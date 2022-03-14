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У Пекіні нічого не чули про прохання РФ щодо військової допомоги, - речник посольства Китаю у США
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Речник посольства Китаю у Вашингтоні Лю Пеньюй сказав, що нічого не знає про те, що Москва зверталася до Пекіна з проханням про військову допомогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"Я ніколи про це не чув", - сказав він.
"Поточна ситуація в Україні справді викликає занепокоєння", - додав він.
За його словами, Пекін хоче бачити мирне врегулювання.
"Головний пріоритет зараз - не допустити ескалації напруженої ситуації чи навіть виходу її з-під контролю", - додав Лю Пеньюй.
Топ коментарі
+48 vadyan
показати весь коментар14.03.2022 02:12
+41 Александр Петров fb6b30c7
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+34 Серый кардинал
показати весь коментар14.03.2022 01:55
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Будь ласка, зачекайте...
Наблюдаем...
Ковид тоже от туда...
Смутное время...
Владім Владімич просто був не в курсі, що до них сракою кразе не повертатися.
До этого Китай нигде не давал каких либо комментариев и только в войне с Украиной, честно много чего настораживает...
Прорахувався.
Ладно, пшёл вон, орк, кормежку прекращаю. И не проси...
Пиши на казахском, орк, згоняй к хозявам за методичкой... Бгг)))
У Китая може вистачити обережності та хитрості. Але не честі.
Китай - комуністи, які чекають часу зробити з Тайванем те, що зараз робить ***** з Україною.
допомоги ще не домовились - ідуть торги..
Китай вже приймав участь у окупації України у 20х роках минулого століття на прохання Сталіна.
Закінчилась та компанія для китайців дуже нищівно. Сталін надурив китайців гроші не заплатив і вони в України вмирали у злиднях бо додому дістатись не було як. Те саме їх чекає й тепер.
Цікаво який буде курс юаня відносно гиблівка.