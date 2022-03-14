Росія пригрозила великим західним компаніям, що йдуть з РФ, арештами керівників російських філій та націоналізацією майна
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Російська прокуратура пригрозила західним компаніям, зокрема McDonald's і IBM, арештами керівництва та конфіскацією майна за вихід з країни та критику влади.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Washington Post з посиланням на співрозмовників.
"Попередження" відбувалися минулого тижня, російські прокурори звернулися до McDonald's, IBM і власника KFC Yum Brands. За словами співрозмовників, дзвінки та візити містили погрози подати до суду на компанії та арештувати активи, зокрема – торгові марки.
Погрози торкнулися компаній в різних галузях, серед яких ІТ, продукти харчування, одяг та банківська діяльність.
Такі "звернення" від влади змусили щонайменше одну компанію обмежити комунікації з материнською компанією через стурбованість тим, що електронні або текстові повідомлення між колегами можуть бути перехоплені. Низка компаній переїхали, аби вивезти керівників з Росії.
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*****
Вікі 3022: ***** - ******** карлик, ******** країни. Був скинутий з трону, після нападу на Україну.
Я пропоную "істота" .
Нічо, зараз учьоні із ЛДНР винайдуть як з кізяка робити самогон, і жизнь заіграєт новимі краскамі!
А что россияне сами не умеют печь булочки с котлетами и картошку фри???
Зачем им McDonald's???
-нет,щи!
Замінити МакДональдс будь чим, що буде працевлаштовувати ~100'000 осіб, платити 165 мільярдів податків централізовано. Ви в своєму розумі? Рашці навіть епл з інтело/амд разом так не башляли в бюджет, як МакДональдс.
Тож закриття МакДональдсів в короткостроковій перспективі - ЗНАЧНО болючіше, ніж "інтел/амд пішли". Тому і з'явилися ось ці "ми арештуємо керівників".
Бо такі дії - явне попрання правил свобідного біснесу та торгівлі !
Кожна компанія може працювати чи не працювати по усьому вільному світу.
І умовою цього рішення є у першу чергу - отримання прибутку ...
Але і втрати бізнесової репутації - нікому не потрібно
Ринок Раші в порівнянні з іншими , де можна спокійно працювати - маленький
54.2488, 58.1324 координати
4 керованих тамденних ракет зможе знищити цей бункер
А в нього в Геленджику теж є бункер - 11 поверхів, навіть льодове поле під горою. Так боятися.