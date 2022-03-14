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Росія пригрозила великим західним компаніям, що йдуть з РФ, арештами керівників російських філій та націоналізацією майна

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росія пригрозила великим західним компаніям, що йдуть з РФ, арештами керівників російських філій та націоналізацією майна

Російська прокуратура пригрозила західним компаніям, зокрема McDonald's і IBM, арештами керівництва та конфіскацією майна за вихід з країни та критику влади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Washington Post з посиланням на співрозмовників.

"Попередження" відбувалися минулого тижня, російські прокурори звернулися до McDonald's, IBM і власника KFC Yum Brands. За словами співрозмовників, дзвінки та візити містили погрози подати до суду на компанії та арештувати активи, зокрема – торгові марки.

Погрози торкнулися компаній в різних галузях, серед яких ІТ, продукти харчування, одяг та банківська діяльність.

Такі "звернення" від влади змусили щонайменше одну компанію обмежити комунікації з материнською компанією через стурбованість тим, що електронні або текстові повідомлення між колегами можуть бути перехоплені. Низка компаній переїхали, аби вивезти керівників з Росії.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+73
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14.03.2022 02:04
+65
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14.03.2022 01:51
+55
Було б дивно, якби москалі зробили інакше. Взагалі, погрожувати західним компаніям за припинення бізнесу може лише абсолютний, 100 відсотковий олігофрен у стадіі дибільності. Якщо раніше єдина причина масового ісходу були репутаційні ризики та відсутність можливості вивести валюту, то тепер навіть самі тупі зрозуміють що таке РФ.
Нічо, зараз учьоні із ЛДНР винайдуть як з кізяка робити самогон, і жизнь заіграєт новимі краскамі!
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14.03.2022 02:00
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14.03.2022 01:51 Відповісти
Пройдуть роки
Пройдуть віки
В історії залишиться воно
*****

Вікі 3022: ***** - ******** карлик, ******** країни. Був скинутий з трону, після нападу на Україну.
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14.03.2022 01:58 Відповісти
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14.03.2022 02:04 Відповісти
Одне зауваження - слово "человєк" требо замінити чимось більш придантим для даного контектсу .
Я пропоную "істота" .
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14.03.2022 14:44 Відповісти
, ну так арестовывайте РУССКОЕ руководство, не жалко, да и национализировать можете - мы потом у вас деньги всяко за ЭТО отберем - ЧЕРЕЗ СУД (как говорил ваш великий *****).
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14.03.2022 01:52 Відповісти
"арештами керівників російських філій та націоналізацією майна" - супер, нехай так і продовжують: це саме те, що проголошує країну ненадійной для інвестування!
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14.03.2022 06:26 Відповісти
Та да... керівники філій то все одно здебільшого москалі... а арештовані офіси все одно орендовані... навіть націоналіщований завод то хлам без комплектуючих та технологій. Автоваз мені у свідки... директора автовазу також арештуєте, адже завод також зупинився... дефакто пішов з ринку Козломатушки.
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14.03.2022 08:47 Відповісти
Ну ****. У них свой Бог, и он лежит в мавзолее на Красной площади - Ульянов Вовка
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14.03.2022 01:58 Відповісти
Ну арестуете вы торговую марку, и дальше шо? Будите у себя гавно вместо котлеты между булками ложить и говорить шо це макдональдс, или в стакан сцать и кричать шо это kfc? абать идиоты!
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14.03.2022 01:58 Відповісти
расстрелы в москве должны разбудить западные демократии окончательно. Я только за. Это ускорит затянувшиеся ц, а я это хочу успеть застать больше, чем полёт человека на Марс.
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14.03.2022 01:59 Відповісти
Було б дивно, якби москалі зробили інакше. Взагалі, погрожувати західним компаніям за припинення бізнесу може лише абсолютний, 100 відсотковий олігофрен у стадіі дибільності. Якщо раніше єдина причина масового ісходу були репутаційні ризики та відсутність можливості вивести валюту, то тепер навіть самі тупі зрозуміють що таке РФ.
Нічо, зараз учьоні із ЛДНР винайдуть як з кізяка робити самогон, і жизнь заіграєт новимі краскамі!
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14.03.2022 02:00 Відповісти
Вчені ЛДНР вже спростували твердження, що земля кругла!
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14.03.2022 02:11 Відповісти
Не будуть вони робити самогон - бражкою виглептають.
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14.03.2022 02:43 Відповісти
Це не ордло долучилося до рашки, а рашка до ордло
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14.03.2022 08:52 Відповісти


