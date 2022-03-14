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Ми вбачаємо певні ознаки готовності Росії вести реальні переговори, - заступниця держсекретаря США Шерман

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Ми вбачаємо певні ознаки готовності Росії вести реальні переговори, - заступниця держсекретаря США Шерман

Заступниця державного секретаря США Венді Шерман вважає, що Росія демонструє "ознаки готовності" до серйозних переговорів, хоч і досі прагне знищити Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

"Тиск (на Росію. - Ред.) починає мати певний ефект. Ми вбачаємо певні ознаки готовності вести реальні, серйозні переговори. Але хочу зазначити, поки що видається, що Володимир Путін має намір знищити Україну. Ми маємо допомагати українцям всіма можливими способами", - наголосила Шерман.

Вона також зазначила, що відколи адміністрація Байдена почала працювати, США виділили 1,2 млрд доларів безпекової допомоги, щоб допомогти Україні "захиститися від цієї жахливої атаки".

"(Наша мета. - Ред.) застосувати величезний тиск на Володимира Путіна, намагаючись змінити його розрахунки, щоб припинити цю війну, щоб у першу чергу домогтися припинення вогню, отримати гуманітарні коридори і припинити це вторгнення", - заявила заступниця держсекретаря.

За її словами, за два тижні війни Путін зруйнував 30 років економічного розвитку Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рубль впав. Кредитний рейтинг знизили до "сміттєвого". Путін та РФ стали ізгоями, - заступник держсекретаря США Шерман про наслідки вторгнення для РФ

