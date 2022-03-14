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За добу 13 березня збито 4 літаки та 3 гелікоптера російських окупантів, - Командування Повітряних Сил

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

За добу 13 березня збито 4 літаки та 3 гелікоптера російських окупантів, - Командування Повітряних Сил

Протягом доби 13 березня силами протиповітряної оборони держави уражено чотири літаки, три вертольоти та безпілотний літальний апарат окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ про це провідомляє у фейсбуці Командування Повітряних сил ЗСУ. 

У повідомленні відзначається: "На одному із стратегічних напрямків на Київщині група ворожих літаків типів Су-35, Су-34 та Су-25 намагалась завдати ракетно-бомбових ударів по оборонних редутах українських захисників. І поки винищувачі Повітряних Сил вели позиційне повітряне протистояння із переважаючими силами окупантів, протиповітряна оборона випустила зенітні ракети по ворожих повітряних цілях.

Попередньо зафіксовано три влучання по літаках противника. Також зенітні ракетні війська інформують про ураження трьох вертольотів рашистів і одного БпЛА.

Є гарна новина і від оперативного командування "Північ", чиє ППО сьогодні вранці вразило ще один літак окупантів!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Літак окупантів типу Су збито під час авіанальоту на Чернігів, - Оперативне командування "Північ"

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+17
Кацаполеты СУ35 обосрались на весь мир в полный рост)))
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14.03.2022 00:50
+13
Смерть цапам! Цапи не мають право на життя!
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14.03.2022 00:48
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Смерть цапам! Цапи не мають право на життя!
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14.03.2022 00:48 Відповісти
кацапи кацапами були, кацапи кацапами залишаться.
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14.03.2022 00:50 Відповісти
Ось читають це Західні аналитики і думають, навіщо Україні надавати системи ППО, коли вона і без них справляється. Може не потрібно такі дані публікувати???
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14.03.2022 00:49 Відповісти
Слуше питання.))
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14.03.2022 00:53 Відповісти
Ты это зачем написал?
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14.03.2022 00:56 Відповісти
Обов'язково потрібно просити ППО, щоб нам надавали, це наша безпека й питання нашого життя.
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14.03.2022 01:18 Відповісти
ми літаки можемо збивати але ракети?
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14.03.2022 01:22 Відповісти
теж збивають, але багато ППО не буває
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14.03.2022 07:11 Відповісти
Это прям тонко очень. Из Барнаула просили?
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14.03.2022 02:03 Відповісти
👀💪👍
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14.03.2022 00:50 Відповісти
Кацаполеты СУ35 обосрались на весь мир в полный рост)))
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14.03.2022 00:50 Відповісти
Смерть Zцапам!
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14.03.2022 00:52 Відповісти
каZaпам
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14.03.2022 07:12 Відповісти
Горіть у пеклі кляті московіти 😠
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14.03.2022 00:56 Відповісти
В офшорах не сховаються: Багами приєдналися до антиросійських санкції за війну проти України
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14.03.2022 00:56 Відповісти
мульт по теме
https://www.youtube.com/watch?v=Y_GJa7XwKZQ
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14.03.2022 00:58 Відповісти
пушкин дописался кацап долетался
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14.03.2022 01:00 Відповісти
С далеких времен и доныне
Ведь знают и сын и отец:
Увяз коготок в Украине -
Всей птичке двуглавой пи*дец!

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory Ukraine! - To the Heroes glory!
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14.03.2022 01:01 Відповісти
друга серія
https://www.youtube.com/watch?v=WuHlisJPYPg
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14.03.2022 01:02 Відповісти
Слава Україні! Смерть маскалям!
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14.03.2022 01:06 Відповісти
А хтось з пілотів катапультувався чи всім вже парашути підрізають.
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14.03.2022 01:20 Відповісти
Бывший командующий британской армией Ричард Кемп напомнил, что международный террорист, главарь "Аль-Каиды" Усама бен Ладен, а также глава "Исламского государства" Абу Бакр аль-Багдади и командующий Республиканской гвардией Ирана Касем Сулеймани были убиты, чтобы противостоять угрозам. Все они представляли прямую угрозу Западу и были убиты, чтобы противостоять этим угрозам. Путин представляет собой постоянную и смертельную угрозу, которая останется, пока он находится у власти. Нашим приоритетом должна быть помощь в его устранении. Об этом пишет Daily Mail.
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14.03.2022 01:43 Відповісти
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14.03.2022 02:20 Відповісти
Гео магнитные спутники нашли 4 бункера Путина. Самый защищенный в 16 этажей находится в внутри горы Ямантау в районе Белорецка
54.2488, 58.1324 координати

4 керованих тамденних ракет зможе знищити цей бункер
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14.03.2022 03:57 Відповісти
 
 