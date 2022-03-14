Зеленський: Убивство російськими військовими американського журналіста в Ірпені свідоме, вони знали, що роблять

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вбивство російськими військовими американського журналіста Брента Рено, який працював над проєктом про біженців для видання Time в Ірпені, є свідомим, вони знали, що роблять.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив у своєму відеозверненні.

"Сьогодні на Київщині було вбито американського журналіста Брента Рено. Його колегу поранено. Це був свідомий напад російських військових. Вони знали, що вони роблять. Але, схоже, не всі на Заході знають, що вони роблять", - заявив Зеленський у відеозверненні. у неділю вночі.

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