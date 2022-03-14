"Зелених коридорів" для евакуації населення у Сумській області 14 березня не буде, - ОВА

Евакуація мирних громадян у Сумській області через гуманітарні коридори 14 березня не відбудеться.

Про це у Telegram повідомив глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.

"Сумщина! 14 березня 2022 "зелених коридорів" в області не буде. Жоден з маршрутів станом на сьогодні не погоджено.



Подальші перемовини тривають", - йдеться в повідомленні.

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