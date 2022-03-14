Окупанти відрізали Україну від міжнародної морської торгівлі, - Міноборони Британії

Міністерство оборони Великої Британії заявило, що ВМС РФ блокували узбережжя Чорного моря України, відрізавши країну від міжнародної морської торгівлі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це йдеться в повідомленні розвідки, розміщеному в Twitter-акаунті міністерства в неділю.

"Російські військово-морські сили встановили віддалену блокаду Чорноморського узбережжя України, фактично ізолювавши Україну від міжнародної морської торгівлі", - йдеться в повідомленні.

У брифінгу розвідки Міністерства оборони Великої Британії також говориться, що російські військово-морські сили "продовжують завдавати ракетних ударів по цілях на всій території України" і що Москва провела "одну висадку морського десанту в Азовському морі і може провести подальші такі операції в найближчі тижні".

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