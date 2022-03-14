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Депутат Броварської ОТГ загинув на Київщині, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Депутат Броварської ОТГ загинув на Київщині, - ОВА

В результаті обстрілів російськими окупантами загинув депутат Броварської територіальної громади.

Про це у відеозверненні заявив глава Київської ОВА Олексій Кулеба. передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ще один чорний день в нашій країні. Багато загиблих, багато поранених, багато обстрілів, багато зруйнованих об'єктів інфраструктури. Але найцінніше - це життя наших людей. Сьогодні загинув один з депутатів Броварської територіальної громади. Буквально дві години тому ми отримали інформацію", - сказав Кулеба.

Він висловив щирі співчуття родині загиблого.

"Кожне втрачене життя... ми не пробачимо ніколи ворогу", - додав Кулеба.

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Автор: Богдан Гуньковський
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