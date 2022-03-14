Бермудські острови відкликали страхові ліцензії у 745 російських літаків - це більше 50% усього флоту
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Влада країни Бермудських островів, які є одним із центрів авіастрахування, скасували ліцензії в 745 російських лайнерів.
Як інформує Цензор.НЕТ про це написав економіст Сергій Гур'янов.
Він відзначив: "Бермудські острови відкликали страхові ліцензії у 745 російських літаків та бізнес-джетів, зареєстрованих на території держави, через неможливість нагляду над їхньою льотною придатністю. Це 52% цивільного авіапарку Росії".
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+30 Jimmy Hill
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+27 Rino Onix
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Ця дика, безпрецедентна війна почалася з Криму і має закінчитись деокупацією Криму,
- сказав Айдер Рустемов.
Групи регуляторів фінансових послуг заборонили підприємницьку діяльність зі сторонами, які потрапили під санкції США за війну Росії проти України.
Всі ******* літаки у лізінгу, якшо ти крадеш літак, то інший літак до тебе просто не прилетить.
немці никак отключение свифт для всех банков в рашке родить не в состоянии.
И отчаянно ворвемся прямо в снежную зарю.
Тьі узнаеш,что напрасно назьіваю север краиним
Тьі увидишь, он бескраинии,я тебе его дарю.."