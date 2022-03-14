5 694 18
Лондон робитиме все можливе, щоб покласти край війні РФ проти України, - Джонсон
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Велика Британія робитиме все можливе, щоб покласти край війні Росії проти України.
Про це у Twitter повідомив прем'єр Великої Британії Борис Джонсон, передає Цензор.НЕТ.
"Варварські дії путіна, вбивство Брента Рено та інших невинних мирних жителів випробовують не лише Україну, а й усе людство. Розмовляючи з Президентом Зеленським, я запевнив його, що ми й надалі робитимемо все можливе, щоб покласти край цьому катастрофічному конфлікту", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+14 НБ
показати весь коментар14.03.2022 00:46
+8 Rino Onix
показати весь коментар14.03.2022 00:59
+7 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар14.03.2022 00:38
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
YOUTUBE.COM
ЧОРНОВІЛ | Чи наважиться Лукашенко на війну з Україною? | ДЕТАЛЬНИЙ АНАЛІЗ | @Dmytro News
Надо сделать всего лишь три волшебные буквы
ПВО!!!