров работают очень успешно и противник несет потери, которые он сам не мог представить даже в худшем варианте развития событий или даже в кошмарном сне. Особенно это касается Байрактаров, которые кроме собственных атак на противника, наводят на цели наших артиллеристов и летчиков.
Из радиоперехватов мы уже не раз слышали о том, что противник в шоке от фантастической точности наших артиллеристов, а особенно их деморализует снайперская стрельба минометчиков. Это - недостижимый для противника пилотаж и во многом это результат работы нашей авиации. А закрытое небо лишит нас этого безусловного преимущества. И вот тут снова становится вопрос о том, что мы подразумеваем под этим термином? Если мы говорим о том, чтобы Штаты вступили в войну на нашей стороне, то это - одно, а если нет?..."
Думать нужно головой, а не жопой...