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+53
Переговоры могут быть тольк о капитуляции *********
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14.03.2022 06:39
+41
Какие нафиг переговоры???
Слушать больные бредни о нацистах и что все фейк монтаж о гибели гражданских.... Только чтоб голод там начался и вой стоял, чтоб 90е годы раем казались!
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14.03.2022 06:45
+34
Лавровым на днях были "переговоры".
Он такую феерическую чушь нёс, что аж блевать хотелось
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14.03.2022 06:41
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Переговоры могут быть тольк о капитуляции *********
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14.03.2022 06:39 Відповісти
І окремим пунктом "повернення викраденого мармурового унітазу з "Садиби Попова"
Окупанти розграбували "Садибу Попова" і винесли мармуровий унітаз у Запорізькій області
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14.03.2022 08:11 Відповісти
Не вернут. На них скоро такая срачка нападет, что за унитазы драка будет😝
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14.03.2022 11:37 Відповісти
да, они любят переговоры, у них в это время рефлекс пускания ракет и бомбометания.
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14.03.2022 13:51 Відповісти
Саме такою і є позиція України - капітуляція, виведення військ з території України в міжнародно визнаних межах і відшкодування ВСІХ втрат. Це не обговорюється. Обговорюються лиш місця і терміни запровадження зелених коридорів і все. Хоча схиблені боти далі пишуть про зраду. Навіть читати не буду.
Ідіть нахер, слідом за кораблем.
Слава Україні!!!
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14.03.2022 08:44 Відповісти
Лавровым на днях были "переговоры".
Он такую феерическую чушь нёс, что аж блевать хотелось
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14.03.2022 06:41 Відповісти
Треба двинули лопатою по морді, авось отямиться
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14.03.2022 06:43 Відповісти
Коли ті сволочі будуть капітуляцію підписувати?
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14.03.2022 06:42 Відповісти
Путин не остановится пока его не снесут или уничтожат. Он пошёл в вабанк.
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14.03.2022 06:44 Відповісти
Знову хтось побачив "Мир в очах куйтина"?
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14.03.2022 06:45 Відповісти
Какие нафиг переговоры???
Слушать больные бредни о нацистах и что все фейк монтаж о гибели гражданских.... Только чтоб голод там начался и вой стоял, чтоб 90е годы раем казались!
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14.03.2022 06:45 Відповісти
Якщо клянетеся допомагати Україні всіми силами, так не на словах, а на ділі.
"Close the sky over Ukraine!" - це хіба не чути звідусіль?
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14.03.2022 06:51 Відповісти
переговоры с кацапами нужно вести только через прицел автомата.
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14.03.2022 06:51 Відповісти
рановато еще для переговоров - надо дождаться вооруженных боестолкновений покидающих поле боя групп с заградотрядами.
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14.03.2022 06:55 Відповісти
...американцям аби переговори, у бажанні вести переговори з терористом №1 після того, що він накоїв, ми вбачаємо ознаки вашої сикливості. х...йло це бачить і не зупиниться, маньяка може зупинити тільки куля або мотузка.
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14.03.2022 06:56 Відповісти
А я вбачаю,що путін зализує рани і виграє час.
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14.03.2022 06:58 Відповісти
Неякіх ознаків готовності не бачу.
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14.03.2022 06:58 Відповісти
на мокшанських болотах не має кому "договариваца". Залишилось три леших. Два мовчать, а один несе "божественную чушь".
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14.03.2022 07:37 Відповісти
Стійке враження що штати Україну ***** подарили, а коли Україна замість впасти в 48 годин фантастично відбивається, вони не знають що робити
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14.03.2022 07:01 Відповісти
Штаты? Спешу напомнить, что ЗСУ к началу войны была мало профинансирована, мало обеспечена, недовооружена, без ПВО, без пального. Так с какого боку тут Штаты?
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14.03.2022 07:59 Відповісти
Якби так було, то допомоги різного роду і характеру від США годі було б очікувати
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14.03.2022 13:06 Відповісти
Перемовини з ****** тільки в Гаазі.
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть москалям
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14.03.2022 07:01 Відповісти
це саме тому сьогодні вся Україна цілу ніч сиділа в бомбосховищах? подоляка ще збирається на якийсь там знов раунд плядь переговорів?
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14.03.2022 07:02 Відповісти
Ви вже бачу за Боїнг, новічьок, Грузію, Молдову, карабах, Крим, Донбас, Україну йому пробачили
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14.03.2022 07:06 Відповісти
все кацапы - выродки
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14.03.2022 07:21 Відповісти
Морози ночами може окупанти повимерзають
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14.03.2022 07:23 Відповісти
США бачать певні ознаки готовності висловити глибоке...
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14.03.2022 07:27 Відповісти
Це не означає, що вони з цим згідні
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14.03.2022 13:07 Відповісти
Після того, як гаранти по будапешту США і Великобританія відмовились закрити нам небо, слова ми маємо допомагати українцям всіма можливими способами, виглядають мені аналогічною брехнею, яку повторювали до останнього посадовці РФ, що не збираються на Україну нападати... Одні напали, інші нас кинули давши нам зброю, яка не може захистити нас від авіації, та дистанційних бомбардувань оточених міст...
