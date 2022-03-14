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Макрон обговорив з американським та українським президентами ситуацію навколо України, - Єлисейський палац

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Макрон обговорив з американським та українським президентами ситуацію навколо України, - Єлисейський палац

Президент Франції Емманюель Макрон провів окремі телефонні переговори із президентами України Володимиром Зеленським та США Джо Байденом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що метою розмов було "досягнення припинення вогню та початку переговорів щодо припинення війни в Україні".

У ході розмови із Зеленським Макрон "висловив йому повну підтримку" та розповів про додаткову допомогу, яку Євросоюз на саміті у Версалі вирішив надати Україні.

"Глави двох держав обговорили продовження переговорів між Росією та Україною", - йдеться в повідомленні.

Крім того наголошується, що Макрон і Байден під час спілкування "домовлялися посилити санкції, вже запроваджені проти Росії, підтримати Україну та спільно вжити всіх корисних ініціатив для припинення бойових дій".

Також читайте: Наша мета в перемовинах з РФ - зробити все, щоб відбулась зустріч президентів, - Зеленський

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
ЭТОТ МАКАРОН уже зае0ал своими звонками, телефонный помощник.
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14.03.2022 06:32
+3
Французи мають якусь зброю щоб передати нам?
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14.03.2022 06:33
+3
Мають, но с такими макаронными изделиями не передадут
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14.03.2022 06:35
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ЭТОТ МАКАРОН уже зае0ал своими звонками, телефонный помощник.
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14.03.2022 06:32 Відповісти
Він допомагає виключно Зеле зустрітися з Путлером віч-на-віч.
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14.03.2022 08:38 Відповісти
Французи мають якусь зброю щоб передати нам?
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14.03.2022 06:33 Відповісти
Мають, но с такими макаронными изделиями не передадут
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14.03.2022 06:35 Відповісти
Мусью мають "обзабочєнность" !
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14.03.2022 06:36 Відповісти
не, макрона мамочка по попе нашлепает за такое
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14.03.2022 06:38 Відповісти
мають ядерну
но вона в них знаходиться на остропах Полінезіі
для стримання полінезійських "свідетелей Фуйла"
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14.03.2022 08:28 Відповісти
Тьху...
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14.03.2022 06:34 Відповісти
Що там навколо України? З одного боку голова колгоспу який зовсім з'їхав з котушок, з другої бункерний дід, військовий злочинець, мадяри, яким вічно щось неподобається в чужій країні, ПМНР яке застряло в ссср назавжди. А так все добре
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14.03.2022 06:36 Відповісти
мда-уж. знал бы прикуп - жил бы в сочи. теперь то чего уж.
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14.03.2022 06:45 Відповісти
Хоть видушили корисні ініціативи, а в чию користь ініціативи. Таки француз спасає морду ліца свого корифана. Спочатку привозив викати про фінляндизацію, потім ще щось нерозумне, а тепер дайте корисні для Путіна ініціативи. Та хто ж йому дасть. жабоїдам плювати на капітуляцію - вони самі два рази її підписували, досвід мають.
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14.03.2022 08:16 Відповісти
Я пропоную ввести одиницю виміра СОВІСТІ у "макронках" або "шольцах"!!!
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14.03.2022 08:21 Відповісти
така одиниця може бути тільки в штанмаєрах .
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14.03.2022 09:13 Відповісти
ситуация около Украины уже должна заинтересовать НАТО, потому что, как пишут, этот гребаный беспилотник, который спокойно пролетел территорию Украины, Румынии и Венгрии и брякнулся на территории Хорватии, нес авиабомбу, которая разорвалась и чудом никто не пострадал, надеюсь у НАТО будут еще какие-то выводы, кроме глубокой озабоченности
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14.03.2022 08:40 Відповісти
якщо США , НАТО ,ЦРУ.британська SIS не відають,що німці і французи ,Меркель.Шольц.Оланд.Макрон є "московськими щурами " в цих структурах і в ЄС.котрі створили разом з своїм багаторічним рашистським спонсором "капутіним" цю війну ,то хто ж їм винен?
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14.03.2022 10:04 Відповісти
за краще, конфіскуйте все майно кацапської "єліти" у Франції.., чи сцикотно.. Макроша !?!?
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14.03.2022 10:09 Відповісти
 
 