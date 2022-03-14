Наша мета в перемовинах з РФ - зробити все, щоб відбулась зустріч президентів, - Зеленський
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Президент Володимир Зеленський заявив, що представники української делегації на переговорах з РФ мають на меті організувати зустріч президентів.
Про це глава держави повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Щодо переговорів з РФ. Щоденно у відеоформаті говорять представники нашої делегації. У Нашої делегації завдання чітке - зробити усе, щоб відбулась зустріч президентів, зустріч, яку очікують люди. Зрозуміло, що це складна історія, тяжкий шлях, але шлях потрібний. Наша мета, щоб у цій боротьбі, у цій переговорній складній роботі Україна отримали необхідний результат. Необхідний для нас, для миру, для безпеки", - зазначив президент.
За його словами, Україна повинна мати дієві гарантії.
"Не як за Будапештом і не як у нашому небі, а такі, щоб українці могли сказати "ось це працює, ось це гарантії". Говорити потрібно", - додав Зеленський.
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Что за маниакальное желание поболтать с ******? На что он рассчитывает, не пойму
Чи можливо вирішив навіть ціною свого життя знищити шизопута - домовиться про зустріч, маячок для наведення ракети в дупу і хана обідвом, але він врятував світ. Тоді я підтримую присвоєння йому героя України, посмертно.
Вангую : раз это так раскручивается - значит есть подковёрка какая-то..Типа два великих принесли мир ! А то что отдали порлностью две области и контрольнад водой в Крым - так это мелочи..людей же спасли...
ПОСЛЕ ПОБЕДЫ УКРАИНЫ НАД АГРЕССОРОМ МИРОВЫЕ ЛИДЕРЫ ВМЕСТЕ С УКРАИНСКИМ ЛИДЕРОМ ДОЛЖНЫ ЗАСТАВИТЬ ВЫПОЛНИТЬ АГРЕССОРА СЛЕДУЮЩИЕ УСЛОВИЯ :
1, ВОЗМЕСТИТЬ ВЕСЬ УЩЕРБ УКРАИНЕ.
2.ОСУДИТЬ ВСЕХ ВОЕННЫХ ПРЕСТУПНИКОВ.
3.ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ЯДЕРНОГО СТАТУСА.
4, СОДЕРЖАТЬ АРМИЮ ТОЛЬКО ДЛЯ ОБОРОНЫ.
5,ДАТЬ РАЗРЕШЕНИЕ ВСЕМ НАРОДАМ НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ СОЗДАТЬ СВОИ
ГОСУДАРСТВА И С ГАРАНТИЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ СО СТОРОНЫ МИРОВЫХ ЛИДЕРОВ ИЛИ НАТО.
СЛАВА УКРАИНЕ ! СЛАВА ГЕРОЯМ! ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА!
Вовочка, гребанный ты хер! Вместо своих сопливых видосиков, ты должен с Байденом работать. С Джонсоном работать. Встречаться с ними. Бегать за ними. Покоя не давать. Давть на них, уговаривать, находить решения и тд и тп. Со всеми кто помогает. С первыми лицами. Кроме тебя, этого никто не может сделать! Где ты, греб твою мать? Мечешься, как та обезьяна между телекамерой и путлером. Так войну не выиграть, Вова. Так можно только всё про...ать. А может это и есть твоя задача? А, Вова?