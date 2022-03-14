Окупанти відрізали Україну від міжнародної морської торгівлі, - Міноборони Британії
Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні
Міністерство оборони Великої Британії заявило, що ВМС РФ блокували узбережжя Чорного моря України, відрізавши країну від міжнародної морської торгівлі.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це йдеться в повідомленні розвідки, розміщеному в Twitter-акаунті міністерства в неділю.
"Російські військово-морські сили встановили віддалену блокаду Чорноморського узбережжя України, фактично ізолювавши Україну від міжнародної морської торгівлі", - йдеться в повідомленні.
У брифінгу розвідки Міністерства оборони Великої Британії також говориться, що російські військово-морські сили "продовжують завдавати ракетних ударів по цілях на всій території України" і що Москва провела "одну висадку морського десанту в Азовському морі і може провести подальші такі операції в найближчі тижні".
Будь ласка, зачекайте...
Що не можна потопити ці кораблі?
Зараз шанс рашку легко раздєлать.
топаззеленский, дай команду - пусть дадут залп "нептунами.
никого не стрелять, просто блокада
как во времена карибского кризиса
у них же ракет там не бесконечно, надо новые подвозить
вот и перекроете это