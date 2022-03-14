Ми вбачаємо певні ознаки готовності Росії вести реальні переговори, - заступниця держсекретаря США Шерман
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Заступниця державного секретаря США Венді Шерман вважає, що Росія демонструє "ознаки готовності" до серйозних переговорів, хоч і досі прагне знищити Україну.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.
"Тиск (на Росію. - Ред.) починає мати певний ефект. Ми вбачаємо певні ознаки готовності вести реальні, серйозні переговори. Але хочу зазначити, поки що видається, що Володимир Путін має намір знищити Україну. Ми маємо допомагати українцям всіма можливими способами", - наголосила Шерман.
Вона також зазначила, що відколи адміністрація Байдена почала працювати, США виділили 1,2 млрд доларів безпекової допомоги, щоб допомогти Україні "захиститися від цієї жахливої атаки".
"(Наша мета. - Ред.) застосувати величезний тиск на Володимира Путіна, намагаючись змінити його розрахунки, щоб припинити цю війну, щоб у першу чергу домогтися припинення вогню, отримати гуманітарні коридори і припинити це вторгнення", - заявила заступниця держсекретаря.
За її словами, за два тижні війни Путін зруйнував 30 років економічного розвитку Росії.
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Ідіть нахер, слідом за кораблем.
Слава Україні!!!
Он такую феерическую чушь нёс, что аж блевать хотелось
Слушать больные бредни о нацистах и что все фейк монтаж о гибели гражданских.... Только чтоб голод там начался и вой стоял, чтоб 90е годы раем казались!
"Close the sky over Ukraine!" - це хіба не чути звідусіль?
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
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Слава нації
Смерть москалям
Економічна допомога для нас важлива, але зовсім нам не допоможе ефективно протистояти ворогу, так і по суті мізерна для ЄС, Виликобританія, США. Загалом на даний момент одобрена і частково передана сума складає близько 17 млрд. $, центробанки вище вказаних країн емітували-друкували цей об'єм коштів під час пандемії для підтримки своїх економік споживачів бізнесу на протязі двох днів.
а потом говорить, вот видите они не идут на переговоры
твари рашистские
если у них дипломатия уровня лавроконя, как можно вести переговоры?
что он, что "делегация" несут одинаковую чушь
почему?
потому что эту чушь они на свое тв транслируют
там хоть 100 тысячь убей их
будут и дальше нести этот бред
чтобы они там зашевелились я даже не знаю что произойти должно
плюс у них там все зашуганные, годами приучали "родину любить"
менты и росгвардия миллион
хотя в москве живет больше 10 млн...
выйди там 200 тысяч и все, менты ничего не сделают
аха, дождешься у них "выйти"
сейчас немного начали возмущаться, но не изза самой войны в основном!!!
а то что у них кошельки похудели
«Але хочу зазначити, поки що видається, що Володимир Путін має намір знищити Україну»…
Ну и в каком месте вы увидели «ПРИЗНАКИ ГОТОВНОСТИ» ???????
України. Крим це Україна, єдине що, так це обмін на військополонених українців в тюрмах кацапії.
Кримські татари це теж українці.
Верить путлеру - себя не уважать.