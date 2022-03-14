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Бермудські острови відкликали страхові ліцензії у 745 російських літаків - це більше 50% усього флоту

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Бермудські острови відкликали страхові ліцензії у 745 російських літаків - це більше 50% усього флоту

Влада країни Бермудських островів, які є одним із центрів авіастрахування, скасували ліцензії в 745 російських лайнерів.

Як інформує Цензор.НЕТ про це написав економіст Сергій Гур'янов.

Він відзначив: "Бермудські острови відкликали страхові ліцензії у 745 російських літаків та бізнес-джетів, зареєстрованих на території держави, через неможливість нагляду над їхньою льотною придатністю. Це 52% цивільного авіапарку Росії".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія стала світовим лідером за кількістю санкцій протягом останніх 70 років

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+30
Кацапи змоЖУТЬ лiтати тiльки в свiй Усть-*********
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14.03.2022 01:44
+27
Голова Духовного управління кримських мусульман розповів про ситуацію в столиці України та про необхідність більшої та відкритої підтримки Туреччини.
Ця дика, безпрецедентна війна почалася з Криму і має закінчитись деокупацією Криму,
- сказав Айдер Рустемов.
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14.03.2022 01:28
+27
Багамы это Британское содружество, у них Королева официальная глава государства, там без вариантов для кацапов....
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14.03.2022 01:36
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яка прикра новина...
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14.03.2022 01:28 Відповісти
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14.03.2022 03:16 Відповісти
Голова Духовного управління кримських мусульман розповів про ситуацію в столиці України та про необхідність більшої та відкритої підтримки Туреччини.
Ця дика, безпрецедентна війна почалася з Криму і має закінчитись деокупацією Криму,
- сказав Айдер Рустемов.
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14.03.2022 01:28 Відповісти
Нет самолетов - не нужны и запчасти, расходимся. Только повозки.
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14.03.2022 01:29 Відповісти
Есть ещё дельтапланы... залезають на Крэмль - и полетели... Не всем повезёт не ёпнуться сразу на землю, но шо делать...
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14.03.2022 01:39 Відповісти
Леонтьев давно им "наванговал" это транспортное средство.... Мой дельтаплан... (песню целую написал)
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14.03.2022 06:58 Відповісти
В офшорах не сховаються: Багами приєдналися до антиросійських санкції за війну проти України.

Групи регуляторів фінансових послуг заборонили підприємницьку діяльність зі сторонами, які потрапили під санкції США за війну Росії проти України.
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14.03.2022 01:32 Відповісти
Багамы это Британское содружество, у них Королева официальная глава государства, там без вариантов для кацапов....
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14.03.2022 01:36 Відповісти
Bahama, bahama mama
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14.03.2022 02:15 Відповісти
страховые лицензии - это для трусов.
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14.03.2022 01:31 Відповісти
незакритий пуп землі
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14.03.2022 02:16 Відповісти
а вони хотіли забрати ці літаки собі, однак і там без ліцензій не пускають в небо. Чим же рузге будуть літати на курорти в Єгипет.
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14.03.2022 01:33 Відповісти
Зачем им у Египет... сдадут самолёты на металобрухт, пополнят резервы ЦБ...
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14.03.2022 01:41 Відповісти
Який Єгипет? Скоро як в царской расіє баня раз на тиждень і бліни на масляницу. Решта часу щи і перловка з думками про хортів у помєщіка.
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14.03.2022 01:42 Відповісти
Интернет не нужон ©
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14.03.2022 01:33 Відповісти
Парашкинцы уже заявиои, что самолеты отдавать не будут.... Это международный угон и невозможность какого-либо сотрудничества в принципе в будущем
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14.03.2022 01:34 Відповісти
Агония выглядит именно так. Они ещё сегодня сказали, что будут арестовывать директор ов филиалов западных компаний, которые уходят из рашки
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14.03.2022 01:39 Відповісти
Ага. Они несли еще чушь, что национализируют IKEA и будут в их магазинах под их маркой белорусскую мебель продавать....
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14.03.2022 01:42 Відповісти
Из бересты.
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14.03.2022 02:27 Відповісти
Ага... Десятилетний пацан, который первый раз проехался на велике, тоже считает, что он теперь бох и ему по силам всё на свете... Кацапня, похоже, ещё тупее, чем этот пацан...
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14.03.2022 01:44 Відповісти
Це вони для того роблять щоб до них більш николи ніхто не літав?
Всі ******* літаки у лізінгу, якшо ти крадеш літак, то інший літак до тебе просто не прилетить.
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14.03.2022 01:42 Відповісти
в росии солидная материальная база для ремонта-могут сами заниматся ремонтом двигателей на расточных станках рязанских заводов с чпу "электроника нц -31А" ..они смогут,я в них верю.
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14.03.2022 01:47 Відповісти
А я верю в покемонов, Санта Клауса и марсиан
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14.03.2022 03:02 Відповісти
батут в помощь.....
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14.03.2022 01:42 Відповісти
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14.03.2022 01:42 Відповісти
https://youtu.be/i_rGJEaox6s не пожалеете , ))))))
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14.03.2022 01:44 Відповісти
Кацапи змоЖУТЬ лiтати тiльки в свiй Усть-*********
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14.03.2022 01:44 Відповісти
в магадан
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14.03.2022 01:52 Відповісти
После того, как Боинг и Аэрбас отказались от продажи новых и обслуживания существующих российских самолётов, данное мероприятие не является таким уж необходимым. Это, конечно, прикует российские самолёты к земле несколько раньше, но и всё...
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14.03.2022 01:46 Відповісти

