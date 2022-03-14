УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13504 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Війна
24 266 80
війна (56544) Китай (1921) Росія (47244)

У Пекіні нічого не чули про прохання РФ щодо військової допомоги, - речник посольства Китаю у США

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Пекіні нічого не чули про прохання РФ щодо військової допомоги, - речник посольства Китаю у США

Речник посольства Китаю у Вашингтоні Лю Пеньюй сказав, що нічого не знає про те, що Москва зверталася до Пекіна з проханням про військову допомогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Я ніколи про це не чув", - сказав він.

"Поточна ситуація в Україні справді викликає занепокоєння", - додав він.

За його словами, Пекін хоче бачити мирне врегулювання.

"Головний пріоритет зараз - не допустити ескалації напруженої ситуації чи навіть виходу її з-під контролю", - додав Лю Пеньюй.

Також читайте: Звернення РФ до Китаю за військовою допомогою - це ганьба, - Подоляк

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+48
Китайцы по моему лучше всех в мире морозиться умеют. Кидать, кстати, тоже...
показати весь коментар
14.03.2022 02:12
+41
Надеюсь Китаю хватить чести не помогать кацапам в стиле ихтамнет
показати весь коментар
14.03.2022 01:54
+34
Теперь Путин знает, как звучит "пошёл на х...й" по-китайски...
показати весь коментар
14.03.2022 01:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Китайцы по моему лучше всех в мире морозиться умеют. Кидать, кстати, тоже...
показати весь коментар
14.03.2022 02:12 Відповісти
И кого они кинули? Они же даже Крым за московией не признали. Просто ***** накрутили себе что-то в голове, а потом пропаганда это все начала разгонять. Китай ничего не обещал им, ну может сказал что будет покупать там нефть, правда по какой цене не уточнялось. А так Китай, несмотря на частичную совковость вполне себе надёжный партнёр и признанный во всем мире договороспособным.
показати весь коментар
14.03.2022 05:35 Відповісти
Ага Тайвань как Крым вернет
показати весь коментар
14.03.2022 11:09 Відповісти
Та всіх покупців хоча б свого сміття, що розповсюджують по світу
показати весь коментар
14.03.2022 11:14 Відповісти
Те, що речник посольства Китаю у Вашингтоні "не знає", ще ні про що не каже...
показати весь коментар
14.03.2022 11:37 Відповісти
З під якого контролю ?
показати весь коментар
14.03.2022 01:52 Відповісти
Надеюсь Китаю хватить чести не помогать кацапам в стиле ихтамнет
показати весь коментар
14.03.2022 01:54 Відповісти
Вот вот, уже писала в твитере попахивает не хорошо, наводит на мысль что Пу перед войной мог заручится поддержкой Китая....
Наблюдаем...
показати весь коментар
14.03.2022 02:01 Відповісти
Китай і так міцно тримає ***** за сраку. У РФ банально не має нічого такого, щоб можна було віддати Китаю, що перекриє санкційні ризики. І взагалі все що треба від РФ Китай візьме сам, давши дикунам трішки бус та зеркалець (і то буде не зброя).
показати весь коментар
14.03.2022 02:05 Відповісти
Не дооценивайте Китай, не факт что не хочет он сам 3 мировой...
Ковид тоже от туда...
Смутное время...
показати весь коментар
14.03.2022 02:09 Відповісти
Ви тільки враховуйте, що Китай це друга країна після Індіі, в якій історично дуже багато дописів на тему "Як ви%бать свого ближньго". Всякі там Дао кохання і інші.
Владім Владімич просто був не в курсі, що до них сракою кразе не повертатися.
показати весь коментар
14.03.2022 02:15 Відповісти
Согласна, но смотрим...
До этого Китай нигде не давал каких либо комментариев и только в войне с Украиной, честно много чего настораживает...
показати весь коментар
14.03.2022 02:21 Відповісти
И ещё Пу кстати любитель книг на тему "Искусство ведение войны"
показати весь коментар
14.03.2022 02:23 Відповісти
Нет на жаль, у Пу амбиции и сильно уж в историю захотелось на коне....
показати весь коментар
14.03.2022 02:48 Відповісти
Напевно деградації він не побачив, хоча і чекав на неї.
Прорахувався.
показати весь коментар
14.03.2022 06:03 Відповісти
Якщо б ***** її читало, то не почав би війну без штанів.
показати весь коментар
14.03.2022 02:54 Відповісти
Хмм, не забывайте о докладах, он реально думал что у него крутая армия....
показати весь коментар
14.03.2022 03:02 Відповісти
Знаючи, які апетити у його деґенералів, вірити тим деґенералам... Якщо так, то клепки у ***** кіт наплакав.
показати весь коментар
14.03.2022 08:47 Відповісти
Путин больной человек! Это понятно всем. Но его приближенные и генералы кто тогда? Сцикливые и гадкие людишки.
показати весь коментар
14.03.2022 09:08 Відповісти
Здесь всё закономерно. Отрицательный отбор. Лучшие туда не попадают.
показати весь коментар
14.03.2022 09:41 Відповісти
Ковід лише територіально звідти, а взагалі то від псевдо наукової спільноти США та ще деяких країн
показати весь коментар
14.03.2022 11:17 Відповісти
Китаю нафиг упали санкции от Запада. Большинство их продукции легко заменят Вьетнам, Малайзия, Индия....
показати весь коментар
14.03.2022 02:10 Відповісти
От тільки ринок збанкрутілої Роісі не заиінить ринок ЄС та США.
показати весь коментар
14.03.2022 02:56 Відповісти
Пойти против америкосовских санкций Китай не рискнет. Преценденты попыток были, но Китай отгребал, после присоединялся к санкциям...
показати весь коментар
14.03.2022 02:11 Відповісти
Почему американцов называешь как алкашня, это благодарность за помощь, или ты даун
показати весь коментар
14.03.2022 09:50 Відповісти
Ничего обидного в таком термине нет. И не тебе, орк, указывать, кого как мне называть. Устраивать беспредметный срач - твой хлеб (по теме статьи тебе писать хозяева не разрешают), но... бог подаст...
показати весь коментар
14.03.2022 10:05 Відповісти
Чмо алкашинское, я казах
показати весь коментар
14.03.2022 17:33 Відповісти
Ага... Я поверил... Щас...))
Ладно, пшёл вон, орк, кормежку прекращаю. И не проси...
показати весь коментар
14.03.2022 18:12 Відповісти
Пиши на украинском, кацапье
показати весь коментар
14.03.2022 17:34 Відповісти
Не разрешат тебе хозяева писать на тему статьи, ибо тупой. Только метать нечистоты в окружающих...)))
показати весь коментар
14.03.2022 18:14 Відповісти
Чмо алкашное не гавкай, пиши на украинском быдло, всю жизнь прожил, и не выучил..
показати весь коментар
14.03.2022 23:31 Відповісти
Ну ты упёртый мазохист, орк, тебе нравится, когда посылают. Ладно, последний раз... Подачек больше не будет..
Пиши на казахском, орк, згоняй к хозявам за методичкой... Бгг)))
показати весь коментар
14.03.2022 23:45 Відповісти
Шешендi сiгейiн сары орыс, это самое сильное ругательство на казахском
показати весь коментар
14.03.2022 23:50 Відповісти
Пугало огородное, знаешь хоть, не было бы сша, алкашня стояли бы на польской границе..
показати весь коментар
14.03.2022 23:56 Відповісти
в обмен на анексию тайваня
показати весь коментар
14.03.2022 04:11 Відповісти
Честь у коммуняк?

