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Зеленський: Убивство російськими військовими американського журналіста в Ірпені свідоме, вони знали, що роблять

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зеленський: Убивство російськими військовими американського журналіста в Ірпені свідоме, вони знали, що роблять

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вбивство російськими військовими американського журналіста Брента Рено, який працював над проєктом про біженців для видання Time в Ірпені, є свідомим, вони знали, що роблять.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив у своєму відеозверненні. 

"Сьогодні на Київщині було вбито американського журналіста Брента Рено. Його колегу поранено. Це був свідомий напад російських військових. Вони знали, що вони роблять. Але, схоже, не всі на Заході знають, що вони роблять", - заявив Зеленський у відеозверненні. у неділю вночі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти застрелили журналіста New York Times в Ірпіні, ще один журналіст поранений. ВІДЕО+ФОТО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+5
Багато західних лібералів начитались Набокова, Толстого, Чехова і т.д. та думають що росіяни люди, але ж це в абсолютно переважній більшості тупі кровожерливі кацапи.
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14.03.2022 02:36
+3
Якщо б вони читали Набокова, то точно знали б хто такі кацапи. Просто більшість читачів і в Україні згають тільки "Лоліту" та й те по фільму.
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14.03.2022 02:42
+3
До цього бідолахи з CNN мордор вбив 79 українських діточок . Тільки в Маріуполі мирних громадян вбито 2189 .

Може політично так віділяти загибель одного "фірмача"-журналіста доцільно ...

Але якось неприємно , якась меншовартість проглядується в цьому !

Але це не до "Цензор-нету" , це до Головнокомандуючого зауваження .
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14.03.2022 03:51
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Багато західних лібералів начитались Набокова, Толстого, Чехова і т.д. та думають що росіяни люди, але ж це в абсолютно переважній більшості тупі кровожерливі кацапи.
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14.03.2022 02:36 Відповісти
Якщо б вони читали Набокова, то точно знали б хто такі кацапи. Просто більшість читачів і в Україні згають тільки "Лоліту" та й те по фільму.
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14.03.2022 02:42 Відповісти
читати хворі фантазії старого педофіла, звиняйте, ну нафіг.
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14.03.2022 07:00 Відповісти
запад прекрасно знает.что он делает...ЗАПАД де6лает ЗАПАДло в угоду трусости их президентов потерять рейтинги,если придётся подключать силовые методы
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14.03.2022 03:20 Відповісти
80% опитанних у США за більшу військову підтримку України . Й більше 65% за "закриття неба" .

Не того боїться Байден , він щиро вірить , що ***** не бздун й дійсно може пійти за суїцид .

Але божевілля буває різним . Й параноя -- тим більш .
Бо 6 метрів стіл вказує , як воно себе "не кохає" . Як згодно собою пожертвувати .
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14.03.2022 03:57 Відповісти
Путин таким борзым был,когда от россиян закрывали небо в Югославии и Сирии.Тогда тоже Путин грозился "серьёзными воен. послендствиями".намекая на ЯО.Однако,запад предупредил.что готов будет перинять такие ставки и сранять РФ с землёй тем же ЯО и Путин "сдувался"..Но тогда у Германии и европы в целом не была такая зависимость от российских энергоносителей.значит,вопрос не в страхе перед ЯО.а по договорнячку с германией не сильно злить путина.а то газ и нефть пойдёт в Китай. и германия не будет уже "газовым хабом" всей Европы.
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14.03.2022 07:16 Відповісти
До цього бідолахи з CNN мордор вбив 79 українських діточок . Тільки в Маріуполі мирних громадян вбито 2189 .

Може політично так віділяти загибель одного "фірмача"-журналіста доцільно ...

Але якось неприємно , якась меншовартість проглядується в цьому !

Але це не до "Цензор-нету" , це до Головнокомандуючого зауваження .
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14.03.2022 03:51 Відповісти
Вчера видел девочку с Сум, которой осколком вырвало глаз. Почему мелькает в новостях журналист, а не эта девочка? Потому что он - американец?
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14.03.2022 05:31 Відповісти
Зелі зручніше на американцях піариться.
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14.03.2022 08:50 Відповісти
 
 