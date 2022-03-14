Померла вагітна, яку поранили під час бомбардування пологового будинку в Маріуполі
Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні
Одна з вагітних жінок, які постраждали в Маріуполі від авіаудару по пологовому будинку, померла разом із ненародженою дитиною.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це повідомила журналістка "Голосу Америки" Ася Доліна у Facebook.
"Перша вагітна дівчина з відео/фото репортажів з місця бомбардування дитячої лікарні номер три у Маріуполі (пологовий будинок), та, яку виносили на ношах, не вижила.
І дитина її не народжена не вижила", - повідомила вона.
Журналістка зазначає, що це підтвердив фотограф Євген Малолєтка, який зробив фото жінок для видання АР.
Топ коментарі
+24 jura bucaphalus
показати весь коментар14.03.2022 05:58
+21 Amber
показати весь коментар14.03.2022 06:04
+12 Dmitri 18251fb2
показати весь коментар14.03.2022 06:08
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Прости Рамзан но похоже сожрут твое бренное тело свиньи (предстоит тебе роль мальчика втрусиках), ничего личного, просто ты фигура в шоу-бизнесе яркая.