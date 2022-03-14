УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13487 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
5 694 18
Велика Британія (3678) війна (56544) Джонсон Борис (533)

Лондон робитиме все можливе, щоб покласти край війні РФ проти України, - Джонсон

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Лондон робитиме все можливе, щоб покласти край війні РФ проти України, - Джонсон

Велика Британія робитиме все можливе, щоб покласти край війні Росії проти України.

Про це у Twitter повідомив прем'єр Великої Британії Борис Джонсон, передає Цензор.НЕТ.

"Варварські дії путіна, вбивство Брента Рено та інших невинних мирних жителів випробовують не лише Україну, а й усе людство. Розмовляючи з Президентом Зеленським, я запевнив його, що ми й надалі робитимемо все можливе, щоб покласти край цьому катастрофічному конфлікту", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Джонсон обговорить з лідерами країн Північної Європи та Балтії, як допомогти Україні

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+14
Саме це британці і роблять. Так що гнати на бритів не треба - вони не витрачають 55% ВВП на утримання держапарату і всього 3% на медицину. І під час війн воюють а не "шукають мир в очах" противника...
показати весь коментар
14.03.2022 00:46
+8
ООН не змогла захистити Україну після підлого нападу Росії. Відповідно, доцільність існування організації під великим запитанням.
показати весь коментар
14.03.2022 00:59
+7
Та нащо нам ці зірки з неба? Краще засоби ПВО дайте. Чи зірка з неба - таки легше?
показати весь коментар
14.03.2022 00:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
https://www.youtube.com/watch?v=fWmiHpsaysE



YOUTUBE.COM

ЧОРНОВІЛ | Чи наважиться Лукашенко на війну з Україною? | ДЕТАЛЬНИЙ АНАЛІЗ | @Dmytro News
показати весь коментар
14.03.2022 00:36 Відповісти
Та нащо нам ці зірки з неба? Краще засоби ПВО дайте. Чи зірка з неба - таки легше?
показати весь коментар
14.03.2022 00:38 Відповісти
дайте еще тысяч 20 энлавов и пзрк -это будет наилучшее что можно сделать
показати весь коментар
14.03.2022 00:40 Відповісти
Там всього 10000 ракет зроблено. Ми вже десь половину отримали.
показати весь коментар
14.03.2022 00:44 Відповісти
то хай би всьо отдали-танки кацапские сейчас в британии только во сне будут видеть,як и самолеты
показати весь коментар
14.03.2022 00:47 Відповісти
ми й надалі робитимемо все можливе, щоб покласти край цьому катастрофічному конфлікту", - йдеться в повідомленні. Джерело: https://censor.net/ua/n3324806
Надо сделать всего лишь три волшебные буквы

ПВО!!!
показати весь коментар
14.03.2022 00:41 Відповісти
Саме це британці і роблять. Так що гнати на бритів не треба - вони не витрачають 55% ВВП на утримання держапарату і всього 3% на медицину. І під час війн воюють а не "шукають мир в очах" противника...
показати весь коментар
14.03.2022 00:46 Відповісти
Імперія зла має бути знищена!
показати весь коментар
14.03.2022 00:50 Відповісти
Так дайте ППО.
показати весь коментар
14.03.2022 00:58 Відповісти
ООН не змогла захистити Україну після підлого нападу Росії. Відповідно, доцільність існування організації під великим запитанням.
показати весь коментар
14.03.2022 00:59 Відповісти
а кого смогла до того?
показати весь коментар
14.03.2022 06:44 Відповісти
Ну так пускай ****** по бункеру баллистической головкой, а остальное вилами по воде нассано.
показати весь коментар
14.03.2022 01:16 Відповісти
Британські системи ППО "Star Streak" нам би зараз дуже стали у нагоді: це дуже ефективна зброя ближнього радіусу дії для прикриття військових з'єднань та важливих об'єктів, ще й до того ця система має варіант ПЗРК! І ці зенітні ракети не збити з пантелику якимись там тепловими пастками чи протиракетними маневрами з максимальним перевантаженням і надкритичними вуглами атаки літального апарату - вона на 99,9% вразить захоплену у приціл повітряну ціль!
показати весь коментар
14.03.2022 01:31 Відповісти
Білоруський рубль пішов на дно вслід за російським.
показати весь коментар
14.03.2022 01:49 Відповісти
ТовариСЧ Джонсон, чтобы прекратить эту войну и заставить ***** убраться из Украины нужно делать не только возможное, но и невозможное. А это значит дать нам средства пво, если боитесь закрыть небо. Эти ************** свиносоюаки уже вконец ******.
показати весь коментар
14.03.2022 12:30 Відповісти
 
 