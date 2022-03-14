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Маріуполь (2820) обстріл (21130) вагітність (64)

Померла вагітна, яку поранили під час бомбардування пологового будинку в Маріуполі

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Померла вагітна, яку поранили під час бомбардування пологового будинку в Маріуполі

Одна з вагітних жінок, які постраждали в Маріуполі від авіаудару по пологовому будинку, померла разом із ненародженою дитиною.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це повідомила журналістка "Голосу Америки" Ася Доліна у Facebook.

"Перша вагітна дівчина з відео/фото репортажів з місця бомбардування дитячої лікарні номер три у Маріуполі (пологовий будинок), та, яку виносили на ношах, не вижила.

І дитина її не народжена не вижила", - повідомила вона.

Журналістка зазначає, що це підтвердив фотограф Євген Малолєтка, який зробив фото жінок для видання АР.

Також дивіться: Окупанти продовжують обстрілами руйнувати Маріуполь. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+24
Не беріть їх у полон, смерть москальським окупантам. За наше майбутнє
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14.03.2022 05:58
+21
Москальня клята , горітимите в пеклі разом зі своїми виводками 😡
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14.03.2022 06:04
+12
земля вам пухом. простите, что не смогли защитить
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14.03.2022 06:08
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Не беріть їх у полон, смерть москальським окупантам. За наше майбутнє
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14.03.2022 05:58 Відповісти
Москальня клята , горітимите в пеклі разом зі своїми виводками 😡
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14.03.2022 06:04 Відповісти
земля вам пухом. простите, что не смогли защитить
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14.03.2022 06:08 Відповісти
Царствіє небесне українці
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14.03.2022 06:10 Відповісти
Миллиарды миллиардов проклятий всем росиянам !!!!!
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14.03.2022 06:14 Відповісти
Походу кадырку в плен брать нельзя ну ни как, дон.

Прости Рамзан но похоже сожрут твое бренное тело свиньи (предстоит тебе роль мальчика втрусиках), ничего личного, просто ты фигура в шоу-бизнесе яркая.
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14.03.2022 06:32 Відповісти
Смерть российским оккупантам!
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14.03.2022 06:49 Відповісти
Смерть фашиZму!
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14.03.2022 07:00 Відповісти
Ужас , когда пытаетесь брать в плен ,помните про эту женщину
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14.03.2022 07:28 Відповісти
Закінчаться набої, зубами буду гризти цих нелюдів!!
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14.03.2022 09:36 Відповісти
 
 