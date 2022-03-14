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Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення на 6:00 14 березня

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення на 6:00 14 березня

Почалася дев’ятнадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативну інформацію Генштабу ЗСУ станом на 06:00 14.03.2022 щодо російського вторгнення.

Як зазначається, стан, положення та характер дій сил оборони без суттєвих змін.

"Збройними Силами України завдано нищівних ударів по тиловій інфраструктурі (польових базах і складах) з метою порушення системи логістичного забезпечення ворога на тимчасово зайнятих окупантами територіях України", - зауважили в Генштабі.

Також повідомляється, що за попередню добу угрупуванням Повітряних Сил Збройних Сил України було уражено чотири літаки, три вертольоти та безпілотних літальних апарати (інформація щодо типу уточнюється).

"Окупаційні війська значних успіхів у веденні наступальної операції на всіх напрямках висування не мали. Основні зусилля окупантів були зосереджені на закріпленні та утриманні на раніше зайнятих рубежах", - додали у відомстві.

Крім того зазначається, що знову фіксуються непоодинокі випадки використання ворогом цивільної інфраструктури, зокрема і релігійних об’єктів для обладнання вогневих позицій, розміщення озброєння та військової техніки.

Також читайте: Незважаючи на додаткові фінансові заохочення, російські військові відмовляються їхати в Україну, - Генштаб ЗСУ

"Морально-психологічний стан противника залишається на низькому рівні, що призводить до відмов військовослужбовців ЗС РФ виконувати накази командування. За наявною інформацією, на території РФ в місті Бєлгород розміщено військовий табір Бєлгородської військової комендатури. У таборі утримуються російські військовослужбовці, які після лікування виписані зі шпиталів та чекають відправки у підрозділи. Також у зазначеному таборі перебувають військовослужбовці ЗС РФ, що відмовляються від участі у бойових діях, з ними проводяться заходи досудового дізнання.

Щодо готовності збройних сил Республіки Білорусь до ведення війни з Україні. За заявою одного з високопосадовців сил спеціальних операцій Республіки Білорусь, спецпризначенці збройних сил РБ брати участі у війні з Україною не будуть.

Зберігаємо спокій! Разом переможемо! Слава Україні!" - наголошується у повідомленні.

Читайте: Зберігається ймовірність участі військ Білорусі на боці РФ, - Генштаб ЗСУ

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+18
ЗСУ ТА ВСІМ ХТО БОРОНИТЬ УКРАЇНУ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
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14.03.2022 07:02
+16
Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям
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14.03.2022 07:00
+15
***** не безмежний та безсмертний .

Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
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14.03.2022 07:03
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Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям
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14.03.2022 07:00 Відповісти
З другої ночі по всій Україні тривога. Сподіваюсь наші відпрацюють
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14.03.2022 07:01 Відповісти
***** не безмежний та безсмертний .

Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
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14.03.2022 07:03 Відповісти
ЗСУ ТА ВСІМ ХТО БОРОНИТЬ УКРАЇНУ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
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14.03.2022 07:02 Відповісти
Смерть каZапам!
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14.03.2022 07:03 Відповісти
Значит удар по оркам в Васильевке под Мелитополем не фейк
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14.03.2022 07:06 Відповісти
Спокойно ,без суеты продолжаем мочить кацапьё ,никаких сомнений в победе Украины нет и быть не может ,просто каждый делает своё дело .
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14.03.2022 07:13 Відповісти
Когда народ кого не любит,его войска и деньги- прах!
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14.03.2022 09:22 Відповісти
когда из магазинов тянут шубы . телевизоры . алкоголь . жратву --- это не армия --- это ********** банда мародеров и грабителей . а быдло которому звонят ..асвабодители.. и радуются награбленному это не люди --- это биомасса двуногих животных . новый сорт скота выращенный соловьевым . ********** . симоньян . жириновским . зюгановым . матвиенко и фюрером ****** --- УКРАИНА и рф две разные цивилизации --- МНЕ СТЫДНО ЧТО У МЕНЯ в рф куча родичей . я их всех проклинаю до единого --- это они убивают наших деток голосуя 22 года за ***** и одобряя то что этот выродок творит на земле
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14.03.2022 10:19 Відповісти
 
 