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Окупанти відрізали Україну від міжнародної морської торгівлі, - Міноборони Британії

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Окупанти відрізали Україну від міжнародної морської торгівлі, - Міноборони Британії

Міністерство оборони Великої Британії заявило, що ВМС РФ блокували узбережжя Чорного моря України, відрізавши країну від міжнародної морської торгівлі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це йдеться в повідомленні розвідки, розміщеному в Twitter-акаунті міністерства в неділю.

"Російські військово-морські сили встановили віддалену блокаду Чорноморського узбережжя України, фактично ізолювавши Україну від міжнародної морської торгівлі", - йдеться в повідомленні.

У брифінгу розвідки Міністерства оборони Великої Британії також говориться, що російські військово-морські сили "продовжують завдавати ракетних ударів по цілях на всій території України" і що Москва провела "одну висадку морського десанту в Азовському морі і може провести подальші такі операції в найближчі тижні".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВМС зірвали висадку морського десанта у Чорноморській зоні, авіація перехопила штурмовики і транспортні літаки противника в небі над Києвом, - Маляр

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+19
При розподілу коштів переміг проект: "Велике крадівництво".
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14.03.2022 06:48
+11
Був свідомий саботаж на закупівлі протикорабельних комплексів Нептун.
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14.03.2022 06:29
+7
НАТО мало б організувати конвої з супроводом військових кораблів. Не сцяли ж перед Севастополем ходити...
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14.03.2022 06:39
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А нептуна що ні одного не виробили?
Що не можна потопити ці кораблі?
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14.03.2022 06:06 Відповісти
При розподілу коштів переміг проект: "Велике крадівництво".
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14.03.2022 06:48 Відповісти
Проект велике крадівництво започаткований при Л. Кравчуку, розцвів буйним цвітом при Кучмі, продовжили розкрадання всі наступники, хіба що, окрім Зеленського, все було вкрадене до нього...
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14.03.2022 08:21 Відповісти
Проекту велике будівництво можна закинути хіба що направлення бюджетних коштів не в те русло а ніяк крадівництво. Барани,агента Соколовського та його напарника, міняйте методички, якось тупо все у вас виходить, самі собі пишете, самі собі ставити лайки....
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14.03.2022 08:26 Відповісти
Слушай, я не знаю куда пошли деньги с этого проекта, может даже на целевые нужды. Вопрос в другом, почему 2022 год стал первым годом с 2014 в котором не выделили ни копейки на закупки Стугны? Почему не смотря на все предупреждения союзников которые три месяца ором орали что на вас нападут зебилы продолжали строить дороги по которым теперь так удобно перемещаться рашистским танкам?
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14.03.2022 11:18 Відповісти
Ой дурні сша, що зараз не вступають в війну.
Зараз шанс рашку легко раздєлать.
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14.03.2022 06:07 Відповісти
Они ждут пока параша сама спровоцирует
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14.03.2022 06:29 Відповісти
Британці ніби ПКракети передавали Україні,чи вже теж підобісралися?
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14.03.2022 06:11 Відповісти
Це відповідь тим, хто питав навіщо острів Зміїний
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14.03.2022 06:14 Відповісти
топаз зеленский, дай команду - пусть дадут залп "нептунами.
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14.03.2022 06:28 Відповісти
Був свідомий саботаж на закупівлі протикорабельних комплексів Нептун.
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14.03.2022 06:29 Відповісти
НАТО мало б організувати конвої з супроводом військових кораблів. Не сцяли ж перед Севастополем ходити...
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14.03.2022 06:39 Відповісти
Так вспомните ВМВ , конвои PQ , обеспечьте охрану торгового судоходства в Черном море или ссыкотно? Есть порты стран НАТО : Констанца, Бургас, Варна. А из Румынии и Болгарии уже наземным транспортом в Украину. Понятное дело , что дорого, но в любом случае дешевле чем самолетами .
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14.03.2022 06:43 Відповісти
И !!!???
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14.03.2022 06:44 Відповісти
а просто устроить морскую блокаду не? нельзя?
никого не стрелять, просто блокада
как во времена карибского кризиса
у них же ракет там не бесконечно, надо новые подвозить
вот и перекроете это
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14.03.2022 07:23 Відповісти
Ну так а где же гордый суперсовременный британский военный корабль, плюющий на опасность? Тот, который так феерично ходил мимо Крыма в Одессу? Скорее всего, смело прячется за своими островами, а моряки анлийские сушат обоссанные штанишки, пока их боссы озабоченности констатируют
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14.03.2022 13:18 Відповісти
 
 