У Китая може вистачити обережності та хитрості. Але не честі.
показати весь коментар
14.03.2022 02:51 Відповісти
Как вовремя у китайцев появились проблемы со "слухом"! Это радует!
показати весь коментар
14.03.2022 12:09 Відповісти
Нет. Но у них хватит ума скупить россию с потрохами.
показати весь коментар
14.03.2022 10:02 Відповісти
Теперь Путин знает, как звучит "пошёл на х...й" по-китайски...
показати весь коментар
14.03.2022 01:55 Відповісти
показати весь коментар
14.03.2022 09:17 Відповісти
колись говорили про китайців "сунь хунь в чай-винь сухім"
показати весь коментар
14.03.2022 10:55 Відповісти
С восточной изощренностью послали нацистский корабль
показати весь коментар
14.03.2022 01:56 Відповісти
Может мистер Пу деньги у Китая просил.
показати весь коментар
14.03.2022 01:58 Відповісти
Ему счас в е нужно денги, оружие даже люди, алкашня не хочеть воевать, но это не озночает что кто то это отдасть, нет дураков, даже казахстан их послал подальше..
показати весь коментар
14.03.2022 10:00 Відповісти
Ввімкнули "морозка"! 😁
показати весь коментар
14.03.2022 01:59 Відповісти
А может он ещё действительно не в курсах ?
показати весь коментар
14.03.2022 02:08 Відповісти
Даже если это "деза" , то тоже неплохо . ( троллинг ).
показати весь коментар
14.03.2022 02:14 Відповісти
Деза на международном уровне, которая опустила рашку очередной раз
показати весь коментар
14.03.2022 02:27 Відповісти
Это третий фейк которые кацапы запускают и сами же его отрицают. 1 про удар самолетов рашки по территории Беларуси, 2 фейк об ракетном ударе Ирана по посольству США и третий о просьбе рашки военной поддержки от Китая.
показати весь коментар
14.03.2022 02:15 Відповісти
Україні буде велика потреба в Китайських будівельних компаніях, а це мільярди доларів.
показати весь коментар
14.03.2022 02:26 Відповісти
Потреба в одних людожерах після набігу інших людожерів?