А что россияне сами не умеют печь булочки с котлетами и картошку фри???
Зачем им McDonald's???
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14.03.2022 02:01 Відповісти
-картошка фрі?
-нет,щи!
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14.03.2022 02:07 Відповісти
Пусть сделают едалки как было раньше, кстати нормальна штука не хуже Макдональдса.
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14.03.2022 02:29 Відповісти
в кацапів все через ж0пу виходить, я би подивився на їх макдональдс))
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14.03.2022 02:42 Відповісти
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14.03.2022 02:44 Відповісти
Справа ж не в МакДональдс, його елементарно замінити. Чим замінити Епл , або Інтел чи Амд ?
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14.03.2022 02:50 Відповісти
Ні, таки справа у МакДональдсі. Ви просто не розумієте, чому він їм потрібен. Для розуміння: МакДональдс платив у бюджети всіх рівнів 165 мільярдів дерев'яних на рік і займав 7% "общєпіту" в країні.

Замінити МакДональдс будь чим, що буде працевлаштовувати ~100'000 осіб, платити 165 мільярдів податків централізовано. Ви в своєму розумі? Рашці навіть епл з інтело/амд разом так не башляли в бюджет, як МакДональдс.

Тож закриття МакДональдсів в короткостроковій перспективі - ЗНАЧНО болючіше, ніж "інтел/амд пішли". Тому і з'явилися ось ці "ми арештуємо керівників".
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14.03.2022 08:53 Відповісти
Це на перший погляд так. Якісь сировини і технології знизяться з часом і буде картопля ідентична натуральній по госту з якогось лайна
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14.03.2022 08:54 Відповісти
Когда это говно уже сдохнет и даст миру пожить?!
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14.03.2022 02:02 Відповісти
ешь-пей-воруй
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14.03.2022 02:02 Відповісти
Рашосвинота от бессильной злобы закапывает себя все глубже и глубже.
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14.03.2022 02:04 Відповісти
и ведь не так много просим, грохнуть одного и всё
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14.03.2022 02:05 Відповісти
Северная Корея теперь - образец демократии..
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14.03.2022 02:04 Відповісти
разом з Туркменським Аркадагом..то речі таке ж йонуте на всю голову
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14.03.2022 02:10 Відповісти
для рашки - так.
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14.03.2022 08:54 Відповісти
Ну так это форменный терроризм но запад наверное озаботиться, обеспоеться и сплюнет
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14.03.2022 02:06 Відповісти
Как говорят все аналитики, национализация компаний в России будет просто мародерством и рейдерским захватом с откатами и попустительством норм права. Не одна компания не вернётся на такой рынок и спустя несколько лет после войны - репутационные потери несопоставимы.
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14.03.2022 02:08 Відповісти
Ні , парома роками це не обійдеться !
Бо такі дії - явне попрання правил свобідного біснесу та торгівлі !
Кожна компанія може працювати чи не працювати по усьому вільному світу.
І умовою цього рішення є у першу чергу - отримання прибутку ...
Але і втрати бізнесової репутації - нікому не потрібно
Ринок Раші в порівнянні з іншими , де можна спокійно працювати - маленький
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14.03.2022 03:09 Відповісти
це добре ! тепер хто і збирався залишитись чкурне з рашки точно !
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14.03.2022 02:09 Відповісти
А-ХА - ХА, ой, держiть мене семеро, а то я от смiху спати незможу
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14.03.2022 02:10 Відповісти
пи0дец , ни каких других слов не приходит в голову, отчаяние , ненависть, безвыходность, ............короче , роиссяне , вам ***** , и это не может не радовать ........)))))
