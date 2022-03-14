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"Зелених коридорів" для евакуації населення у Сумській області 14 березня не буде, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Евакуація мирних громадян у Сумській області через гуманітарні коридори 14 березня не відбудеться.

Про це у Telegram повідомив глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.

"Сумщина! 14 березня 2022 "зелених коридорів" в області не буде. Жоден з маршрутів станом на сьогодні не погоджено.

Подальші перемовини тривають", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Тростянець залишається в окупації, війська РФ обстрілюють населені пункти Сумщини із залізничного вокзалу, - ОВА. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Чому так активно вивозять людей з області. У мене щось погане передчуття.
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14.03.2022 03:43 Відповісти
 
 