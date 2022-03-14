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Maxar опублікував фото із супутника острова Зміїний: на якорі біля острова стоїть російський військовий корабель

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

З'явилися перші супутникові знімки пошкоджень на українському острові Зміїний у Чорному морі в результаті російських військових ударів. На фото також видно російський військовий корабель, який стоїть на якорі біля острова. Знімок є першим чітким зображенням острова відтоді, як він зазнав бомбардування на початку російського вторгнення в Україну.

Знімок, зроблений в неділю компанією Maxar Technologies, є першим чітким зображенням острова з того часу, як він зазнав бомбардування на початку російського вторгнення в Україну, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Корабель, який у відкритому морі, Maxar ідентифікував як десантний корабель класу Ropucha.

Maxar опублікував фото із супутника острова Зміїний: на якорі біля острова стоїть російський військовий корабель 01

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Нагадаємо, 24 лютого влада повідомила, що російські війська захопила український острів Зміїний в Чорному морі, в результаті чого, як повідомлялося, загинуло 13 прикордонників. До острова підійшло два російські військові кораблі, крейсер "Москва" і патрульний корвет "Василь Биков", і запропонували бійцям Ізмаїльського прикордонного загону, які були розміщені на острові, здатися. Вони відмовилися.

Згідно із записом радіодіалогу між ними, українські прикордонники отримали повідомлення: "Я російський військовий корабель. Пропоную скласти зброю і здатися, щоб уникнути кровопролиття і невиправданих жертв. В іншому випадку по вам буде завдано бомбово-штурмового удару. Як зрозуміли, прийом?". На що отримали відповідь, яка вже пішла у народ: "Російський військовий корабель, іди на х*й".

Пізніше з'явилася інформація про те, що захисники зміїного можуть бути живі, перебуваючи в полоні у російських окупантів.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+15
там со спутника не видно - не летает ли вокруг русского военного корабля наш "нептун"?
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14.03.2022 05:39
+10
Ніби ви не чули, що програму закрили в 2019.
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14.03.2022 05:59
+9
Виродку, питання не про Петра, а про Нептуни, яких просто НЕМА, бо хтось комусь в очко заглядав. 3 роки заглядав, на лижах катався, шашлики смажив, аж тут... От про що мова, ідіоте зелений, а тобі все Петро в штани сре.
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14.03.2022 08:40
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Захватили безлюдный остров, теперь по федеральным каналам будет капитуляция Украины!
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14.03.2022 05:37 Відповісти
там со спутника не видно - не летает ли вокруг русского военного корабля наш "нептун"?
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14.03.2022 05:39 Відповісти
Учитывая состояние бронетехники московии, есть подозрения что от остова его придется буксировали, либо в конце войны затопить.
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14.03.2022 05:42 Відповісти
Там навіть не видно Юзіка, який намагається запустити з берега "блінчиком" шмат асфальту з великого будівництва по ворожому кораблю.
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14.03.2022 11:14 Відповісти
По кораблю надо точку У и накануне переговоров , шоб кацапы офигели
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14.03.2022 05:41 Відповісти
У точки разброс по периметру 95 метров. Хватит уже призывать её использовать везде, в том числе по мостам.
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14.03.2022 05:44 Відповісти
А Вы что так все ревничаете ? Вам кацапов жалко ?
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14.03.2022 05:46 Відповісти
Нет просто в этом корыте их меньше чем в каком нибудь пункте снабжения. И попасть в это корыто Точкой практически невозможно. А вот если залетит в пункт снабжения то там и зашкваренных много, и взрыв боеприпасов, люди бігають, и ещё много чего интересного.
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14.03.2022 05:51 Відповісти
Ладно , стреляйте точнее
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14.03.2022 05:53 Відповісти
Оказывается и пошкоджень немае. И никакого корабля на...й небыло. И все 80, а не 13 погранцов благополучно сдались в плен без единого выстрела.
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14.03.2022 05:55 Відповісти
А це вже не так важливо.
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14.03.2022 05:58 Відповісти
Да, не важливо. Так же как не важливо шо нияких 28-ми панфиловцев не було в Великую Отечественную, ниякой великой Курской битвы, и т.д. У каждого народа должна быть своя мифология.
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14.03.2022 06:56 Відповісти
А я одразу була проти висвітлення війни герою і люсіндою.
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14.03.2022 08:18 Відповісти
Здали тобi кацапiна вафлiв на клика.
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14.03.2022 06:00 Відповісти
Кацапины это те которые в Крыму сдавались без боя в 14м и эти "герои" со Змеиного, в то время как другие щас стоят на смерть.
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14.03.2022 06:51 Відповісти
Ты, ты урод там был?
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14.03.2022 08:06 Відповісти
не может туда поместиться 80 человек
про 80 заявляли раша сми в говностополе
разве им верить можно?
они и про гумманитарные корридоры для мариуполя в дыныры говорили
что какие они молодцы, а "нацисты не дают выйти"
(еще про "сидели в подвалах, боялись выйти, нам не давали выйти
а пришли вы асвабадители и все заиграло красками"
очень правдоподобный сюжет)
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14.03.2022 07:34 Відповісти
В брехне наших и рашосми трудно определить истину. Я выбираю что-то среднее.
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14.03.2022 09:16 Відповісти
Не може бути нічого середнього, якщо ти українець.
А якщо ти не українець, то ти кацап. Вгадала ?
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14.03.2022 09:27 Відповісти
Не забувайте, що на Зміїному окрім прикордонників знаходиться ще біологічний стаціонар Одеського університету. І там мали бути вчені, які працюють вахтовим методом. Про них ніхто нічого не говорить...
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14.03.2022 11:11 Відповісти
Петро,ану лупани по кацапському корабелю тисячами Нептунами.
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14.03.2022 05:58 Відповісти
Ніби ви не чули, що програму закрили в 2019.
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14.03.2022 05:59 Відповісти
За непотрiбнiстю?
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14.03.2022 06:01 Відповісти
Саме так. Добре хоч армію не почали скорочувати через непотрібність.
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14.03.2022 06:06 Відповісти
Именно. 73% решили, уберём Петра - войне конец
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14.03.2022 07:37 Відповісти
А Зе туда дорогу тоже заасфальтировал?
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14.03.2022 08:21 Відповісти
Виродку, питання не про Петра, а про Нептуни, яких просто НЕМА, бо хтось комусь в очко заглядав. 3 роки заглядав, на лижах катався, шашлики смажив, аж тут... От про що мова, ідіоте зелений, а тобі все Петро в штани сре.
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14.03.2022 08:40 Відповісти
А ЩО БАЙРАКТАР НЕ ДІСТАНЕ?
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14.03.2022 06:27 Відповісти
Наверно соляра закончилась, а вёсла сломались.
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14.03.2022 06:29 Відповісти
НУ ТАК РАКЕТУ ТУДА !)
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14.03.2022 06:49 Відповісти
Русский военный корабль!

Иди на ***!!!!!!!!!!!!!!
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14.03.2022 07:26 Відповісти
Ну, можно начинать строительство моста на этот остров.
Двух мостов.
Ведь Ротенбергов тоже два.
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14.03.2022 08:29 Відповісти
А що той корабель "Точкой-У"не можна потопити ?
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14.03.2022 08:45 Відповісти
От як нам тепер "Нептунів" не вистачає. ЧФ РФ був би виключений з подій.
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14.03.2022 11:51 Відповісти
 
 