Економічна допомога для нас важлива, але зовсім нам не допоможе ефективно протистояти ворогу, так і по суті мізерна для ЄС, Виликобританія, США. Загалом на даний момент одобрена і частково передана сума складає близько 17 млрд. $, центробанки вище вказаних країн емітували-друкували цей об'єм коштів під час пандемії для підтримки своїх економік споживачів бізнесу на протязі двох днів.
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14.03.2022 07:40 Відповісти
Какие на хер переговоры , с убийцами и террористами , опять пытаются сделать Украину виноватой . . Ознаки, это когда русня начнёт выводить свои войска, тберет свой флот . А пока они продолжают , штурмовать Харьков и Киев гасят по мирным жителям . О каких признаках , эти ублюдочные правительства говорят . Озабоченые
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14.03.2022 07:42 Відповісти
Продолжает уничтожать Украину, но готов к переговорам. Это как вообще? Значит смысла в переговорах нет, там будут те же ультиматумы от ***** что и раньше, с небольшими поправками.
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14.03.2022 07:47 Відповісти
Недавно в Гордона з"явився Кох, у свій час корифан Чубайса, був спецом по виводу бабла, прощенню боргу СРСР, друг семи банкірів, або як про нього сказав Зюганов жулікуватий Кох. Він видав здорову думку - Німеччина там де живуть німці. І німці все повинні вирішувати виключно в своїх інтересах. А його корифан по Пітеру, хоча він і заперечує знайомство, вован заперечує таку думку-України не було, українців немає,є великий мокшанський етнос. І вся ця публіка з гнилих боліт, будь то мокшанці,тунгуси,хакаси,ойроти ніколи не будуть вести переговорів з Україною. Це для них самогубство. Щось будуть варнякати з Байденом, Си. Щось підказує - не за горами там обратка 1933 року, от тоді і завиють про переговори.
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14.03.2022 07:57 Відповісти
Мне интересно , это она увидела после сегодняшнего попадания снаряда в жилой дом на Оболоне или вчера в Днепре ракетой по жил масиву . Шо то у девочки со зрением, не то , детское косоглазие или слепая от рождения, она наверно новости читает с помощью шрифта Браэля
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14.03.2022 07:58 Відповісти
опять будут ультиматумы предьявлять
а потом говорить, вот видите они не идут на переговоры
твари рашистские
если у них дипломатия уровня лавроконя, как можно вести переговоры?
что он, что "делегация" несут одинаковую чушь
почему?
потому что эту чушь они на свое тв транслируют
там хоть 100 тысячь убей их
будут и дальше нести этот бред
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14.03.2022 07:59 Відповісти
пока "россияне" спокойно себе живут
чтобы они там зашевелились я даже не знаю что произойти должно
плюс у них там все зашуганные, годами приучали "родину любить"
менты и росгвардия миллион
хотя в москве живет больше 10 млн...
выйди там 200 тысяч и все, менты ничего не сделают
аха, дождешься у них "выйти"
сейчас немного начали возмущаться, но не изза самой войны в основном!!!
а то что у них кошельки похудели
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14.03.2022 08:03 Відповісти
Та кошельки похудевшие то такое. Там, на болотах, больше воя от закрытой инсты.
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14.03.2022 09:24 Відповісти
Типа, пора отменять санкции? 0_0
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14.03.2022 08:06 Відповісти
Да пока вы там соплю жуете и несете ахинею, ***** на весь этот ****** свою висячку ложило. Только ******* ниже пояса этот ***** кгбшный понимает
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14.03.2022 09:03 Відповісти
Западу главное, что бы прекратилась активная фаза войны. Будет как в 14 году. Что успели захватить - на том и остановились.
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14.03.2022 09:04 Відповісти
Ага, готовность рашиков вновь потребовать удовлетворить все их хотелки. Ничего нового.
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14.03.2022 09:21 Відповісти
***** не устал в бункере сидеть? выходи подлый трус балакать будем...
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14.03.2022 09:23 Відповісти
******* со своими долларами,продайте оружие лучше...
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14.03.2022 09:23 Відповісти
Святая наивность! "певні ознаки готовності "россии заключаются в том, чтобы "подсолить" блюдо перед тем как его съесть!
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14.03.2022 09:27 Відповісти
серйозно? знову про умови рашкастану?
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14.03.2022 09:50 Відповісти
Когнитивный диссонанс!!!
«Але хочу зазначити, поки що видається, що Володимир Путін має намір знищити Україну»…
Ну и в каком месте вы увидели «ПРИЗНАКИ ГОТОВНОСТИ» ???????
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14.03.2022 10:04 Відповісти
Отакі корисні ідіоти і посприяли росії увійні проти України.
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14.03.2022 10:35 Відповісти
Ультиматуми Кремля нікуди не щезли, тут можна вести перемовини тільки про вивід громадянського населення з міст України, але люба поступка кацапам буде ножем у спину
України. Крим це Україна, єдине що, так це обмін на військополонених українців в тюрмах кацапії.
Кримські татари це теж українці.
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14.03.2022 10:39 Відповісти
Вони "вбачають певні ознаки"? Та їхній президент ще 15 лютого заявив, що зітре в порошок "Російську **********", нехай тільки вона посміє вбити хоч одного американця... І ось московські кассапи вчора вранці вбили журналіста із США! І що? День пройшов! Де кара? Де помста? Гомункулуси ви, американці! Чекаєте, коли Українці величезною кров'ю зупинять Московську орду, а тоді кинитесь, вряди-годи, замирювати нас із найлютішим ворогом!? І так ви чините з 1854 року!!!
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14.03.2022 11:05 Відповісти
ТОЛЬКО ПОЛНАЯ КАПИТУЛЯЦИЯ АГРЕССОРА ! СЛАВА УКРАИНЕ!
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14.03.2022 11:24 Відповісти
Она наивная или притворяется? Это имитация.
Верить путлеру - себя не уважать.
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14.03.2022 11:46 Відповісти
неисправимый запад, переговоры с гитлером в 1945?
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14.03.2022 12:37 Відповісти
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14.03.2022 18:42 Відповісти
 
 