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14.03.2022 02:22 Відповісти
СССР тоже в 20-х годах делал подобное.
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14.03.2022 02:26 Відповісти
вони запрошували інженерів з інших країн, особливо з Німеччини, після 1933 року америкосів у машинобудування. Правда з німцями не дуже церемонились. Відома трагикомічна історія з шахтинською справою. Генератором був Ю.Евдокимов, який крепко знав Сталіна. Судили всіх і одночасно 6 німців. Опублікували в газетах, посол став вимагати імен та зустрічі, виявилось,що затримали тільки 4. А у двох німців чотирьох іменне призвіще розділили, так виявилось їх 6. З Євдокимова відкрито сміялись в НКВД. А після справи Промпартії, коли "чекісти" приєднали докази листування Рамзіна з агентом НКВД у Франції, клан Євдокимова і "самого" Артузова прогнали. Правда у 1937 році з сміхунами клан Євдокимова жорстоко поквитався. Німців правда не розстрілювали а давали строк і відправляли додому. засуджували деяких керівників фірм, які навіть ніколи не були в СРСР. І що цікаво, ці дві справи були предметом останньої реабілітації перед ГКЧП, дуже сварились останні чекісти Крючкова, не хотіли реабілітовувати, показувати позорище наяву. Так що досвід є.
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14.03.2022 04:06 Відповісти
А что делать с джамшутами и равшанами?
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14.03.2022 02:32 Відповісти
Вони двинуть по хатам, а кацапи їм заздрити будуть.
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14.03.2022 03:12 Відповісти
Они останутся безработными и начнут грабить.
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14.03.2022 03:27 Відповісти
Оце я ще думаю, а що буде з *************** свиноматками... В 90ті там поголівно від 15 до 35 проституцією займалися. Останні 20 років пішли легальні хоч якісь заробітки і явище майже зійшло на нівець. І ось знов - буде нація проституток на 10+ років, бо роботу першими втратять дівчата та жінки...
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14.03.2022 08:59 Відповісти
Будут щи в лапти разливать.
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14.03.2022 02:38 Відповісти
Лаптєногиє починають ножками тупотіть, щось лопотять, погрожуть , ручками посмикують от люті. А рабів казочками про світле і сите життя без буржуїнів годувати продовжують. Раби, висолоповши язики, піддакують і наввипередки намагаються знайти на мапі країни де їх ще не знають і з ними дружать.
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14.03.2022 03:05 Відповісти
Гео магнитные спутники нашли 4 бункера Путина. Самый защищенный в 16 этажей находится в внутри горы Ямантау в районе Белорецка
54.2488, 58.1324 координати

4 керованих тамденних ракет зможе знищити цей бункер
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14.03.2022 03:41 Відповісти
але хто ж їх туди скине, а в України немає, та й тих бункерів пара штук, знати б в якому
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14.03.2022 07:07 Відповісти
За национализацию нужно будет заплатить. Не заплатят добровольно, на Россию наложат взыскание с зарубежных активов. Судиться с Россией будут не сами западные инвесторы, а страховые компании, которые давно к этому готовы. Это, на минуточку, целая армия юристов.
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14.03.2022 03:51 Відповісти
Белорецк. То там напевне Чипаев Васька гуляв, про нього це фільмець в Україні забацали, хто був спонсором, невідомо. Але точно не "Чувашфільм" знімав. До речі, на Ютубі є фільм цієї контори про роботу НКВД в Чувашії в роки війни, хтобажає подивіться, 7 хвилин дивився - умора, але більше 40 супостатів іноземних розвідок таки впіймали.
А в нього в Геленджику теж є бункер - 11 поверхів, навіть льодове поле під горою. Так боятися.
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14.03.2022 04:14 Відповісти
И чё? После этой угрозы компании сразу вернутся в *********? 0_0
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14.03.2022 08:11 Відповісти
 
 