Померла вагітна, яку поранили під час бомбардування пологового будинку в Маріуполі

Одна з вагітних жінок, які постраждали в Маріуполі від авіаудару по пологовому будинку, померла разом із ненародженою дитиною.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це повідомила журналістка "Голосу Америки" Ася Доліна у Facebook.

"Перша вагітна дівчина з відео/фото репортажів з місця бомбардування дитячої лікарні номер три у Маріуполі (пологовий будинок), та, яку виносили на ношах, не вижила.

І дитина її не народжена не вижила", - повідомила вона.

Журналістка зазначає, що це підтвердив фотограф Євген Малолєтка, який зробив фото жінок для видання АР.

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