Китай - комуністи, які чекають часу зробити з Тайванем те, що зараз робить ***** з Україною.
показати весь коментар
14.03.2022 03:00 Відповісти
Від шматка України вони теж не відмовляться.
показати весь коментар
14.03.2022 03:11 Відповісти
в китае правят комунисты 👎👎👎
показати весь коментар
14.03.2022 04:10 Відповісти
Ни в коем случае. Отстраивать будут те, кто помогал: США, Англия, Польша и т.д. Китай нам не нужен
показати весь коментар
14.03.2022 10:03 Відповісти
показати весь коментар
14.03.2022 03:00 Відповісти
Ми ніціво ні слісілі
показати весь коментар
14.03.2022 03:28 Відповісти
Просто відлупцювали русню по губах маленькою китайською цюцюркою 👍
показати весь коментар
14.03.2022 03:41 Відповісти
врут
показати весь коментар
14.03.2022 04:08 Відповісти
Кокое токое орузие? Ми ницево не слисали!
показати весь коментар
14.03.2022 04:37 Відповісти
Это уже какая по счету страна послала узкий корабль на Х#й? Сначало Казахстан, потом усатый немножко с бутылки слез, потом ***** начало метаться по арабским странам, сейчас китаезы нах#й шлют. Что за агалтелая узафобия у втарой армеи мира!
показати весь коментар
14.03.2022 04:53 Відповісти
Побачимо чи китайози правду говорять.
показати весь коментар
14.03.2022 06:02 Відповісти
я так и думал )))))
показати весь коментар
14.03.2022 06:35 Відповісти
Почему я им не верю? Как минимум - параша точно их просила о помощи, а как максимум - они ей не отказали.
показати весь коментар
14.03.2022 07:27 Відповісти
Я думаю обезьяна как непрячется, а жопу свою все одно засветит. В скром посмотрим, мороз или ...
показати весь коментар
14.03.2022 07:40 Відповісти
Те, що посол не чув, нічого не означає, це не його справа - про все чути.
показати весь коментар
14.03.2022 09:04 Відповісти
Та шо вы говорите, опять проклятые амеры на честных китайцев клевещут.
показати весь коментар
14.03.2022 09:31 Відповісти
показати весь коментар
14.03.2022 09:40 Відповісти
Брешуть! що китай, що рашка -- дика підступна злобна азія!
показати весь коментар
14.03.2022 09:46 Відповісти
Ми скоро дізнаємося чули вони щось чи ні.
показати весь коментар
14.03.2022 10:07 Відповісти
Дипломатичний викрутас: якщо посол Китаю в США про це "нічого не чув", то не значить, що цього не було. Потім може сказати "так мені про це не повідомили з Пекіну".
показати весь коментар
14.03.2022 10:44 Відповісти
В маоїстському "КНР" нічого не чули..., бо не хотіли чути! Та в народі кажуть: ворон ворону око не виклює. Маоїсти зроблять (якщо вже не зробили) так, як паскудні німці з обойми Меркель, а вчора - з обойми Шольца: вони тихенько, в десятках контейнеровозів, будуть возити підсанкційні товари під виглядом гуманітарних вантажів!
показати весь коментар
14.03.2022 10:56 Відповісти
Позвонили Си и сказали - будете помочь рашке обойт санкции и оружием, останьтесь одни с своими заводами. Санкции рашке видели? Моете примерить себе и думать, надо ли вам это.
показати весь коментар
14.03.2022 11:46 Відповісти
Звісно ніхто не чує, це відчують на собі українці...
показати весь коментар
14.03.2022 11:51 Відповісти
Якщо він нічого не чув, то це означає що перемовини йдуть, але про надання військової
допомоги ще не домовились - ідуть торги..
Китай вже приймав участь у окупації України у 20х роках минулого століття на прохання Сталіна.
Закінчилась та компанія для китайців дуже нищівно. Сталін надурив китайців гроші не заплатив і вони в України вмирали у злиднях бо додому дістатись не було як. Те саме їх чекає й тепер.
Цікаво який буде курс юаня відносно гиблівка.
показати весь коментар
14.03.2022 12:37 Відповісти
Повністю згоден, перед олімпіадою в Китаї китайці теж говорили, що ніякої домовеності не було про ненапад рашки під час олімпіади...
показати весь коментар
14.03.2022 12:44 Відповісти
Так би киайці усе розказали... Ага.
показати весь коментар
14.03.2022 13:57 Відповісти
 
 