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14.03.2022 01:52 Відповісти
такая маленькая страна, а сделала больше, чем Германия.
немці никак отключение свифт для всех банков в рашке родить не в состоянии.
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14.03.2022 01:53 Відповісти
А ещё есть ВЁСЛА 😂
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14.03.2022 01:54 Відповісти
"..Мьі поедем,мьі помчимся на оленях утром ранним
И отчаянно ворвемся прямо в снежную зарю.
Тьі узнаеш,что напрасно назьіваю север краиним
Тьі увидишь, он бескраинии,я тебе его дарю.."
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14.03.2022 01:55 Відповісти
Уявіть собі зустріч напівдохлого облізлого ведмедя(шо нагло вдерся у вулик за медом) із здоровенною вгодованою анакондою... Анаконда методично і безжально стискає ведмедя - що поліз у вулик із медом і думав що йому за те нічого ніхто не зробить, і от вже чутно як тріщать кістки і ведмедю вже майже нічим дихати... Він ще намагається якось там борсатись, назовні виходить те смердюче шо називають "ведмежою хворобою" - але все на марно: доля цього ведмедя вже вирішена, він стане гарним обідом для анаконди, бо цей дурний ведмідь недооцінив відвагу і самовідданість бджіл - які навіть вмираючи жалили його доки він не оскаженів та не ослаб до стану жертовного обіду анаконди. А ті сміливі та відчайдушні бджоли згодом таки відбудували свій вулик. Отака вам казка на ніч..
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14.03.2022 01:58 Відповісти
Ми паєдєм, ми памчімся на алєнях утром раннім.
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14.03.2022 02:26 Відповісти
Аэрофлот может взять в лизинг дельтапланы.
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14.03.2022 02:29 Відповісти
Скабеева скажет НАЦИОНАЛИЗИРОВАТЬ и усе, летаем дальше, правда когда все приземлится не там где надо, то сорян, даже по 11000 за жмура не получите, еще и заплатите за самолет потом граждане ордынцы!
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14.03.2022 02:39 Відповісти
💙💛🇧🇸🇺🇦. Commonwealth of The Bahamas. 🇧🇸🇺🇦💙💛 Thanks from Ukraine ! 💛💙
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14.03.2022 02:56 Відповісти
эти уже никуда не полетят, ни одно воздушное пространство не примет, ни один аэропорт.
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14.03.2022 05:35 Відповісти
Гы-гы... российские самоНЕлёты.
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14.03.2022 07:42 Відповісти
 
 