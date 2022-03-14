2 231 1
"Зелених коридорів" для евакуації населення у Сумській області 14 березня не буде, - ОВА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Евакуація мирних громадян у Сумській області через гуманітарні коридори 14 березня не відбудеться.
Про це у Telegram повідомив глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.
"Сумщина! 14 березня 2022 "зелених коридорів" в області не буде. Жоден з маршрутів станом на сьогодні не погоджено.
Подальші перемовини тривають", - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Алексей Алексеевич 56ec05b5
показати весь коментар14.03.2022 03:43 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...